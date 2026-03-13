Egyre gyanúsabb a helyzet, lapítanak az ukránok: exkluzív információk derültek ki a Barátság kőolajvezeték állapotáról

„Holnap is itt leszünk, várjuk Kijev válaszát!” – az ukrán fővárosból jelentkezett a magyar küldöttség (VIDEÓ)
A magyar delegáció szerint a kérdés tisztázásához Kijevnek kell lépnie a Barátság-kőolajvezeték körüli ügyben.
Deák András György energetikai szakértő meglepő információkat osztott meg.
A Barátság kőolajvezeték állapotáról jutott exkluzív információkhoz a Magyar Hang: szakmai források szerint a rendszer egyes elemei súlyosan megrongálódtak, de ezeket akár már három hét után is javítani lehetett volna. A helyreállításokat tehát nemcsak műszaki, hanem politikai tényezők hátráltatják. A nyugat-ukrajnai Brodi térségében készült felvételeken például egy távvezetéki elzáró gömbcsap állapotát vizsgálják diagnosztikai eszközökkel. Amennyiben a berendezés meghibásodott, azt ki kell vágni a vezetékből, majd új alkatrészt kell behegeszteni a helyére, ami több lépcsős szakmai ellenőrzés és engedélyezés után kerülhet ismét üzembe.
A problémák gyökere egy január végi támadásig vezethető vissza: január 27-én egy orosz csapás eltalálta a vezetékhez tartozó egyik, 75 ezer köbméteres olajtartályt. A kigyulladt tartály tüze rendkívül nehezen volt kezelhető: a lángok olyan hőmérsékletet értek el, hogy kezdetben még az oltóhab is elpárolgott, és a tüzet csak napokkal később sikerült elfojtani. A létesítmény egy szivattyúállomás része, amelynek kulcsszerepe, hogy az olajat a Kárpátokon áthaladó vezetékszakaszba pumpálja. A robbanás és a tűz több távvezérelt berendezést is tönkretett, ezért jelenleg berendezések százait kell átvizsgálni és sok esetben cserélni.
Egy névtelen forrás szerint a javítások tempóját politikai tényezők is lassítják. „A helyzet az, hogy az UKRANTRANSNAFTA-nál dolgozó kollégáink folyamatosan végzik a szivattyúállomás javítását, igaz, rendes karbantartási munkarendben, nappali műszakban. Ahhoz felsőbb utasításra lenne szükség, hogy felgyorsítsák a munkákat, de ez nem jön, ennek már nyilván politikai okai is vannak” – mondta a szakember. A helyzetet bonyolítja, hogy Ukrajna külföldről is beszerezhetne alkatrészeket, ha az épp elfogyott náluk, de a vállalatok nem mernek szállítani Ukrajnába.
Az energetikai szakértő, Deák András György ugyanakkor úgy látja: technikailag a problémák gyorsan kezelhetők lennének. Szerinte, ha valódi politikai akarat mutatkozna az olajszállítás újraindítására,
azt egy hónap alatt rendbe lehetett volna hozni, az is biztos. Ennyiben a politikai sürgetés hiánya minimum igaz, sőt”.
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar delegáció szerint a kérdés tisztázásához Kijevnek kell lépnie a Barátság-kőolajvezeték körüli ügyben.
Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP