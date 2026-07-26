Az Index szerint eldőlt Tóth Balázs sorsa, távozhat a Blackburntől

„Libabőrös lettem a nevek hallatán” – Hajdu Attila a magyar válogatott kapusairól és Dibusz Dénes szerepéről
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A portál információi szerint a Blackburn Rovers kész megválni Tóth Balázstól, miután nem született megállapodás a szerződéshosszabbításról.
Tóth Balázs ugyan a Blackburn Roversnél kezdte meg a 2026–2027-es idényre való felkészülést, de egyre valószínűbb, hogy még a szezon rajtja előtt klubot vált. Az Index angliai forrásokra hivatkozva azt írja, hogy a napokban lezárult tárgyalásokon nem sikerült megállapodni a jövő nyáron lejáró szerződés meghosszabbításáról, ezért
a Championshipben szereplő klub vezetősége megfelelő ajánlat esetén kész elengedni a magyar válogatott kapusát.
A 28 éves játékos iránt korábban több együttes is érdeklődött. Az Index úgy tudja, hogy a Premier League-ből az Everton és a Bournemouth is fontolgatta a megszerzését, hivatalos ajánlat azonban egyik klubtól sem érkezett. Emellett belga és skót élvonalbeli csapatok, köztük nemzetközi kupaszereplők is figyelemmel kísérik a kapus helyzetét.
Tóth Balázs menedzsere, Lucza Gábor korábban az Index Sportcast című műsorában arról beszélt, hogy Premier League-klubok és más külföldi egyesületek is érdeklődtek a játékos iránt, sőt Bajnokok Ligája-induló csapat is szerepelt a kérők között. Hozzátette ugyanakkor, hogy a konkrét döntést csak akkor lehet meghozni, amikor az érdeklődésekből hivatalos ajánlatok születnek, és a kapus kiválaszthatja a karrierje szempontjából legkedvezőbb lehetőséget.
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