Kíméletlen gyomrost kapott Zelenszkij: Trump azonnal eltörölte az orosz szankciókat, és ez még csak a kezdet

Rendkívüli döntést hozott az Egyesült Államok: Washington 30 napra feloldotta a tengeren rekedt, szankcionált orosz olaj és kőolajtermékek kereskedelmi tilalmát, hogy stabilizálja az iráni háború miatt megingott globális energiapiacokat – írja a Reuters alapján a vg.hu. Scott Bessent pénzügyminiszter szerint „ez a lépés azért kell, hogy az iráni háború miatt megingott globális energiapiacokat stabilizálják”. Az amerikai engedély felhatalmazza a március 12-ig hajókra berakodott orosz olaj kiszállítását és értékesítését április 11-éig, washingtoni idő szerint éjfélig.

A döntést az olajárak drámai emelkedése indokolta: a Brent ára csütörtökön ismét 100 dollár/hordó fölé ugrott, de a bejelentés után péntek reggel Ázsiában már csökkenésnek indult. Donald Trump elnök ezzel a lépéssel az energiaárak fékezését célozza, mivel a megugró árak hátrányosan érinthetnék az amerikai vállalkozásokat és fogyasztókat, különösen a novemberi félidős választások előtt. Trump az engedély mellett utasította az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztésfinanszírozási Társaságát, hogy nyújtson politikai kockázati biztosítást és pénzügyi garanciákat a Perzsa-öbölben zajló tengeri kereskedelemhez, és az amerikai haditengerészet kísérheti a hajókat a térségben.