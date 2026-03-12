Nem várt helyről koppintottak Zelenszkij fejére: vizsgálati missziót javasoltak a Barátság kőolajvezeték ügyében
Az Európai Bizottság már hetek óta intenzív kapcsolatban áll az ukrán hatóságokkal.
Amit most látunk, az már nem hagyományos kampány. Ez egy olyan politikai helyzet, ahol mindkét oldal a saját vereségét végzetesnek érzi és ez önmagában életveszélyes.
„A választás után bárki nyer, a másik fél háborút lát majd…avagy mitől tartok idén április 13-án?
Amit most látunk, az már nem hagyományos kampány.
Ez egy olyan politikai helyzet, ahol mindkét oldal a saját vereségét végzetesnek érzi és ez önmagában életveszélyes.
Ha a Fidesz vagy a Tisza veszít, mindenképpen elszámoltatást ígér a győztes.
Csakhogy sok ember fejében az »elszámoltatás« szó mögött nem jogállami eljárás, hanem a LESZÁMOLÁS képe jelenik meg.
Kimondva vagy kimondatlanul.
És innen kezdődik a valódi kockázat.
Mert ilyenkor a politika törzsi logikára vált.
A Tiszások szemében minden Fideszes oroszbarát lesz.
A Fideszesek szemében minden Tiszás ukrán érdekeket szolgál.
Nem vitáznak, hanem »bélyegeket ragasztanak«.
Nem bizonyítanak – gyanúsítanak.”
Nyitókép: Tarjányi Péter Facebook-oldala
