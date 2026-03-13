robert fico volodimir zelenszkij szlovákia Barátság kőolajvezeték

Végleg betelt a pohár Szlovákiában: Fico tollat ragadott, és kőkemény hangvételű levélben felszólította Zelenszkijt

2026. március 13. 18:27

Elegük van.

2026. március 13. 18:27
Robert Fico szlovák miniszterelnök közzétett pénteken a közösségi médiában egy Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek írt levelet, amelyben az ukrajnai kőolajtranzit újraindítását kéri az összes szlovák parlamenti párt nevében. Egyúttal felszólította az ellenzéki pártok vezetőit, hogy ők is írják alá a levelet.

Fico a levélben sajnálatosnak nevezi az ukrán elnöknek a kőolajtranzit leállításáról hozott döntését, és rámutat: ez Szlovákiának nemcsak gazdasági károkat, hanem komoly logisztikai problémákat is okoz, hasonlóan a gáztranzit egyoldalú leállításához. Kiemeli: az Európai Unió hatályos döntéseinek, illetve az általa adott kivételeknek az értelmében 

Közeledik a nagy nap: az elemző szerint ezért nyerheti meg a Fidesz a választást

Közeledik a nagy nap: az elemző szerint ezért nyerheti meg a Fidesz a választást
Szlovákia továbbra is jogosult az orosz eredetű kőolajra.

A kormányfő felidézte, hogy az ukrán elnök a tranzit leállásának okaként a Barátság kőolajvezeték károsodását jelölte meg. „A rendelkezésünkre álló információk nem támasztják alá a károsodást – olvasható a levélben. Fico felszólítja az ukrán felet, hogy az a lehető legrövidebb időn belül indítsa újra a területén áthaladó kőolajtranzitot. Amennyiben a Barátság kőolajvezeték sérült, akkor az ukrán fél tegye lehetővé, hogy az Európai Bizottság képviselői megvizsgálhassák ennek a károsodásnak a mértékét – írta. Ezenkívül azt kéri, hogy fogadják el a bizottság ajánlatát az esetleges javítások finanszírozására, illetve Szlovákiának a javítási kapacitások terén tett felajánlását.

A közösségi médiában pénteken közzétett levélen a három kormánykoalíciós pártelnök – Robert Fico, Matuš Šutaj Eštok és Andrej Danko – aláírása szerepel. A szlovák miniszterelnök felszólította az ellenzéki pártok vezetőit, hogy aláírásukkal maguk is csatlakozzanak a levélben írtakhoz.

(MTI) 

Nyitókép: Telmo Pinto / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv

Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv
Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
akitiosz
2026. március 13. 20:41
"Fico felszólítja az ukrán felet, hogy az a lehető legrövidebb időn belül indítsa újra a területén áthaladó kőolajtranzitot." Mert, ha nem? Kezd kabaré lenni ez a felszólítgatás.
akitiosz
2026. március 13. 20:38
Szlovákiának joga az van. Ezt nem is vitatja senki. Olaja nincsen. Ezt sem vitatja senki. Akkor mi a gond?
akitiosz
2026. március 13. 20:35
A szokásos "kőkemény", de üres duma, amivel sem Szlovákia, sem Magyarország nem megy semmire. Sem.
bekeev-2025
2026. március 13. 20:28
bodosoldier-2bekeev-2025 2026. március 13. 19:43 Szobd le Ficót.Utána jöhetsz hozzám is agyhalott. Ficot a fideszektások cumizták. Még írni sem tudsz helyesen, büdös magyar.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!