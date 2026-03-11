„Még a pap is a meccsről prédikál a templomban” – a Fradi ágán lévő Real Betis meglepő magyar szálai

A könyvre még természetesen visszatérünk, de előbb árulja el, mégis mekkora a városon belüli rivalizálás a Sevilla és a Betis között?

Sevilla egy kétpólusú világ, itt csak elvétve találni Real Madrid vagy FC Barcelona-drukkereket. Mindenki a helyi csapatoknak szurkol, ez része a városi kultúrának, a rivalizálás pedig tüzes és szenvedélyes. A derbi hetében minden a mérkőzésről szól, az utcákon, a bárokban, a munkahelyeken és az iskolákban is a futball a téma. Sőt,

még a pap is a meccsről prédikál a templomban.

Ez az idény legfontosabb kilencven perce. Az elmúlt két évtizedben a piros-fehérek voltak sikeresebbek, elég csak a Sevilla hét európai kupagyőzelmére gondolni, amit állandóan az orrunk alá is dörgölnek...

Mostanság viszont fordult a kocka (jelenleg a La Ligában 5. a Real Betis és csak 14. a Sevilla – a szerk.), a Betisnél 2015 óta tudatos építkezés zajlik, aminek immár kézzel fogható eredményei vannak: 2022-ben Király-kupa-győzelem, rendszeres európai kupaszereplés, tavaly Konferencialiga-döntő és országos bajnoki cím az U19-es korosztályban. Nem beszélve az infrastrukturális fejlesztésekről.

A Diósgyőr kispadjáról spanyol topcsapat élére?

Jó tíz éve még a másodosztályt is megjárta a Betis, mostanra viszont már nemcsak a spanyol, hanem a nemzetközi porondon is tényező. Mi változott ennyire markánsan?

Ami a hátteret illeti, a gyerekkora óta bético klubelnök, Ángel Haro és José Miguel López Catalán színre lépését említeném, akik gazdaságilag stabilizálták és fejlődési pályára állították a klubot.

A sportszakmai mérföldkövet pedig egyértelműen Manuel Pellegrini 2020-as érkezése jelentette.

A chilei mester – aki korábban a Villarrealt és a Málagát is a Bajnokok Ligájába vezette, a Manchester Cityvel pedig Premier League-et nyert Angliában – egészen más szintet képvisel, mint az elődjei. Lenyűgöző tudással és tapasztalattal rendelkezik, kiváló pedagógiai érzékkel kezeli az öltözőt, kifelé pedig a legnagyobb krízishelyzet közepette is nyugalmat és határozottságot közvetít. Bár nemrég 2027-ig meghosszabbította a szerződését, nagy kérdés, hogy mi lesz azután:

városi pletykák szerint jelenlegi pályaedzője, a Magyarországon is jól ismert Fernando Fernández, a DVTK korábbi játékosa és edzője léphet előre.

Mellette az utódja? A DVTK-t játékosként és trénerként is megjárt Fernando Fernández (balra) és az edzőlegenda Manuel Pellegrini / Fotó: AFP/Ina Fassbender

S ami a játékosokat illeti? Elvégre tele a keret korábban spanyol és európai topcsapatokban játszó klasszisokkal.

Ez is fontos része a szintlépésnek. Az olyan válogatott klasszisok, mint

Isco, Giovani Lo Celso, Antony vagy Marc Bartra nem csak a pályán jelenthetnek különbséget, hanem a Betis nemzetközi, akár magyarországi pozicionálása és ismertsége szempontjából is fontos tényezők. Ők a klub arcai.

A világszerte jól ismert nevek mellett nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az előző idény során kilenc saját nevelésű fiatal mutatkozott be az első csapatban. Ez fontos visszajelzés az utánpótlásban zajló munkáról. A Betis fenntartható klubmodelljének lényeges eleme a játékosértékesítés, azaz a „nevelj, vagy vásárolj olcsón, és adj el drágábban” elv, amely a nyilvánvaló pénzügyi korlátok mellett is lehetővé teszi, hogy az együttes versenyképes legyen a hazai és a nemzetközi porondon egyaránt.

Naiv kérdés, de a tavalyi Konferencialiga-menetelést, a Chelsea elleni döntőt és végül az ezüstérmet hogyan élte meg a klub és a drukkerei?