„Még a pap is a meccsről prédikál a templomban” – a Fradi ágán lévő Real Betis meglepő magyar szálai

Itt a nagy hír Bragáról – ennek bizony nagyon fognak örülni a Ferencváros szurkolói
Folytatódhat a menetelés az Európa-ligában.
Hogy hol a közös metszet Ladinszky Attila, Isco és a Pellegrini-utódjelölt, exdiósgyőri Fernando Fernández esetében? Horváth Gergely Áron, a Real Betis nemzetközi koordinátora, egyben sevillai klub és az andalúz kultúra szerelmese elmesélte a Mandinernek.
Horváth Gergely Áront korábban sportriporterként, televíziós és rádiós műsorvezetőként ismerhettük, de a fiatal kommunikációs szakember egy ideje a spanyol Real Betis nemzetközi koordinátoraként dolgozik. A sevillai klub és az andalúz kultúra szerelmeseként mesélt a Mandinernek a csapat legutóbbi történelmi európai meneteléséről, a lenyűgöző Manuel Pellegriniről és jobbkezéről, az exdiósgyőri Fernando Fernándezről, a Betis jelenleg is íródó fénykoráról, és még érdekes magyar-spanyol utánpótlás-kooperációkról is. Az egyesület egykori legendás magyarjairól pedig könyvet is ír Kuzman Józseftől kezdve Szusza Ferencen és Ladinszky Attilán át Dunai Antalig. A téma már csak azért is aktuális, mert a tavalyi szenzációs Konferencialiga-ezüstérme után idén az Európa-ligában is menetelő, a főtáblát a 4. helyen záró Betis éppen a Ferencváros ágán van a nyolcaddöntőben, vagyis a következő körben akár egy magyar-spanyol párharc is összejöhet a két patinás zöld-fehér együttes között...
Létezik egy kevéssé ismert, ám annál érdekesebb magyar-spanyol futball-együttműködés, méghozzá a Budafoki Tehetségközpont és a tavalyi Konferencialiga-döntős Real Betis között, amelynek a tető alá hozásában Önnek is nagy szerepe volt. Ez mégis hogy jött?
Korábban kommunikációs vezetőként dolgoztam a BMTE első csapatánál, és amikor felvetődött a lehetősége annak, hogy a Betis az utánpótlás szintjén együttműködjön egy magyarországi partneregyesülettel, egyből Budafokra gondoltam. Tudtam, hogy a Budafoki Tehetségközpontban tudatos szakmai koncepció mentén zajlik az utánpótlás-nevelés, és a sportbeli fejlődés mellett jelentős hangsúlyt fektetnek a közösségi és emberi értékek átadására is. Ez a gondolkodásmód és értékrend hasonlít arra, amit a Betis képvisel, és ezek jelentik az alapját a közös munkánknak. A feladatunk az, hogy megtaláljuk azokat a pontokat, ahol a kölcsönös tudásmegosztásra épülő szakmai partnerség leginkább hasznosulni tud. Megismerve a budafoki labdarúgás jó százéves hagyományait, és a Tehetségközpontban Pacsi Bálint vezetésével immár öt éve zajló szakmai munka hátterét,
a Betis részéről fel sem vetődött, hogy dél-amerikai vagy afrikai partneregyesületeihez hasonlóan a budafoki utánpótlást is »bekebelezze«.
Hiszünk abban, hogy az andalúz futballtudás csak akkor lesz valóban működőképes Magyarországon, ha azt a helyi sajátosságokhoz és struktúrához igazítjuk. Mindkét fél tisztelettel, alázattal és tanulni vágyással vágott neki a feladatoknak, és az első, 2029-ig tartó időszakban közösen azon dolgozunk, hogy értéket teremtsünk Budafok, valamint a magyar labdarúgás számára. Az első érdemi következtetéseket ekkor lehet majd levonni.
Nyilván zongorázni lehet a különbséget a spanyol és a magyar utánpótlás-nevelés között – korábban például úgy fogalmazott, „ami itthon akadékoskodás, az Spanyolországban alaposság.” Ezt próbálják ellesni a Betistől?
A fent idézett mondat tapasztalataim szerint az élet más területeire is igaz. Ha konkrétan a futballról beszélünk, a legmarkánsabb különbséget a részletekben látom. A Betis utánpótláscsapatai hasonló edzésgyakorlatokat és edzésjátékokat végeznek, mint a kiemelt magyarországi műhelyekben. A különbség ezek végrehajtásában, az intenzitásban, a hozzáállásban, az edzésidő lehető leghatékonyabb felhasználásában rejlik.
A »mit« 2026-ban már mindenki számára elérhető, a »hogyan« az, amiben a Betis segíthet.
A fejlődéshez, a szintlépéshez ki kell lépni a komfortzónából, és olyan környezetet kell kialakítani, ami az edzés minden percében erre ösztönzi a játékosokat is. Budafokon a szakmai cél egyértelmű: magyar válogatott játékosokat nevelni. A pedagógiai cél pedig ugyanilyen fontos: egészséges, értékes, futballszerető embereket adni a társadalomnak.
Azért nem egyszerű úgy, hogy közben a kulturális közeg, a mentalitás is ég és föld.
Hiszek abban, hogy lépésről lépésre ez is formálható. Decemberben, amikor a budafoki vezetők Sevillában jártak, saját szemükkel láthatták például, hogyan viselkednek ott a szülők egy utánpótlás-mérkőzésen. Amikor a kapus a saját kapujába „ügyetlenkedett” egy labdát, egyetlen rossz szó sem hangzott el a lelátóról. Néhány perccel később viszont tapsvihar tört ki egy pofonegyszerű védése után. A meccs végén mindenki összekapaszkodott és együtt énekelt a gyerekekkel.
Andalúziában a család, a közösség mindennél fontosabb. A Betisszel való együttműködésen keresztül ezt a szemléletet szeretnénk erősíteni, nemcsak a pályán, hanem azon kívül is. A szülő nem ellenség, hanem a legfontosabb stratégiai partner a játékos fejlesztésében. Ugyanakkor, mint minden partnerségnek, ennek is vannak keretei.
Budafokon például már korábban meghatározták, hogy milyen következményekkel jár az, ha egy szülő sértő megjegyzést tesz a mérkőzés bármely résztvevőjére. Először a saját gyermeke figyelmezteti, akit a második alkalomnál lecserél az edző. Ha ez sem hoz változást, a klub és a család útjai elválnak egymástól. Szigorúan hangzik, de higgyék el, működik.
Akkor most már elárulhatja, hogyan került egyáltalán Sevillába, és miért pont a Betis lett a szerelemcsapata?
Nyolc éve, egy andalúz körutazás során ismertem meg közelebbről a Betist, és azonnal éreztem, hogy egy életre szóló kötelék kezd kialakulni. Beleszerettem a közegbe, a kultúrába, ami a klubot körülveszi, és ahogy teltek az évek, egyre több barátom lett – kezdetben a szurkolók, majd később a vezetők, dolgozók körében is. A kettőt egyébként nem is feltétlenül lehet különválasztani, mert a Betisért dolgozni nem munka, hanem szenvedély.
Ez a fajta mentalitás, amit említett, spanyol vagy inkább kimondottan andalúz sajátosság?
Egyértelműen az andalúz életfelfogás része. Spanyolország nagy és sokszínű ország, területenként eltérő vérmérséklettel és habitussal. Andalúzia egyszerűen egy ilyen hely: nyitott és pozitív szemlélet jellemzi, az emberek barátságosak, és nagyon tudják élvezni az életet.
Nincs nagy gazdagság, cserébe az arrogancia és az irigység sem jellemző. Fütyülnek rá, hogy ki milyen autóval vagy ruhákban jár, inkább az élet apró örömeit értékelik – egy napsütötte délutánt vagy egy hideg sört a barátokkal.
Ez a szellemiség jellemző a Betisre is. Ha a trófeák számát tekintjük, nem tartozunk a legsikeresebb spanyol klubok közé, éppen ezért képesek vagyunk értékelni a legkisebb sikereket is: egy-egy gólt, vagy egy látványos Isco-cselt. Mi, béticók őszinte szenvedéllyel élünk meg minden pillanatot, a pályán elért eredménynél pedig sokkal fontosabb a klubhoz tartozás érzése.
Erről szól a Manquepierda: éljen a Betis, még ha veszít is!
El tudom képzelni, egy ilyen közösségben mekkora kuriózum egy magyar srác, aki él-hal a kedvenc klubjukért, eljár a meccseikre, bérletet vesz, könyvet ír róluk…
Jólesik az a szeretet és tisztelet, ami a Betis városában körülvesz. Ez a klub tényleg egy nagy család. Csak egy egyszerű példa: nemrég találkozhattam az 1977-es Spanyol Kupa-győztes csapatunk játékosaival, hogy a készülő könyvemhez interjúkat készítsek. Amikor beléptem az étterembe, olyan legendák előtt álltam remegő lábakkal, mint José Ramón Esnaola, Julio Cardenosa vagy Rafael Gordillo, akiket Spanyolország-szerte mindenki ismer.
Rafael azonnal felpattant, megölelt, és bemutatott a többieknek, mint Ladinszky Attila és Dunai Antal Betis-rajongó barátját. Mondanom sem kell, életre szóló élmény volt az a délután.
A könyvre még természetesen visszatérünk, de előbb árulja el, mégis mekkora a városon belüli rivalizálás a Sevilla és a Betis között?
Sevilla egy kétpólusú világ, itt csak elvétve találni Real Madrid vagy FC Barcelona-drukkereket. Mindenki a helyi csapatoknak szurkol, ez része a városi kultúrának, a rivalizálás pedig tüzes és szenvedélyes. A derbi hetében minden a mérkőzésről szól, az utcákon, a bárokban, a munkahelyeken és az iskolákban is a futball a téma. Sőt,
még a pap is a meccsről prédikál a templomban.
Ez az idény legfontosabb kilencven perce. Az elmúlt két évtizedben a piros-fehérek voltak sikeresebbek, elég csak a Sevilla hét európai kupagyőzelmére gondolni, amit állandóan az orrunk alá is dörgölnek...
Mostanság viszont fordult a kocka (jelenleg a La Ligában 5. a Real Betis és csak 14. a Sevilla – a szerk.), a Betisnél 2015 óta tudatos építkezés zajlik, aminek immár kézzel fogható eredményei vannak: 2022-ben Király-kupa-győzelem, rendszeres európai kupaszereplés, tavaly Konferencialiga-döntő és országos bajnoki cím az U19-es korosztályban. Nem beszélve az infrastrukturális fejlesztésekről.
Jó tíz éve még a másodosztályt is megjárta a Betis, mostanra viszont már nemcsak a spanyol, hanem a nemzetközi porondon is tényező. Mi változott ennyire markánsan?
Ami a hátteret illeti, a gyerekkora óta bético klubelnök, Ángel Haro és José Miguel López Catalán színre lépését említeném, akik gazdaságilag stabilizálták és fejlődési pályára állították a klubot.
A sportszakmai mérföldkövet pedig egyértelműen Manuel Pellegrini 2020-as érkezése jelentette.
A chilei mester – aki korábban a Villarrealt és a Málagát is a Bajnokok Ligájába vezette, a Manchester Cityvel pedig Premier League-et nyert Angliában – egészen más szintet képvisel, mint az elődjei. Lenyűgöző tudással és tapasztalattal rendelkezik, kiváló pedagógiai érzékkel kezeli az öltözőt, kifelé pedig a legnagyobb krízishelyzet közepette is nyugalmat és határozottságot közvetít. Bár nemrég 2027-ig meghosszabbította a szerződését, nagy kérdés, hogy mi lesz azután:
városi pletykák szerint jelenlegi pályaedzője, a Magyarországon is jól ismert Fernando Fernández, a DVTK korábbi játékosa és edzője léphet előre.
