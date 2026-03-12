Ft
Tisza Párt fidesz április választás

Mitől tartok idén április 13-án?

2026. március 12. 15:50

Amit most látunk, az már nem hagyományos kampány. Ez egy olyan politikai helyzet, ahol mindkét oldal a saját vereségét végzetesnek érzi és ez önmagában életveszélyes.

2026. március 12. 15:50
null
Tarjányi Péter
Tarjányi Péter
Facebook

„A választás után bárki nyer, a másik fél háborút lát majd…avagy mitől tartok idén április 13-án?

Amit most látunk, az már nem hagyományos kampány. 
Ez egy olyan politikai helyzet, ahol mindkét oldal a saját vereségét végzetesnek érzi és ez önmagában életveszélyes.

Ha a Fidesz vagy a Tisza veszít, mindenképpen elszámoltatást ígér a győztes.

Csakhogy sok ember fejében az »elszámoltatás« szó mögött nem jogállami eljárás, hanem a LESZÁMOLÁS képe jelenik meg. 
Kimondva vagy kimondatlanul.

És innen kezdődik a valódi kockázat.

Mert ilyenkor a politika törzsi logikára vált.
A Tiszások szemében minden Fideszes oroszbarát lesz.
A Fideszesek szemében minden Tiszás ukrán érdekeket szolgál.
Nem vitáznak, hanem »bélyegeket ragasztanak«
Nem bizonyítanak – gyanúsítanak.”

Nyitókép: Tarjányi Péter Facebook-oldala

Navigálás

MaBaker
2026. március 12. 19:44
Nettó baromság. A tisza párt egy újonc, soha parlamentben nem politizáló zsákbamacska párt. A fidesz meg lendületből eldöcög még 12 évet akkor is ha kormányváltás lenne és az utánuk jövők szignifikánsan jobban teljesítene. Aki maradandóan vesztes helyzetbe kerülhet az Magyarország. Ha vétók hiányában beugratbak minket egy háborúba és mindent feláldoznak a népességcsere, a ződhülyeség a genderlófasz és hasonlók oltárán, akkor abból már lehet nem áll fel az ország. A fidesz újra kormányozhat, de nem biztos hogy lesz nagyon mit kormányozni.
Válasz erre
0
0
states-2
2026. március 12. 19:34
Komcsi, ennyit is ér a véleménye.
Válasz erre
0
0
ügyvéd
2026. március 12. 19:33
Tarjányi egy idióta. Ha elég nagy lesz a különbség 2/3, 3/4, 4/5 a szekta is bekussol, és nekiáll a gyászmunkának.
Válasz erre
0
0
CirmoS
2026. március 12. 19:31
Nagyon vérlázító amikor a komcsilibsi csürhe aggódik! Ugyanis 2010 óta ŐK és CSAKIS ŐK keltik a gyűlöletet, CSAKIS ŐK hergelnek, mivel programjuk és mondanivalójuk 16 éve!!! NINCS! Most pedig amikor MIATTUK forró a talaj....széttárt kezekkel értetlenkednek....és nem értik, hogy mi ez a gyűlölködés?! Ez a Tarjányi nevű hazudozó cigó is összehordott már hetet - havat......mindent és annak ellenkezőjét is......meddig kell még ezeket a liberális szennyeket hallgatni?! Ingyenélő, haszontalan söpredék!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!