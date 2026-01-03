Súlyos sérülést szenvedett, több hónapra kidőlt a magyar válogatott játékosa

Jó hír a magyar válogatottnak: az orvosok megváltoztatták a véleményüket
Imre Bence úgy érzi, nagyon jól halad a felépülése.
Krakovszki Zsolt megsérült. A szövetségi kapitánynak változtatnia kellett a magyar válogatott keretében.
Megkezdte közvetlen Európa-bajnoki felkészülését a magyar férfi kézilabda-válogatott, amelynek edzésén Krakovszki Zsolt bokasérülést szenvedett – számolt be honlapján a Magyar Kézilabda-szövetség.
A győri ETO University HT jobbszélsőjét az edzés helyszínén a válogatott orvosai, Dr. Tátrai Miklós és Dr. Erdélyi Gábor, valamint Szikra-Mezey Csaba vezető terapeuta ellátták.
Zsolt a jobb bokáján szenvedett súlyos szalagsérülést a válogatott edzésén, és mivel akut beavatkozásra volt szükség, még péntek este a Fejér Vármegyei Szent György Kórházban Dr. Batta István megoperálta
– idézte az MKSZ Dr. Tátrai Miklóst, a válogatott keretorvosát. – Ezúton is külön köszönjük a doktor úr és a teljes kórház maximális segítőkészségét, hozzáállását, a játékos a legjobb kezekben volt. Zsolt bokája stabil, fekvőgipszet kap, majd kezdődik a rehabilitációja. Jelenleg nehéz pontosan megjósolni, mikor térhet vissza, hiszen további vizsgálatok várnak rá, de az ilyen típusú sérülések esetén a gyógyulási idő több hónap.”
A jobbszélső helyére Chema Rodríguez szövetségi kapitány az OTP Bank-Pick Szeged játékosát, Szilágyi Benjámint hívta be a keretbe, valamint az edzésekre csatlakozik az együtteshez a MOL Tatabánya beállója, Papp Tamás is.
A válogatott a számára január 16-án kezdődő kontinenstorna előtt január 9-én 19 órától Romániát fogadja az Audi Aréna Győrben. A nemzeti csapat az Európa-bajnokság svédországi, kristianstadi csoporttalálkozóin sorrendben Lengyelország, Olaszország és Izland ellen lép pályára. A tornára legfeljebb 20 játékos nevezhető, mérkőzésenként pedig 16 kézilabdázó léphet pályára.
Ezt is ajánljuk a témában
Imre Bence úgy érzi, nagyon jól halad a felépülése.
Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA