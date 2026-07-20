A 24.hu-tól és a Válasz Online-tól érkezik két új főszerkesztő-helyettes a közmédiához

„Zsoltot egyszer már sikerült idehívnom előző főszerkesztőségem idején, Péterrel pedig mindig szerettem volna együtt dolgozni kvalitásai és sokoldalú, folyamatosan nagyon magas szintű újságírói múltja és jelene miatt” – tette hozzá.

Magyari Péter több mint huszonöt éve dolgozik az újságírói pályán. 1999 óta számos meghatározó hazai szerkesztőség munkatársa volt, egyebek mellett az Origónál, az Indexnél, a 444-nél és legutóbb a Válasz Online-nál. Munkásságának középpontjában az oknyomozó újságírás, a belpolitika, az energetika és a külpolitika áll. Rendszeres szereplője szakmai elemző műsoroknak, több felsőoktatási intézményben oktatott újságírást, munkáját pedig számos szakmai díjjal ismerték el.

Bogár Zsolt több mint huszonöt éves újságírói karrierje során a Magyar Narancsnál kezdett politikai és gazdasági tényfeltáró újságíróként, munkáját három alkalommal ismerték el Minőségi Újságírásért Díjjal. Korábban már dolgozott a Magyar Rádióban: 2009 és 2011 között a 180 perc vezető szerkesztője volt, emellett közreműködött a Magánhangzó és a Kossuth rádió választási műsoraiban is. Később a HVG Online gazdasági, majd belpolitikai rovatát vezette. 2021-ben a Deutsche Welle magyar szerkesztőségének vezető szerkesztőjeként folytatta munkáját,