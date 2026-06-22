Maradhat a köztévén a magyar bajnokság

Megvan a Fradi új edzője
A bajnokcsapattól érkezik az új mester.
Az Index értesülései szerint a köztelevízió sugározhatja majd a következő szezonban is a férfi NB1 mérkőzéseit. Ugyanakkor a korábbiaknál jóval kevesebbet fizetnek majd érte.
Hétfőn zárul a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) által kiírt tender, amelyen a férfi labdarúgó NB I következő szezonjának közvetítési jogait tervezték értékesíteni. A többször meghosszabbított pályázat nem igazán keltette fel a csatornák érdeklődését. A szövetség ugyanis korábban évente nagyjából tíz milliárd forintot kapott a köztévétől a meccsekért, amit idén már senki sem akart megadni.
Emiatt is csúszott a pályázat, pedig immár kevesebbért is elkelhetett volna a csomag, az Index értesülései szerint az MLSZ immár 6 milliárd forintért is értékesítette volna a jogokat.
A befutó pedig ismét a köztévé lehet az Index szerint.
A lap úgy tudja: az MTVA mellett a Network4 Media Group és a Sport TV-t működtető AMC is érdeklődött a közvetítési jogok iránt, ám utóbbi végül nem jutott tovább a pályázati folyamatban. Mindkét médiavállalat az MTVA ajánlatánál jóval alacsonyabb összeget kínált.
Az összeg azért sem mindegy, mert az MLSZ ebből finanszírozza az első- és a másodosztály csapatainak központi támogatását. A csökkenő tévébevétellel pedig a csapatok bevételei is jelentősen csökkenhetnek.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert