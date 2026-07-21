Ikonikus ismeretterjesztő sorozatot zár be a Tisza alatt az MTVA

– közölték az alkotók.

A Hazajáró stábja köszönetet mondott az MTVA korábbi vezetőségének is, akik segítségével „egy hiánypótló, időtálló kordokumentum született és maradt fenn az utókor számára”; és bár az új vezetők döntését tudomásul vették, jelezték, hogy „a Hazajáró útja végtelen és minket nem olyan fából faragtak, hogy feladjuk és ne fejezzük be az elkezdett munkát.” A maradék 11 kistáj méltó bemutatásának módját meg fogják találni – adták hírül.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd