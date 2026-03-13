Végleg betelt a pohár Szlovákiában: Fico tollat ragadott, és kőkemény hangvételű levélben felszólította Zelenszkijt

Robert Fico szlovák miniszterelnök közzétett pénteken a közösségi médiában egy Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek írt levelet, amelyben az ukrajnai kőolajtranzit újraindítását kéri az összes szlovák parlamenti párt nevében. Egyúttal felszólította az ellenzéki pártok vezetőit, hogy ők is írják alá a levelet.

Fico a levélben sajnálatosnak nevezi az ukrán elnöknek a kőolajtranzit leállításáról hozott döntését, és rámutat: ez Szlovákiának nemcsak gazdasági károkat, hanem komoly logisztikai problémákat is okoz, hasonlóan a gáztranzit egyoldalú leállításához. Kiemeli: az Európai Unió hatályos döntéseinek, illetve az általa adott kivételeknek az értelmében