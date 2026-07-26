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Az Index szerint eldőlt Tóth Balázs sorsa, távozhat a Blackburntől

2026. július 26. 15:25

A portál információi szerint a Blackburn Rovers kész megválni Tóth Balázstól, miután nem született megállapodás a szerződéshosszabbításról.

2026. július 26. 15:25
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Tóth Balázs ugyan a Blackburn Roversnél kezdte meg a 2026–2027-es idényre való felkészülést, de egyre valószínűbb, hogy még a szezon rajtja előtt klubot vált. Az Index angliai forrásokra hivatkozva azt írja, hogy a napokban lezárult tárgyalásokon nem sikerült megállapodni a jövő nyáron lejáró szerződés meghosszabbításáról, ezért 

a Championshipben szereplő klub vezetősége megfelelő ajánlat esetén kész elengedni a magyar válogatott kapusát.

A 28 éves játékos iránt korábban több együttes is érdeklődött. Az Index úgy tudja, hogy a Premier League-ből az Everton és a Bournemouth is fontolgatta a megszerzését, hivatalos ajánlat azonban egyik klubtól sem érkezett. Emellett belga és skót élvonalbeli csapatok, köztük nemzetközi kupaszereplők is figyelemmel kísérik a kapus helyzetét.

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Tóth Balázs menedzsere, Lucza Gábor korábban az Index Sportcast című műsorában arról beszélt, hogy Premier League-klubok és más külföldi egyesületek is érdeklődtek a játékos iránt, sőt Bajnokok Ligája-induló csapat is szerepelt a kérők között. Hozzátette ugyanakkor, hogy a konkrét döntést csak akkor lehet meghozni, amikor az érdeklődésekből hivatalos ajánlatok születnek, és a kapus kiválaszthatja a karrierje szempontjából legkedvezőbb lehetőséget.

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Nyitókép: News Images / NurPhoto / NurPhoto via AFP

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Összesen 1 komment

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sarzal
2026. július 26. 16:06
válogatni majd akkor lehet ha több ajánlat is lesz....nehogy a végén mondjuk egy jobb csapatnál padozzon
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