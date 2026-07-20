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kossuth rádió mtva közmédia

A 24.hu-tól és a Válasz Online-tól érkezik két új főszerkesztő-helyettes a közmédiához

2026. július 20. 15:17

Bogár Zsolt és Magyari Péter csatlakozik a megújuló Kossuth rádió csapatához.

2026. július 20. 15:17
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A közmédia átalakításának és szakmai megújulásának részeként két új főszerkesztő-helyettessel – a jelenlegi szervezeti struktúrában csatornaigazgató-helyettessel – bővül a Kossuth rádió szerkesztősége – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája hétfőn az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint augusztustól a magyar média két meghatározó szereplője csatlakozik a megújuló Kossuth rádió csapatához: Bogár Zsolt és Magyari Péter.

A közleményben idézték Kerényi Györgyöt, a Kossuth rádió vezetőjét, aki úgy fogalmazott: „nagyon örülök, hogy két ilyen szintű újságíró fogadta el felkérésemet a főszerkesztő-helyettesi, a jelenlegi rádióban csatornaigazgató-helyettesinek nevezett pozíciókra. Mindketten a tartalom egészéért lesznek felelősök, velem együtt persze, és már most intenzíven dolgozunk az adó új műsorstruktúrájának kidolgozásán”.

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„Zsoltot egyszer már sikerült idehívnom előző főszerkesztőségem idején, Péterrel pedig mindig szerettem volna együtt dolgozni kvalitásai és sokoldalú, folyamatosan nagyon magas szintű újságírói múltja és jelene miatt” – tette hozzá.

Magyari Péter több mint huszonöt éve dolgozik az újságírói pályán. 1999 óta számos meghatározó hazai szerkesztőség munkatársa volt, egyebek mellett az Origónál, az Indexnél, a 444-nél és legutóbb a Válasz Online-nál. Munkásságának középpontjában az oknyomozó újságírás, a belpolitika, az energetika és a külpolitika áll. Rendszeres szereplője szakmai elemző műsoroknak, több felsőoktatási intézményben oktatott újságírást, munkáját pedig számos szakmai díjjal ismerték el.

Bogár Zsolt több mint huszonöt éves újságírói karrierje során a Magyar Narancsnál kezdett politikai és gazdasági tényfeltáró újságíróként, munkáját három alkalommal ismerték el Minőségi Újságírásért Díjjal. Korábban már dolgozott a Magyar Rádióban: 2009 és 2011 között a 180 perc vezető szerkesztője volt, emellett közreműködött a Magánhangzó és a Kossuth rádió választási műsoraiban is. Később a HVG Online gazdasági, majd belpolitikai rovatát vezette. 2021-ben a Deutsche Welle magyar szerkesztőségének vezető szerkesztőjeként folytatta munkáját, 

jelenleg pedig a 24.hu audiovizuális területének vezető szerkesztői pozíciójából tér vissza a közmédiához.

A két új vezető szakember érkezése fontos mérföldkő a Kossuth rádió megújulásában. Magyari Péter és Bogár Zsolt több évtizedes szerkesztői és újságírói tapasztalatukkal, valamint eltérő, egymást jól kiegészítő szakmai hátterükkel járulnak hozzá a rádió tartalmi fejlesztéséhez és az új műsorstruktúra kialakításához – olvasható a közleményben.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

 

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Összesen 36 komment

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kisskiss-6
2026. július 20. 16:34
🍓 H​e​l​​y​i​ ​c​​s​​​a​j​​ok ​szexre ​m​​á​​​r​a​​​:​​ 👉 𝗡​​​𝗨​​𝟒​.​​𝗧​𝗢​​​𝗣
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the-purge
2026. július 20. 16:33
🍓 H​​e​​​l​y​i​ ​skacok szexre ​m​​​á​​​r​a​​:​​​ 👉 𝗡​𝗨​𝗡​𝗗​𝗜​𝗡​𝗘​𝗥​.​𝗕​𝗢​𝗧​𝗧​𝗢​𝗠
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1
olvaso9
2026. július 20. 16:31
Hiteles, objektív, független lesz a tájékoztatás és a műsorok szellemisége a Kossuth-on, ezt remélem naív hallgatóként... Majd meghalljuk... Miért nem szólnak azok a műsorok, amelyek eddig is ilyenek voltak? Én szégyellném magamat, ha a mostani vezetők helyében lennék... Tisztességtelen eljárás az eddigi rádiós munkatársakkal szemben, ami folyik (a régi hangjátékok mennek, amelyek persze érdekesek is lehetnek, de nem ez az adó egyedüli feladata, azonkívül rendkívül bosszantó, hogy nincsenek a műsorújság előzetesében és nem tudni, melyiket sugározzák "tiltott" volta miatt és melyiket azért, mert világszínvonalú...közben pedig bemondják az igaztalan szöveget... "Óriási" hálával tartozunk persze azért, hogy a déli harangszót, az éjféli himnuszt és a fél kettes vallási műsorokat egyáltalán meghallgathatjuk... szégyen, gyalázat)
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0
kisskiss-6
2026. július 20. 16:30
🍓 H​​​e​​​l​y​i​​ ​c​​​s​a​j​ok ​​​szexre ​​​m​​​á​​r​​​a​​:​ 👉 𝗡​​𝗨​​​𝟒​​.​𝗧​​​𝗢​𝗣
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0
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