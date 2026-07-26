Az Index szerint eldőlt Tóth Balázs sorsa, távozhat a Blackburntől

Tóth Balázs ugyan a Blackburn Roversnél kezdte meg a 2026–2027-es idényre való felkészülést, de egyre valószínűbb, hogy még a szezon rajtja előtt klubot vált. Az Index angliai forrásokra hivatkozva azt írja, hogy a napokban lezárult tárgyalásokon nem sikerült megállapodni a jövő nyáron lejáró szerződés meghosszabbításáról, ezért

a Championshipben szereplő klub vezetősége megfelelő ajánlat esetén kész elengedni a magyar válogatott kapusát.

A 28 éves játékos iránt korábban több együttes is érdeklődött. Az Index úgy tudja, hogy a Premier League-ből az Everton és a Bournemouth is fontolgatta a megszerzését, hivatalos ajánlat azonban egyik klubtól sem érkezett. Emellett belga és skót élvonalbeli csapatok, köztük nemzetközi kupaszereplők is figyelemmel kísérik a kapus helyzetét.