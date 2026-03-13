Kíméletlen gyomrost kapott Zelenszkij: Trump azonnal eltörölte az orosz szankciókat, és ez még csak a kezdet

Igen, Trump megcsinálja: totálisan átrajzolja az egész világ energiatérképét
Venezuelától Iránig felforgatta a világot.
Brüsszelben már kora reggel kapkodják a fejüket...
Rendkívüli döntést hozott az Egyesült Államok: Washington 30 napra feloldotta a tengeren rekedt, szankcionált orosz olaj és kőolajtermékek kereskedelmi tilalmát, hogy stabilizálja az iráni háború miatt megingott globális energiapiacokat – írja a Reuters alapján a vg.hu. Scott Bessent pénzügyminiszter szerint „ez a lépés azért kell, hogy az iráni háború miatt megingott globális energiapiacokat stabilizálják”. Az amerikai engedély felhatalmazza a március 12-ig hajókra berakodott orosz olaj kiszállítását és értékesítését április 11-éig, washingtoni idő szerint éjfélig.
A döntést az olajárak drámai emelkedése indokolta: a Brent ára csütörtökön ismét 100 dollár/hordó fölé ugrott, de a bejelentés után péntek reggel Ázsiában már csökkenésnek indult. Donald Trump elnök ezzel a lépéssel az energiaárak fékezését célozza, mivel a megugró árak hátrányosan érinthetnék az amerikai vállalkozásokat és fogyasztókat, különösen a novemberi félidős választások előtt. Trump az engedély mellett utasította az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztésfinanszírozási Társaságát, hogy nyújtson politikai kockázati biztosítást és pénzügyi garanciákat a Perzsa-öbölben zajló tengeri kereskedelemhez, és az amerikai haditengerészet kísérheti a hajókat a térségben.
A Fox News beszámolója szerint csütörtökön világszerte mintegy 124 millió hordó orosz olaj volt „a vízen”, és az amerikai engedély körülbelül öt-hat napnyi ellátást biztosítana, figyelembe véve a Hormuzi-szoros miatti napi kieséseket. Bessent szerint az intézkedés rövid távú, és
„nem biztosít jelentős pénzügyi előnyt az orosz kormánynak, míg az Egyesült Államoknak annál inkább”.
Az amerikai pénzügyminiszter hangsúlyozta: „Az olajárak átmeneti emelkedése rövid távú és átmeneti zavar, amely hosszabb távon hatalmas előnyt hoz majd a nemzetünknek és a gazdaságunknak.”
A lépés azonban nemcsak az olajárak csökkentését szolgálja, hanem új feszültséget is teremthet a szövetségesekkel, akik nem szívesen enyhítenének a Moszkva elleni szankciókon. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke például kijelentette: „most nem alkalmas az idő az Oroszország elleni szankciók enyhítésére”. A Trump-kormányzat további intézkedéseket is fontolgat, köztük a Jones Act ideiglenes felfüggesztését, amely lehetővé tenné az energia- és agrártermékek szabad áramlását az amerikai kikötők között. Stephen Miller, a Fehér Ház kabinetfőnök-helyettese hangsúlyozta: „Az elnök minden lépést megtesz, amit csak tud az árak csökkentéséért… és a következő napokban egyre többet és többet fogunk látni.”
