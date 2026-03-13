Végleg betelt a pohár Szlovákiában: Fico tollat ragadott, és kőkemény hangvételű levélben felszólította Zelenszkijt

Egyre gyanúsabb a helyzet, lapítanak az ukránok: exkluzív információk derültek ki a Barátság kőolajvezeték állapotáról
Deák András György energetikai szakértő meglepő információkat osztott meg.
Elegük van.
Robert Fico szlovák miniszterelnök közzétett pénteken a közösségi médiában egy Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek írt levelet, amelyben az ukrajnai kőolajtranzit újraindítását kéri az összes szlovák parlamenti párt nevében. Egyúttal felszólította az ellenzéki pártok vezetőit, hogy ők is írják alá a levelet.
Fico a levélben sajnálatosnak nevezi az ukrán elnöknek a kőolajtranzit leállításáról hozott döntését, és rámutat: ez Szlovákiának nemcsak gazdasági károkat, hanem komoly logisztikai problémákat is okoz, hasonlóan a gáztranzit egyoldalú leállításához. Kiemeli: az Európai Unió hatályos döntéseinek, illetve az általa adott kivételeknek az értelmében
Szlovákia továbbra is jogosult az orosz eredetű kőolajra.
A kormányfő felidézte, hogy az ukrán elnök a tranzit leállásának okaként a Barátság kőolajvezeték károsodását jelölte meg. „A rendelkezésünkre álló információk nem támasztják alá a károsodást” – olvasható a levélben. Fico felszólítja az ukrán felet, hogy az a lehető legrövidebb időn belül indítsa újra a területén áthaladó kőolajtranzitot. Amennyiben a Barátság kőolajvezeték sérült, akkor az ukrán fél tegye lehetővé, hogy az Európai Bizottság képviselői megvizsgálhassák ennek a károsodásnak a mértékét – írta. Ezenkívül azt kéri, hogy fogadják el a bizottság ajánlatát az esetleges javítások finanszírozására, illetve Szlovákiának a javítási kapacitások terén tett felajánlását.
A közösségi médiában pénteken közzétett levélen a három kormánykoalíciós pártelnök – Robert Fico, Matuš Šutaj Eštok és Andrej Danko – aláírása szerepel. A szlovák miniszterelnök felszólította az ellenzéki pártok vezetőit, hogy aláírásukkal maguk is csatlakozzanak a levélben írtakhoz.
(MTI)
Nyitókép: Telmo Pinto / NurPhoto / NurPhoto via AFP