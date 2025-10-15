Szoboszlai egy szempillantás alatt szétzúzta a portugálok álmát: így élték meg a mérkőzést a hazaiak Lisszabonban

A portugál sajtó csalódottan vette tudomásul, hogy a magyar labdarúgó-válogatott a hosszabbításban egyenlítve 2-2-es döntetlent ért el a lisszaboni világbajnoki selejtezőmérkőzésen, így a hazai csapat nem biztosította be a kijutását a jövő évi vb-re.

Az A Bola című sportnapilap arról írt, hogy Portugália „már két lábbal a világbajnokságon” érezhette magát, de Szoboszlai Dominik 91. percben szerzett gólja „novemberre halasztotta az ünneplést, amit már mindenki biztosra vett a stadionban”. A tudósítás szerint ez a gól bebizonyította, hogy „nem szabad holnapra halasztani azt, amit ma meg lehet oldani”.

Az O Jogo sportújság szintén elszalasztott lehetőségről számolt be,

de gyorsan hozzátette, a kijutás „könnyen elérhető” a portugál válogatott számára, amelynek mindössze két pontra van szüksége, ezt begyűjteni pedig két alkalma van: egy írországi látogatás november 13-án vagy utána Portóban az örmények ellen.

A Record című sportlap külön cikket szentelt Cristiano Ronaldo közösségi médiában tett bejegyzésének, melyben a legendás játékos azt írta: „egyre közelebb kerülünk a célunkhoz! Hajrá, Portugália!” A 40 éves támadó szerezte a hazaiak mindkét gólját a lisszaboni összecsapáson.