A City és a Real Madrid korábbi edzőjétől is tanult a Fradi-specialista, aki állítja: ezt a rangadót mindenkinek látnia kell!

„Igen, mert a barátnőm is itt volt a mérkőzésen. A csapattársakkal az öltözőben folytattuk az ünneplést, ahonnan nagyon boldogan mentem haza. Ennél több viszont nem történt, hiszen a bajnokság még javában zajlik. Remélem, még sok meccset fogunk nyerni a csapattal.”

Calderón az ősszel két FTC-védőt is kicselezve, gyönyörű egyéni akció végén talált be a bajnoki címvédő kapujába, míg ezúttal egy kipattanót értékesített. Vajon ezzel a kedvenc ellenfele lett a Ferencváros?

„Az első meccsen több lehetőségem volt párharcokat vívni az ellenfél védőivel, ami támadásban szerintem az egyik erősségem. Itthon pedig Kiss Bence vette célba a kaput, de láttam, hogy jön a kipattanó, én pedig belőttem. Nem mondanám, hogy a Fradi a kedvenc riválisom, egyszerűen csak élni tudtam a kínálkozó lehetőségekkel ellene.”