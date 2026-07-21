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tisza hazajáró kárpát - medence mtva sorozat műsor

Ikonikus ismeretterjesztő sorozatot zár be a Tisza alatt az MTVA

2026. július 21. 20:21

Indoklás nélkül mondták fel a szerződést.

2026. július 21. 20:21
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„Sajnálattal kell közölnünk, hogy a Tisza tavaszi árja a »Hazajáró« műsorát is elmosta.

A megrendelő MTVA indoklás nélkül »nem kívánta meghosszabbítani vagy más módon fenntartani« honismereti-turisztikai magazinműsorunk szerződését” – közölte Facebook-oldalán a Hazajáró stábja.

A döntés Kárpát-medence címen futó másik műsorukat is érinti.

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Az ügy pikantériája, hogy a sorozat idén év végén egyébként is befejeződött volna: a magyarság 440 kistáját bemutató sorozatból 429 rész elkészült, így az MTVA döntésével a méltó befejezést vette el a sorozattól, ami ehelyett váratlanul megszakad majd. „A Hazajáró epizódjaiban soha semmilyen pártpolitikai véleményt nem fogalmaztunk meg.

Az új kormány által ideiglenesen kinevezett közmédia-vezetők mégis úgy döntöttek, hogy nincs szükség a Hazajáróra és arra a politika felett álló össznemzeti szellemiségre, amit képvisel.15 éve húztunk bakancsot, hogy keresztül-kasul bebarangoljuk a Kárpát-medence varázslatos tájait és megismerjük hazánk természeti- és kulturális értékeit, történelmi emlékeit és az ott élő emberek mindennapjait”

közölték az alkotók.

A Hazajáró stábja köszönetet mondott az MTVA korábbi vezetőségének is, akik segítségével „egy hiánypótló, időtálló kordokumentum született és maradt fenn az utókor számára”; és bár az új vezetők döntését tudomásul vették, jelezték, hogy „a Hazajáró útja végtelen és minket nem olyan fából faragtak, hogy feladjuk és ne fejezzük be az elkezdett munkát.” A maradék 11 kistáj méltó bemutatásának módját meg fogják találni – adták hírül.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

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Összesen 33 komment

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Oldalkosár
2026. július 21. 21:42
A magyargyűlölő Tisza üzeni: ne járj haza! Platós: "Nagyvárad román föld."
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2
0
kisskiss-7
2026. július 21. 21:34
🍓 H​​​e​​l​​y​​​i​ ​​c​s​​​a​​​j​​ok ​​​szexre ​m​​á​​r​a​​:​​​ 👉 𝗡​​​𝗨​​𝟒​​.​​​𝗧​​𝗢​​​𝗣
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0
0
Szerintem
2026. július 21. 21:30
Nem fér be a műsoridőbe az a kb havonta kétszer 20 perc? Jó, persze másról lehet szó, mindent el kell törölni ami magyarság, ami nemzeti érzelmű lehet. Csak a WOKE, a buzulás, az agymosás...
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3
0
kisskiss-7
2026. július 21. 21:26
🍓 H​​e​l​​y​i​ ​​c​s​​​a​​​j​ok ​​szexre ​m​​á​​​r​a​​​:​ 👉 𝗡​​𝗨​​​𝟒​​.​𝗧​​𝗢​​𝗣
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0
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