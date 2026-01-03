Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar válogatott Krakovszki Zsolt Szilágyi Benjámin férfi kézilabda kézilabda

Súlyos sérülést szenvedett, több hónapra kidőlt a magyar válogatott játékosa

2026. január 03. 13:59

Krakovszki Zsolt megsérült. A szövetségi kapitánynak változtatnia kellett a magyar válogatott keretében.

2026. január 03. 13:59
null

Megkezdte közvetlen Európa-bajnoki felkészülését a magyar férfi kézilabda-válogatott, amelynek edzésén Krakovszki Zsolt bokasérülést szenvedett – számolt be honlapján a Magyar Kézilabda-szövetség.

Megsérült a magyar válogatott játékosa, Krakovszki Zsolt
Megsérült a magyar válogatott játékosa, Krakovszki Zsolt (Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA)

A győri ETO University HT jobbszélsőjét az edzés helyszínén a válogatott orvosai, Dr. Tátrai Miklós és Dr. Erdélyi Gábor, valamint Szikra-Mezey Csaba vezető terapeuta ellátták. 

Zsolt a jobb bokáján szenvedett súlyos szalagsérülést a válogatott edzésén, és mivel akut beavatkozásra volt szükség, még péntek este a Fejér Vármegyei Szent György Kórházban Dr. Batta István megoperálta

– idézte az MKSZ Dr. Tátrai Miklóst, a válogatott keretorvosát. – Ezúton is külön köszönjük a doktor úr és a teljes kórház maximális segítőkészségét, hozzáállását, a játékos a legjobb kezekben volt. Zsolt bokája stabil, fekvőgipszet kap, majd kezdődik a rehabilitációja. Jelenleg nehéz pontosan megjósolni, mikor térhet vissza, hiszen további vizsgálatok várnak rá, de az ilyen típusú sérülések esetén a gyógyulási idő több hónap.”

A jobbszélső helyére Chema Rodríguez szövetségi kapitány az OTP Bank-Pick Szeged játékosát, Szilágyi Benjámint hívta be a keretbe, valamint az edzésekre csatlakozik az együtteshez a MOL Tatabánya beállója, Papp Tamás is.

A válogatott a számára január 16-án kezdődő kontinenstorna előtt január 9-én 19 órától Romániát fogadja az Audi Aréna Győrben. A nemzeti csapat az Európa-bajnokság svédországi, kristianstadi csoporttalálkozóin sorrendben Lengyelország, Olaszország és Izland ellen lép pályára. A tornára legfeljebb 20 játékos nevezhető, mérkőzésenként pedig 16 kézilabdázó léphet pályára.

A magyar válogatott kerete

  • Kapusok: BARTUCZ László (MT Melsungen, német), PALASICS Kristóf (MT Melsungen), ANDÓ Arián (MOL Tatabánya KC)
  • Jobbszélsők: IMRE Bence (THW Kiel, német), RODRÍGUEZ Pedro (MOL Tatabánya), SZILÁGYI Benjámin (OTP Bank-Pick Szeged)
  • Jobbátlövők: ILIC Zoran (Orlen Wisla Plock, lengyel), ÓNODI-JÁNOSKÚTI Máté (USAM Nimes Gard, francia)
  • Irányítók: FAZEKAS Gergő (Orlen Wisla Plock), HANUSZ Egon (Cesson Rennes, francia), LUKÁCS Péter (Elverum), PERGEL Andrej (La Rioja, spanyol)
  • Beállók: BÁNHIDI Bence (OTP Bank-Pick Szeged), ROSTA Miklós (Dinamo Bucuresti, román), SIPOS Adrián (MT Melsungen), PAPP Tamás (MOL Tatabánya KC)
  • Balátlövők: BODÓ Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), LIGETVÁRI Patrik (ONE Veszprém HC), SZITA Zoltán (Orlen Wisla Plock)
  • Balszélsők: BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE), KRAKOVSZKI Bence (MOL Tatabánya)
  • Szövetségi kapitány: Chema RODRIGUEZ

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

 