S ami a játékosokat illeti? Elvégre tele a keret korábban spanyol és európai topcsapatokban játszó klasszisokkal.
Ez is fontos része a szintlépésnek. Az olyan válogatott klasszisok, mint
Isco, Giovani Lo Celso, Antony vagy Marc Bartra nem csak a pályán jelenthetnek különbséget, hanem a Betis nemzetközi, akár magyarországi pozicionálása és ismertsége szempontjából is fontos tényezők. Ők a klub arcai.
A világszerte jól ismert nevek mellett nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az előző idény során kilenc saját nevelésű fiatal mutatkozott be az első csapatban. Ez fontos visszajelzés az utánpótlásban zajló munkáról. A Betis fenntartható klubmodelljének lényeges eleme a játékosértékesítés, azaz a „nevelj, vagy vásárolj olcsón, és adj el drágábban” elv, amely a nyilvánvaló pénzügyi korlátok mellett is lehetővé teszi, hogy az együttes versenyképes legyen a hazai és a nemzetközi porondon egyaránt.
Naiv kérdés, de a tavalyi Konferencialiga-menetelést, a Chelsea elleni döntőt és végül az ezüstérmet hogyan élte meg a klub és a drukkerei?
Fantasztikus élmény volt elejétől a végéig – az európai kupadöntőbe jutás pedig klubtörténeti sikert jelentett. Mondogatták is az idősebb, sokat megélt szurkolók, hogy a legszebb álmaikat is felülmúlta ez a menetelés. Hálás vagyok a sorsnak, hogy a tizenhét mérkőzés közül tizenkettőn személyesen jelen lehettem.
Méltó megkoronázása lett volna az idénynek, ha a fináléban sikerül legyőzni a Chelsea-t is, de ne felejtsük el, hogy egy sztárokkal teli, BL-szintű csapat volt az ellenfelünk.
A lefújás utáni pillanatokban még érezhető volt a csalódottság a lelátón, néhány könnycseppet elmorzsoltunk, de ez az érzés hamar átfordult büszkeségbe. Egész Európa láthatta, hogy a béticók milyen szenvedéllyel szeretik a klubjukat.
Térjünk rá végre a könyvére: hogy halad vele, miről szól majd egész pontosan?
Ha minden a tervek szerint alakul, még idén megjelenik a könyv. Nem egy hagyományos sportenciklopédia lesz száraz adatokkal és eredményekkel. Sokkal inkább egy izgalmas utazás az andalúz kultúrában a futballon át, és a Betis korábbi magyarjai,
sevillai történetein keresztül. Flamenco, gasztronómia, bikaviadalok, nagyheti körmenetek, tavaszköszöntő ünnepek – minden, ami része Andalúzia, és ezáltal a Betis identitásának. A kulturális kedvcsináló mellett szeretnék méltó emléket állítani a klubhoz kapcsolódó honfitársaimnak, akik közül Kuzmanról például kevesen tudják, milyen kiváló, sokoldalú futballista volt.
A könyvből többek között az is kiderül majd, hogyan rakta le a mai napig emlegetett Szusza Feri bácsi az 1977-es kupagyőztes Betis alapjait, vagy milyen kalandokba keveredett a sevillai éjszakában is népszerű Ladinszky.
A projekt második szakaszában szeretném spanyolul is kiadni a könyvet, rávilágítva azokra a történelmi eseményekre – például az '56-os forradalom hatásaira –, amelyek ismerete nélkül a magyar labdarúgás korabeli és jelenlegi helyzete is nehezen értelmezhető. Remélem, hogy a Budafok és a Betis együttműködésének koordinálásához hasonlóan a könyvvel is sikerül értéket teremtenem.