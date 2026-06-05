Olyan erő írta felül Trianon gyalázatát, amire az egész világ felfigyel
A békediktátum sebe még mindig vérzik – de van okunk a reményre.
Szép, ugye?! És ez szerinte óriási siker.
Magyar Péter mesébe illő Facebook-bejegyzést tett közzé arról, hogy milyen előnyös megállapodást kötött Ukrajnával a Kárpátalján élő magyar kisebbség érdekében. Nekünk meg Romhányi Lepketánc című verse jutott eszünkbe.
Pedig Magyar óriási hírnek nevezi a történteket. „3 hét alatt sikerült elérnünk azt, amit Orbán Viktoréknak 10 év alatt nem. Teljes körű megállapodásra jutottunk Ukrajnával a százezres magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítése kapcsán.”
Bár a 162 szavas bejegyzés nem rövid, mégsem fért el benne annak deklarálása, hogy Ukrajna nem fog erőszakosan és jogszerűtlenül besorozni magyarokat a háborúba.
Miközben a helyi beszámolók szerint az ukrán toborzóirodák brutális módszereket alkalmaznak, Kijev és az ukrán fegyveres erők képviselői azt hangsúlyozzák, hogy a mozgósítás nem etnikai alapon történik, hanem a hadiállapot miatt minden ukrán állampolgárra egyformán vonatkozik.
Szép, ugye?! És ez óriási siker.
Az Orbán-kormány határozottan elítélte az ukrajnai kényszersorozásokat. Magyar nem. A toborzók gyakran fizikai erőszakot alkalmaznak, figyelmen kívül hagyják a súlyos betegségeket, és jogszerűtlenül hurcolnak el kárpátaljai férfiakat az utcáról, a munkahelyükről vagy otthonaikból.
Emlékszünk,
S. József 45 éves kárpátaljai családapát a mozgósítása után néhány nappal súlyos állapotban szállították kórházba, ahol meghalt. Orbán Viktor kijelentette, hogy a férfit a toborzók bántalmazhatták. R. Zsolt beregszászi lakost ismert szívbetegsége ellenére vitték el a toborzótisztek, aki ezt követően szinten életét vesztette.
Az előző magyar kormány adatai szerint a magyar áldozatok száma elérte a 104 főt. Az ukránok csak 78-at ismernek el ebből. Ugyanakkor tudni kell, hogy az ukrán hadvezetés nem hoz nyilvánosságra nemzetiségi alapon bontott veszteséglistákat. Sok fronton harcoló katonát hivatalosan csak „eltűntnek” nyilvánítanak, sorsukról a családok gyakran hosszú ideig nem kapnak megerősítést. Jelenleg is körülbelül 500-530 magyar származású kárpátaljai katona teljesít szolgálatot az ukrán hadsereg különböző alakulatainál.
ÉS ezekről Magyar Péter egy szót sem szól, csak a saját gallérját szidolozza.
Nem vesz tudomást arról, hogy a folyamatos toborzási razziák miatt a kárpátaljai magyar férfi lakosság jelentős része még a határok teljes lezárása előtt elhagyta Ukrajnát, vagy a hatóságok elől rejtőzködve él.
Ez Magyarnak az óriási hír.
Nyilvánvaló, neki csak az ő óriási „sikere" a fontos, amiből egyelőre semmi nem valósult meg. Emlékeztetnék arra, hogy Szijjártó Péter 2024 elején 11 pontos követeléscsomagot adott át az ukrán félnek. Ez a 2015 előtti kisebbségi, nyelvhasználati és oktatási jogok teljes visszaállítását követelte. Budapest szerint az ukrán parlament által elfogadott későbbi törvénymódosítások ugyan javítottak a helyzeten, de a korábbi státuszt nem állították helyre. Orbán Viktor kormánya hosszú ideig blokkolta Ukrajna EU-hoz való közeledését, arra hivatkozva, hogy Kijev nem teljesíti a kisebbségvédelmi feltételeket. Jóllehet Ukrajna hivatalosan vállalta a kért reformokat a csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez. Bár Orbán végül nem vétózta meg az EU-s segélycsomagokat, fenntartotta azt a véleményét, hogy a közös hitelekből finanszírozott támogatások rossz struktúrájúak, és a pénzek elszámolása nem transzparens.
Magyar belemondja a magyar emberek arcába, hogy a megállapodás pár hét intenzív magyar-ukrán szakértői szintű tárgyalás eredménye, amelyben részt vettek a kárpátaljai magyarság politikai szervezetei és az egyházak is. Vagyis minden oké, minden szép és jó.
A Magyar Péter által kimondott szónak egyáltalán nincs értéke. Különösen fájó ez akkor, ha magyar emberéletekről és a kárpátaljai magyarság jövőjéről van szó.
Romhányi József Lepketánc című verse így szól: „Mikor a hernyóból lepke lett, kérkedve repkedett. A derék kutyának képére mégis kiült az utálat. – Villogj csak fent, te szép féreg; nem lesz nagyobb az értéked! Hernyó maradsz, bár fent keringsz. Nem a szárny szab itt mértéket, hanem a gerinc.”
Mindezt a Magyar Összetartozás Napján. Bravó!
(Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala)