Maradhat a köztévén a magyar bajnokság

Hétfőn zárul a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) által kiírt tender, amelyen a férfi labdarúgó NB I következő szezonjának közvetítési jogait tervezték értékesíteni. A többször meghosszabbított pályázat nem igazán keltette fel a csatornák érdeklődését. A szövetség ugyanis korábban évente nagyjából tíz milliárd forintot kapott a köztévétől a meccsekért, amit idén már senki sem akart megadni.

Emiatt is csúszott a pályázat, pedig immár kevesebbért is elkelhetett volna a csomag, az Index értesülései szerint az MLSZ immár 6 milliárd forintért is értékesítette volna a jogokat.