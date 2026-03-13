Magyar Péter és Zelenszkij egy brancs – Kövér László a Mandinernek

Megköszönöm mindenkinek a közreműködést abban, hogy nekem ne kelljen leköltöznöm oda. Ezt egyfajta privilégiumnak, megbecsülésnek élem meg – és most nem ironizálok, a legcsekélyebb mértékben sem akarom azt a látszatot kelteni, hogy valamiféle erkölcsi felsőbbség beszél belőlem azokkal szemben, akik akár önként, akár például a munkájukból kifolyólag használnak okostelefont. Mint minden fegyvert, a közösségi médiát is lehet jóra és rosszra használni. Kellemes meglepetés volt számomra a digitális polgári körök megalakítása, ami úttörő vállalkozást indított el: miként lehet a virtuális világot jó célra, közösségi célra használni, s hogyan lehet a hús-vér polgári köreinket – mindamellett, hogy megőrizzük őket a valóságos térben – átemelni a digitális világba. Ha a kezdeményezést komolyan vesszük, akkor annak nemcsak a politikai választási kampányban lesz haszna, hanem ha sikerre jutunk, a választás utáni nyugodtabb időkben is. Akkor majd megpróbálhatunk elgondolkodni azon, hogy miként lehet a 21. századi közösségépítésben mintákat adni a következő nemzedéknek.

Fotó: Mandiner/Földházi Árpád

Mit lát a közössége legfontosabb feladatának a kampány hátralévő idejében?

A legfontosabb, hogy mindenki hozzon magával még egy embert, és ne csak a választás napjára, hanem már most, a kampányban is. Sőt, a digitális világban zajló kampányban is, hiszen ha egyszer a küzdelem ott is zajlik, akkor azt a csatateret sem engedhetjük át az ellenfeleinknek. Pláne az ellenségeinknek, akik nem a mi személyes ellenségeink, hanem a hazánk ellenségei. Nekem egyetlen Tisza-szimpatizáns sem az ellenségem, ameddig nem tör a saját hazájának életére. Azonban a Tisza vezetői szemlátomást ezt teszik, hiszen egy másik, idegen állam szövetségében és idegen zsoldban harcolva próbálnak felkapaszkodni a kormányzati hatalomba, ahogyan ezt elődjeik – Károlyi Mihály, Kun Béla és Szálasi Ferenc – tették 1918–1919-ben és 1944-ben. Egy morális kommentárom azért minden tisztelt Tisza-szimpatizáns számára lenne.

Mégpedig?

1990 óta vagyok parlamenti képviselő, és 1988-ban részt vettem az ország első ellenzéki szervezetének megalapításában. Visszagondolva arra az időszakra, kijelenthetem:

sem előtte, sem a rendszerváltoztatást követően nem volt olyan mértékű gyűlölet érzékelhető a magyar közéletben, mint most.

Még azok részéről sem hallottam a bosszúállás vágyát tükröző megszólalásokat, akik személyesen vagy a felmenőik sorsa kapcsán konkrét, valóságos sérelmeket, szenvedéseket tudtak volna felsorolni. Indok éppen lett volna az elszámoltatásra – na nem olyanra, amilyen volt, hanem amilyen lehetett volna akkor, hogyha „tetszettünk volna forradalmat csinálni”. De talán nem véletlenül nem tetszettünk, hiszen mindenki úgy gondolta: van egy lehetőség a magyar nemzet előtt, amelyet meg kell próbálni együtt meg­ragadni. Úgy tűnik, ennyire futotta: ma azoknak a politikai leszármazottjai akarják a mi vérünket ontani, akiket annak idején futni hagytak azok, akik nem a bosszúállásban látták a megoldást.

A januári Fidesz-kongresszuson azt mondta, a mostani választáson a tét a minden. Konkrétan miről döntünk áprilisban?

Az egyik tét éppen ez: hogy ne kerüljön őrültek kezébe az ország irányítása, ahogy történt például az előbb említett korszakokban.

Az akkor a történelem szennyáradata által felszínre dobott figurák csak rövid, epizódjellegű szereplői voltak a magyar politikának, de olyan károkat okoztak, amelyeket évtizedekig, sőt a mai napig nem tudtunk helyrehozni. Ha az a kérdés, hogy a mindenbe mi tartozik bele, a magyar államisággal, a magyar szuverenitással kezdem. Ha komolyan vesszük az ellenzék egynémely politikusának nyilatkozatát, akkor nem haboznának Magyarország szuverenitásával leszámolni. Van, aki kedélyeskedve csak „egy kicsi szuverenitásról” mondana le, más egyenesen az európai egyesült államok kívánatos voltáról beszél. „Egy brancs maguk” – mondhatnám ezeknek is. A lényeg, hogy a magyar nemzet semmilyen szuverenitásról nem mondhat le, mert ha egyszer megteszi, akkor annak visszaszerzése – Deák Ferenc nyomán – „mindig nehéz, s mindig kétséges”. Minden más pedig ebből következik. A majdnem nyolcmillió választópolgárt a legközvetlenebbül az érinti majd az új kormány felállásakor, hogy milyen lesz az adórendszer, lesz-e adócsökkentés a továbbiakban – vagy pedig a Tisza jelenleg kevésbé valószínű győzelme esetén a forrásokat azoknak a multiknak csatornázzák vissza, amelyek képviselőit már ismerjük. Kapitány „shellvtárs” – copyright by Bayer Zsolt –, az erstés ember meg az összes többi, multik által ide ejtőernyőztetett kétes egzisztencia ott ül a már megnevezett frakciójuk soraiban. Azt a pénzt természetesen az emberektől fogják elvenni adóemelések, a családtámogatások redukálása formájában, a nyugdíjrendszer „megreformálásával” – ami a 13. és a 14. havi nyugdíj elvételét vagy urambocsá, a nyugdíjak megadóztatását jelentené. Volt már arra példa Magyarországon, hogy az úgymond népbarát baloldal megadóztatta a nyugdíjakat. Tehát a jólétünk, az egzisztenciánk, a nemzeti szabadságunk, az állami létünk függ ettől a választástól. De ne maradjunk a határokon belül! Voltak már olyan történelmi korszakok, amikor az, ami Magyarországon történt, az országhatárokon kívül is hullámokat vert. 1456-ban mi voltunk, akik a saját testünkkel, vérünkkel feltartóztattuk az oszmán hódítást, amely elsöpörni indult a Nyugatot; vagy említhetnénk 1848–1849-et is. Ami áprilisban Magyarországon történik, annak európai politikai, illetve – nyugodtan kimondhatjuk – geopolitikai jelentősége lesz. A tét, hogy a mérleg azoknak a patrióta erőknek a javára billen-e el, amelyek Amerikában és Európában egy felhatalmazás nélküli árnyékhatalom globális birodalomépítési törekvéseivel szemben küzdenek. Ha Pozsony és Prága visszafoglalása után Budapesten is marad a nemzeti kormány, az a brüsszeli ámokfutás végét is elhozhatja.

(A szöveg a Mandiner Klubesten elhangzott beszélgetés szerkesztett változata.)

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád