Ikonikus ismeretterjesztő sorozatot zár be a Tisza alatt az MTVA

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Indoklás nélkül mondták fel a szerződést.
„Sajnálattal kell közölnünk, hogy a Tisza tavaszi árja a »Hazajáró« műsorát is elmosta.
A megrendelő MTVA indoklás nélkül »nem kívánta meghosszabbítani vagy más módon fenntartani« honismereti-turisztikai magazinműsorunk szerződését” – közölte Facebook-oldalán a Hazajáró stábja.
A döntés Kárpát-medence címen futó másik műsorukat is érinti.
Az ügy pikantériája, hogy a sorozat idén év végén egyébként is befejeződött volna: a magyarság 440 kistáját bemutató sorozatból 429 rész elkészült, így az MTVA döntésével a méltó befejezést vette el a sorozattól, ami ehelyett váratlanul megszakad majd. „A Hazajáró epizódjaiban soha semmilyen pártpolitikai véleményt nem fogalmaztunk meg.
Az új kormány által ideiglenesen kinevezett közmédia-vezetők mégis úgy döntöttek, hogy nincs szükség a Hazajáróra és arra a politika felett álló össznemzeti szellemiségre, amit képvisel.15 éve húztunk bakancsot, hogy keresztül-kasul bebarangoljuk a Kárpát-medence varázslatos tájait és megismerjük hazánk természeti- és kulturális értékeit, történelmi emlékeit és az ott élő emberek mindennapjait”
– közölték az alkotók.
A Hazajáró stábja köszönetet mondott az MTVA korábbi vezetőségének is, akik segítségével „egy hiánypótló, időtálló kordokumentum született és maradt fenn az utókor számára”; és bár az új vezetők döntését tudomásul vették, jelezték, hogy „a Hazajáró útja végtelen és minket nem olyan fából faragtak, hogy feladjuk és ne fejezzük be az elkezdett munkát.” A maradék 11 kistáj méltó bemutatásának módját meg fogják találni – adták hírül.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd