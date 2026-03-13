Kijev megint fenyeget – az olajunkra pályáznak, a németeknek pedig Ukrajna az első

„Kitépjük a büdös nyelvedet és a kutyák elé dobjuk” – rátett egy lapáttal az ukrán altábornagy, ismét megfenyegette Orbán Viktort (VIDEÓ)
Hrihorij Omelcsenko újabb halálos fenyegetést küldött Orbán Viktor miniszterelnöknek.
Ezek voltak a legolvasottabb cikkek a Mandineren, március 12-én.
Csütörtökön a következő öt cikk volt a legolvasottabb a Mandineren.
Újabb súlyos hangvételű fenyegetést fogalmazott meg Orbán Viktor miniszterelnökkel szemben Hrihorij Omelcsenko ukrán titkosszolgálati altábornagy. A Mandiner beszámolója szerint az ukrán katonai vezető videóüzenetben sértő és erőszakos kijelentéseket tett a magyar kormányfővel kapcsolatban, sőt korábban a családját is célba vette.
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője hívta fel a figyelmet az esetre, amely szerinte jól mutatja az Ukrajna felől érkező politikai nyomásgyakorlást. Az elemző arra is felszólította a követőit, hogy vegyenek részt a békemeneten, amely szerinte válasz lehet az ilyen fenyegetésekre.
Ezt is ajánljuk a témában
Hrihorij Omelcsenko újabb halálos fenyegetést küldött Orbán Viktor miniszterelnöknek.
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) arra kérte a tagállamokat – köztük Magyarországot is –, hogy szükség esetén szabadítsák fel stratégiai olajtartalékaik egy részét. A javaslat az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság miatt kialakuló energiapiaci feszültségekre reagál.
A Mandiner szerint Magyarország különösen fontos szereplő lehet a kérdésben, mivel az ország több mint 200 napra elegendő stratégiai olajtartalékkal rendelkezik, ami európai összevetésben is kiemelkedő mennyiségnek számít.
Ezt is ajánljuk a témában
Körülhordozta a véres kardot a Nemzetközi Energiaügynökség főigazgatója.
Légiriadó zavarta meg a magyar delegáció tárgyalását Kijevben, amikor a küldöttség a Barátság kőolajvezeték ügyéről egyeztetett nemzetközi partnerekkel. Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes egy óvóhelyről jelentkezett be, miután megszólaltak a légvédelmi szirénák.
A magyar küldöttség a vezeték működésének helyreállításáról és a kialakult helyzet kivizsgálásáról tárgyalt volna, ám a Mandiner beszámolója szerint az ukrán illetékesek korábban nem reagáltak a magyar megkeresésekre. A magyar álláspontot a szlovák nagykövet is támogatta.
Ezt is ajánljuk a témában
Javában folyt a megbeszélés a magyar delegáció és a nemzetközi partnerek között, amikor megszólaltak a szirénák.
Siegfried Mureșan román politikus, az Európai Néppárt alelnöke Brüsszelben bírálta a magyar kormányt Ukrajna uniós csatlakozásának ügyében. Szerinte a jelenlegi döntéshozatali rendszerben túl sok ponton van szükség egyhangú döntésre, ami lehetőséget ad Magyarországnak a folyamat blokkolására.
A politikus úgy vélte, Magyarország álláspontja hátrányos az Európai Unió számára, és az ország gazdasági helyzetét is kedvezőtlenül érinti. A Mandiner szerint azonban a javaslat valójában az egyhangúsági szabályok fellazítására irányulna Ukrajna csatlakozásának felgyorsítása érdekében.
Ezt is ajánljuk a témában
Újra bevetették Brüsszelben a „nagy trükköt” Ukrajna érdekében.
Friedrich Merz német kancellár kijelentése újabb vitát váltott ki az európai energiapolitikáról. A Mandiner beszámolója szerint a német vezető világossá tette: Németország számára Ukrajna támogatása fontosabb, mint az energiaárak emelkedésének kérdése.
Orbán Viktor ezzel szemben az orosz energiacégekkel szembeni szankciók enyhítését sürgette, arra hivatkozva, hogy a közel-keleti konfliktus miatt megugró olajárak jelentős bevételhez juttatják Oroszországot, ami közvetve a háború finanszírozását segíti.
Ezt is ajánljuk a témában
Pattanásig feszült a helyzet Orbán és Merz között.
Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
***
Fotó: JOHN THYS, HENRY NICHOLLS / AFP