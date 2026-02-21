A City és a Real Madrid korábbi edzőjétől is tanult a Fradi-specialista, aki állítja: ezt a rangadót mindenkinek látnia kell!

A Fradinak nem csak otthon nem megy a ZTE ellen: emberhátrányban kapott ki a címvédő
Skribek Alen büntetőből szerezte meg a zalaegerszegi győztes gólt.
Gólt lőtt a Ferencvárosnak ősszel, majd betalált neki tavasszal is. A ZTE spanyol légiósának, José Calderónnak ez a két gólja van az NB I-ben. A spanyol balhátvéd többek között erről, és korábbi edzőjéről, Manuel Pellegriniről is beszélt a Mandinernek.
José Calderón nevét már nemcsak Zalaegerszegen tanulták meg, hanem Budapesten, az Üllői úton is. A ZTE spanyol balhátvédje ugyanis nyári érkezése óta két gólt szerzett csapatában, mindkettőt a Ferencváros ellen, az NB I-ben. Nuno Campos vezetőedző együttese ráadásul mindkét mérkőzésen győzelmet is aratott.
A 26 éves légióstól a Mandiner elsőként azt kérdezte, egy ilyen siker után van-e lehetőség ünnepelni.
„Igen, mert a barátnőm is itt volt a mérkőzésen. A csapattársakkal az öltözőben folytattuk az ünneplést, ahonnan nagyon boldogan mentem haza. Ennél több viszont nem történt, hiszen a bajnokság még javában zajlik. Remélem, még sok meccset fogunk nyerni a csapattal.”
Calderón az ősszel két FTC-védőt is kicselezve, gyönyörű egyéni akció végén talált be a bajnoki címvédő kapujába, míg ezúttal egy kipattanót értékesített. Vajon ezzel a kedvenc ellenfele lett a Ferencváros?
„Az első meccsen több lehetőségem volt párharcokat vívni az ellenfél védőivel, ami támadásban szerintem az egyik erősségem. Itthon pedig Kiss Bence vette célba a kaput, de láttam, hogy jön a kipattanó, én pedig belőttem. Nem mondanám, hogy a Fradi a kedvenc riválisom, egyszerűen csak élni tudtam a kínálkozó lehetőségekkel ellene.”
Ezen kívül egy gólpassza is van – nem nehéz észrevenni, hogy védőként nagyon szívesen és eredményesen csatlakozik a támadásokhoz.
„Mielőtt balhátvéd lettem, középpályásként játszottam, ezért is szeretek annyira felzárkózni a támadásokhoz. Persze, az elsődleges feladatom a védekezés, de szerintem hátul is megoldom a dolog, és ha bármit is hozzá tudok tenni a támadásokhoz, akkor örülök. Nekem és az egész védelem számára nagyon fontos, hogy nyolc mérkőzésen nem kaptunk gólt. Ez bizonyítja, hogy jól végezzünk a munkánkat. Tényleg keményen dolgozunk minden egyes nap a védekezésünkön.”
Az, amit a ZTE ebben a kiírásban véghez visz, kivételes.
Ősszel úgy győzték le a zalaegerszegiek a Fradit, hogy a tabella utolsó helyén álltak, a mostani győzelmükkel viszont már az ötödik helyre léptek előre! Ha az elmúlt 10 fordulót vizsgáljuk, akkor éppen annyi pontot szereztek, mint a listavezető győri ETO FC – ebben az időszakban jelenleg ez a két legjobb formában lévő csapat az NB I-ben.
„A bajnokság elején sok új játékosok érkezett, az ősszel még nem kovácsolódott teljesen össze a társaság. Keményen dolgoztunk az edzővel minden egyes edzésen, illetve az öltözőben is napról napra egyre egységesebbek lettünk. A mérkőzésekkel is folyamatosan fejlődtünk, elkezdtük nyerni őket, hittünk magunkban, a befektetett munkának pedig pedig meglett a gyümölcse.
