Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
03. 13.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Nemzetközi Energiaügynökség Magyarország Ukrajna Kijev Czepek Gábor Orbán Viktor

Kijev megint fenyeget – az olajunkra pályáznak, a németeknek pedig Ukrajna az első

2026. március 13. 06:00

Ezek voltak a legolvasottabb cikkek a Mandineren, március 12-én.

2026. március 13. 06:00
null

Csütörtökön a következő öt cikk volt a legolvasottabb a Mandineren.

Újabb ukrán fenyegetés Orbán Viktornak

Újabb súlyos hangvételű fenyegetést fogalmazott meg Orbán Viktor miniszterelnökkel szemben Hrihorij Omelcsenko ukrán titkosszolgálati altábornagy. A Mandiner beszámolója szerint az ukrán katonai vezető videóüzenetben sértő és erőszakos kijelentéseket tett a magyar kormányfővel kapcsolatban, sőt korábban a családját is célba vette.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője hívta fel a figyelmet az esetre, amely szerinte jól mutatja az Ukrajna felől érkező politikai nyomásgyakorlást. Az elemző arra is felszólította a követőit, hogy vegyenek részt a békemeneten, amely szerinte válasz lehet az ilyen fenyegetésekre.

Ezt is ajánljuk a témában

Célkeresztben a magyar olaj

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) arra kérte a tagállamokat – köztük Magyarországot is –, hogy szükség esetén szabadítsák fel stratégiai olajtartalékaik egy részét. A javaslat az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság miatt kialakuló energiapiaci feszültségekre reagál.

A Mandiner szerint Magyarország különösen fontos szereplő lehet a kérdésben, mivel az ország több mint 200 napra elegendő stratégiai olajtartalékkal rendelkezik, ami európai összevetésben is kiemelkedő mennyiségnek számít.

Ezt is ajánljuk a témában

Bunkerbe kényszerült a magyar delegáció Kijevben

Légiriadó zavarta meg a magyar delegáció tárgyalását Kijevben, amikor a küldöttség a Barátság kőolajvezeték ügyéről egyeztetett nemzetközi partnerekkel. Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes egy óvóhelyről jelentkezett be, miután megszólaltak a légvédelmi szirénák.

A magyar küldöttség a vezeték működésének helyreállításáról és a kialakult helyzet kivizsgálásáról tárgyalt volna, ám a Mandiner beszámolója szerint az ukrán illetékesek korábban nem reagáltak a magyar megkeresésekre. A magyar álláspontot a szlovák nagykövet is támogatta.

Ezt is ajánljuk a témában

Román politikus támadta Magyarországot Brüsszelben

Siegfried Mureșan román politikus, az Európai Néppárt alelnöke Brüsszelben bírálta a magyar kormányt Ukrajna uniós csatlakozásának ügyében. Szerinte a jelenlegi döntéshozatali rendszerben túl sok ponton van szükség egyhangú döntésre, ami lehetőséget ad Magyarországnak a folyamat blokkolására.

A politikus úgy vélte, Magyarország álláspontja hátrányos az Európai Unió számára, és az ország gazdasági helyzetét is kedvezőtlenül érinti. A Mandiner szerint azonban a javaslat valójában az egyhangúsági szabályok fellazítására irányulna Ukrajna csatlakozásának felgyorsítása érdekében.

Ezt is ajánljuk a témában

Merz szerint Ukrajna fontosabb az energiaáraknál

Friedrich Merz német kancellár kijelentése újabb vitát váltott ki az európai energiapolitikáról. A Mandiner beszámolója szerint a német vezető világossá tette: Németország számára Ukrajna támogatása fontosabb, mint az energiaárak emelkedésének kérdése.

Orbán Viktor ezzel szemben az orosz energiacégekkel szembeni szankciók enyhítését sürgette, arra hivatkozva, hogy a közel-keleti konfliktus miatt megugró olajárak jelentős bevételhez juttatják Oroszországot, ami közvetve a háború finanszírozását segíti.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

***

Fotó: JOHN THYS, HENRY NICHOLLS / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zsidogeci3
•••
2026. március 13. 08:28 Szerkesztve
Урсула фон дер Ляєн majd elintézi nektek , kedves németek, hogy az ukrán lobogó legyen kitűzve a Parlamentetekre Ursula von der Leyen wird dafür sorgen, dass Sie, liebe Deutsche, die ukrainische Flagge auf den Parlamentsgebäuden hissen lassen.
Válasz erre
0
0
Bastyaelvtars
2026. március 13. 07:41
Az összes független média már megirta hogy AI videóval készült show műsor amit csinálnak Orbánék. Még egy hónap es vége ennek a háborús pszichózisnak...
Válasz erre
1
0
tapir32
2026. március 13. 06:35
Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar emberek jövedelem növekedése. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt. Magyarországon a lakosság pénzügyi eszközeinek értéke 2023-ban 12,9%-al nőtt. Az EU-ban a 3. Az átlagbérek vásárlóereje 2010 óta több mint megduplázódott. Magyarországon a szegények aránya 20%-al csökkent. Az EU-ban az 1. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. A Világbanknál a 6. A magyarországi közhangulatot az optimizmus uralja. /Kopp Mária Intézet/ Az európai értékeket Magyarországon és az EU-ban a Fidesz-KDNP képviseli. Béke, biztonság, jobb élet = Fidesz-KDNP
Válasz erre
0
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. március 13. 06:21
ez a sok fostalicska nyugati azt hiszi velük másként lesz? ugyanígy fogják őket is fenyegetni, ha valamiben ellentmondanak az ukránoknak ez a mocskos amerika meg a mocskos nyugat létrehozott egy szörny és terrorállamot és most már nem bírnak velük
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!