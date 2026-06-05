Nyilvánvaló, neki csak az ő óriási „sikere" a fontos, amiből egyelőre semmi nem valósult meg. Emlékeztetnék arra, hogy Szijjártó Péter 2024 elején 11 pontos követeléscsomagot adott át az ukrán félnek. Ez a 2015 előtti kisebbségi, nyelvhasználati és oktatási jogok teljes visszaállítását követelte. Budapest szerint az ukrán parlament által elfogadott későbbi törvénymódosítások ugyan javítottak a helyzeten, de a korábbi státuszt nem állították helyre. Orbán Viktor kormánya hosszú ideig blokkolta Ukrajna EU-hoz való közeledését, arra hivatkozva, hogy Kijev nem teljesíti a kisebbségvédelmi feltételeket. Jóllehet Ukrajna hivatalosan vállalta a kért reformokat a csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez. Bár Orbán végül nem vétózta meg az EU-s segélycsomagokat, fenntartotta azt a véleményét, hogy a közös hitelekből finanszírozott támogatások rossz struktúrájúak, és a pénzek elszámolása nem transzparens.

Magyar belemondja a magyar emberek arcába, hogy a megállapodás pár hét intenzív magyar-ukrán szakértői szintű tárgyalás eredménye, amelyben részt vettek a kárpátaljai magyarság politikai szervezetei és az egyházak is. Vagyis minden oké, minden szép és jó.

A Magyar Péter által kimondott szónak egyáltalán nincs értéke. Különösen fájó ez akkor, ha magyar emberéletekről és a kárpátaljai magyarság jövőjéről van szó.