Nuno Santos egy nagyon közvetlen ember, aki mindig odafigyel az összes játékosára és az öltözőre is. Gondoskodik arról, hogy mindenki a csapat fontos tagjának érezze magát. Azt szereti, ha játsszuk a focit, ezért is imádok ehhez a társasághoz tartozni.
Hálás vagyok azért, hogy vele dolgozhatok, rengeteget tanulok tőle, fejlődök a kezei alatt.”
A ZTE egyértelműen latinos futballt játszik, amire meg is van jelenleg az állománya, hiszen az edző portugál, a spanyol mellett pedig Costa Rica-i, brazil, argentin, portugál és mexikói játékos is van a csapatban.
„Valóban sokan vagyunk légiósok, azon belül pedig a legtöbben latinok, de szerintem megfelelő balanszot alkotunk a magyar labdarúgókkal. A lényeg, hogy bármilyen országból érkeztünk is, remekül összeszoktunk. Illik hozzánk ez a latinos stílus, hogy játsszuk a focit, birtokoljuk a labdát és támadunk – elégedett vagyok, hogy egy ilyen csapatnak lehetek a része.”
Arra is kíváncsiak voltunk, mielőtt Calderón tavaly nyáron a hazánkba érkezett, mit tudott a magyar futballról?
„Őszintén szólva korábban kevés magyar meccset láttam, pedig szoktam focit nézni. De most már elmondhatom, hogy ez egy versenyképes liga, ahol vannak jó együttesek. Ráadásul nagyon kiélezett a küzdelem, legyen szó az alsó- vagy a felsőházról, minden egyes meccsnek tétje van, úgyhogy nagyon élvezem az egészet. Eleinte nagyon furcsa volt itt nekem, ez volt az első alkalom, hogy légiósnak álltam, és elhagytam Spanyolországot.
De Magyarország nagyon szép hely, az emberek nagyon kedvesek, Zalaegerszegen pedig mindenki elégedett velem. Tetszik maga a város is, de néhány alkalommal már Budapesten is jártam, a magyar főváros is megfogott.
Úgyhogy összességében nagyon jól érzem itt magam.”
A védő az előző idényt a spanyol másodosztályban töltötte, alapember volt a Córdobában. Eddigi pályafutása csúcsának viszont egyértelműen az tekinthető, amikor 2021 augusztusában kezdőként léphetett pályára a Betis színeiben a spanyol élvonalban. Az edzője ráadásul ekkor nem kisebb név volt, mint a Manchester Cityvel angol bajnoki címet szerző chilei, Manuel Pellegrini.
„Most úgy érzem, talán újra azon a szinten vagyok, mint amikor pályára léphettem a La Ligában. Nagyon fiatal voltam még, amikor Pellegrinivel dolgoztam, és nagyjából csak egy évig volt az edzőm.
Sok jó trénerrel volt már dolgom, de az biztos, hogy Pellegrini volt köztük a legtapasztaltabb. Elég csak arra gondolni, hogy a Betis előtt többek közt a Real Madridot és a Manchester Cityt is irányította. Nagyon fontos része ő a pályafutásomnak, tőle is rengeteget tanultam, ami azt hiszem, a pályán is meglátszik.”
Rangadó után rangadó: vasárnap a szintén remekül teljesítő DVSC-t fogadják Zalaegerszegen – egy esetleges győzelemmel akár még a dobogóért folytatott harcba is beszállhatna a ZTE.
„A Debrecen is egy komoly csapat, remek játékosokkal. De nem lehet más a célunk, mint az első perctől kezdve a győzelemre hajtani.
Óriási harc lesz a három pontért, ez tényleg egy komoly rangadó lesz, amit mindenkinek érdemes lesz látni!
Nagyon bízom benne, hogy ismét nyerünk, mert a bajnokságban szeretnénk a lehető legmagasabbra jutni, ezért fogunk minden egyes meccsen harcolni. Ezen kívül azt sem bánnám, ha a kupát sikerülne valahogy behúzni…”
