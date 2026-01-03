Súlyos sérülést szenvedett, több hónapra kidőlt a magyar válogatott játékosa

– idézte az MKSZ Dr. Tátrai Miklóst, a válogatott keretorvosát. – Ezúton is külön köszönjük a doktor úr és a teljes kórház maximális segítőkészségét, hozzáállását, a játékos a legjobb kezekben volt. Zsolt bokája stabil, fekvőgipszet kap, majd kezdődik a rehabilitációja. Jelenleg nehéz pontosan megjósolni, mikor térhet vissza, hiszen további vizsgálatok várnak rá, de az ilyen típusú sérülések esetén a gyógyulási idő több hónap.”

A jobbszélső helyére Chema Rodríguez szövetségi kapitány az OTP Bank-Pick Szeged játékosát, Szilágyi Benjámint hívta be a keretbe, valamint az edzésekre csatlakozik az együtteshez a MOL Tatabánya beállója, Papp Tamás is.

A válogatott a számára január 16-án kezdődő kontinenstorna előtt január 9-én 19 órától Romániát fogadja az Audi Aréna Győrben. A nemzeti csapat az Európa-bajnokság svédországi, kristianstadi csoporttalálkozóin sorrendben Lengyelország, Olaszország és Izland ellen lép pályára. A tornára legfeljebb 20 játékos nevezhető, mérkőzésenként pedig 16 kézilabdázó léphet pályára.

A magyar válogatott kerete