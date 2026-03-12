Amelyik párt ezt a körzetet nyeri, az nagy eséllyel országosan is győzni tud – mutatjuk, mi a helyzet Egerben!

A régióban létezik egy masszív baloldali tábor. Mindez a hetvenes-nyolcvanas évek politikájának eredménye: a kommunisták figyelmet fordítottak arra, hogy a városokban és főleg az egyházi központokban legyen elég megbízható elvtárs. Eger azonban ma is polgárváros, a jobboldal itt is erős, de még inkább többségben van a kistelepüléseken.

A Fidesz jelöltje, Habis László 2010-ben a szavazatok 50 százalékát szerezte meg Egerben, ellenfele, az MSZP-s Nagy Imre ennek a felét sem kapta meg. Négy évvel később Nyitrai Zsolt 39 százalékos eredménnyel nyert, a Jobbik politikusa, Mirkóczki Ádám 28 százalékot, a baloldali összefogás jelöltje 25-öt ért el. A Fidesz országgyűlési képviselője 2018-ban ismét nyerni tudott, 46 százalékot szerzett Mirkóczki 39-ével szemben. 2022-ben Pajtók Gábor lett a kormánypárti jelölt, és képviselői pályáját fölényes, 52 százalékos győzelemmel kezdte, az ellenzéki összefogás által indított, DK-s Berecz Mátyás csak 36 százalékot kapott.

Pajtók Gábor

Fotó: Facebook

Kipróbált fideszes, ismeretlen tiszás

A „győztes csapaton ne változtass!” elv szerint idén ismét Pajtók Gábor lesz a kormánypárt jelöltje. A Fidesz–KDNP képviselőjének öt kihívója akadt, Pápai Ákos a Mi Hazánk Mozgalom politikusa, Balla Péter a Demokratikus Koalíció, Nagy-Szú Péter a Jobbik, Villangó Máté a Munkáspárt és Bódis Péter a Tisza Párt jelöltje. A Tisza színre lépésével a városban is megváltozott a politikai struktúra, két nagy tömb áll egymással szemben. Korábbi ellenzéki formációk, az MSZP, a Jobbik és a többiek szinte felszívódtak Egerben, és a DK is csak vegetál. Ez a helyzet elsősorban a listás eredményeket befolyásolja, az egyéni képviselők versenyében korántsem biztos, hogy a protesthangulat fog dönteni, hiszen az emberek a helyi szinten ismert jelölteket nem feltétlenül pártlogók alapján ítélik meg.