Szoboszlai egy szempillantás alatt szétzúzta a portugálok álmát: így élték meg a mérkőzést a hazaiak Lisszabonban

„Mindig képesek voltak veszélyt teremteni” – elájult a magyarok teljesítményétől a portugálok sztárja
Nagyon elismerően, sportszerűen és tiszteletteljesen beszélt a magyar válogatottról.
Mindenkit váratlanul ért a második magyar találat.
A portugál sajtó csalódottan vette tudomásul, hogy a magyar labdarúgó-válogatott a hosszabbításban egyenlítve 2-2-es döntetlent ért el a lisszaboni világbajnoki selejtezőmérkőzésen, így a hazai csapat nem biztosította be a kijutását a jövő évi vb-re.
Az A Bola című sportnapilap arról írt, hogy Portugália „már két lábbal a világbajnokságon” érezhette magát, de Szoboszlai Dominik 91. percben szerzett gólja „novemberre halasztotta az ünneplést, amit már mindenki biztosra vett a stadionban”. A tudósítás szerint ez a gól bebizonyította, hogy „nem szabad holnapra halasztani azt, amit ma meg lehet oldani”.
Az O Jogo sportújság szintén elszalasztott lehetőségről számolt be,
de gyorsan hozzátette, a kijutás „könnyen elérhető” a portugál válogatott számára, amelynek mindössze két pontra van szüksége, ezt begyűjteni pedig két alkalma van: egy írországi látogatás november 13-án vagy utána Portóban az örmények ellen.
A Record című sportlap külön cikket szentelt Cristiano Ronaldo közösségi médiában tett bejegyzésének, melyben a legendás játékos azt írta: „egyre közelebb kerülünk a célunkhoz! Hajrá, Portugália!” A 40 éves támadó szerezte a hazaiak mindkét gólját a lisszaboni összecsapáson.
Az újság tudósítása szerint a hazai „válogatott nyerhetett volna 3-1-re, 4-1-re, sőt 5-1-re is”, de nem zárta le a meccset, így végül be kellett érnie döntetlennel.
A pótselejtezőt érő második helyen álló magyarok a bravúros döntetlen után legközelebb november 13-án a sereghajtó Örményország vendégeként lépnek pályára.
Ezt is ajánljuk a témában
Nagyon elismerően, sportszerűen és tiszteletteljesen beszélt a magyar válogatottról.
(MTI)
Nyitókép: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP