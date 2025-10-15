Ft
10. 15.
szerda
mérkőzés magyar válogatott labdarúgás Cristiano Ronaldo meccs Portugália sajtó

Szoboszlai egy szempillantás alatt szétzúzta a portugálok álmát: így élték meg a mérkőzést a hazaiak Lisszabonban

2025. október 15. 19:18

Mindenkit váratlanul ért a második magyar találat.

2025. október 15. 19:18
null

A portugál sajtó csalódottan vette tudomásul, hogy a magyar labdarúgó-válogatott a hosszabbításban egyenlítve 2-2-es döntetlent ért el a lisszaboni világbajnoki selejtezőmérkőzésen, így a hazai csapat nem biztosította be a kijutását a jövő évi vb-re.

Az A Bola című sportnapilap arról írt, hogy Portugália „már két lábbal a világbajnokságon” érezhette magát, de Szoboszlai Dominik 91. percben szerzett gólja „novemberre halasztotta az ünneplést, amit már mindenki biztosra vett a stadionban”. A tudósítás szerint ez a gól bebizonyította, hogy „nem szabad holnapra halasztani azt, amit ma meg lehet oldani”.

Az O Jogo sportújság szintén elszalasztott lehetőségről számolt be,

de gyorsan hozzátette, a kijutás „könnyen elérhető” a portugál válogatott számára, amelynek mindössze két pontra van szüksége, ezt begyűjteni pedig két alkalma van: egy írországi látogatás november 13-án vagy utána Portóban az örmények ellen.

A Record című sportlap külön cikket szentelt Cristiano Ronaldo közösségi médiában tett bejegyzésének, melyben a legendás játékos azt írta: „egyre közelebb kerülünk a célunkhoz! Hajrá, Portugália!” A 40 éves támadó szerezte a hazaiak mindkét gólját a lisszaboni összecsapáson.

Az újság tudósítása szerint a hazai „válogatott nyerhetett volna 3-1-re, 4-1-re, sőt 5-1-re is”, de nem zárta le a meccset, így végül be kellett érnie döntetlennel.

A pótselejtezőt érő második helyen álló magyarok a bravúros döntetlen után legközelebb november 13-án a sereghajtó Örményország vendégeként lépnek pályára.

(MTI)

Nyitókép: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

CirmoS
2025. október 15. 20:00
Hát igen.... előfordul az ilyen eredmény, ha a bíró nem csal a portugálok javára! Ugyebár?!..
yalaelnok
2025. október 15. 19:28
Hát még ha nyertünk volna. Nem mondom, hogy nagyobb esélyünk volt rá, mint a portugáloknak, de érdemi esély volt. Sallai emelése, a kapufánk, és 4-5 további olyan szintű helyzetünk volt, mint amiből a második gólunk született, mert ahhoz azért szerencse is kellett hogy a portugál kapus kirúgása után 18 másodperccel már a hálójában volt a labda. Még a 95 percben is volt egy Sallai lövés egy olyan pozícióból, ahonnan 20-ból egyszer gól lesz. Az lett volna az igazi csattanó.
