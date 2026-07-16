„Nem teljesen világos, hogy miért ne vezethetné bármelyik frakciót olyan képviselő, aki a pillanatnyi szabályozás alapján többé nem kerülhet a parlamentbe, és az sem világos, hogy ez miért célszerű, mivel 2026 áprilisa óta tudjuk, a politikai személyiségek építésének és a parlamenti munkának semmi jelentősége nincs. A bejelentés ugyanakkor nem a személyes karriertervek vagy a parlamenti munkamegosztás szempontjából árulkodó. Az ugyanis, hogy a következő választáson kinek van joga indulni, a Fideszen is múlik. Lehetőségei korlátozottabbak, mint a kétharmados kormánytöbbségé, de nem egyenlőek a nullával. A sztrájktól a passzív rezisztenciáig széles az arzenál, amelyből a hatalmon kívüliek válogathatnak, és ha mégis olyan feltételek állnak elő, amelyek az ellenzék számára elfogadhatatlanok, akkor nem kell elindulni a választáson.

Amennyiben egy szisztéma eleve a vereséget vagy a gúzsba kötött kormányzást kínálja az egyik félnek, akkor az minimum megfontolja, hogy részt vegyen-e benne. Azaz, ha az ellenfelem satut eszkábál számomra, akkor nem rakom bele a fejem – hogy a testrész megnevezését illetően kellően visszafogott legyek és kevéssé miniszterelnök-kompatibilis.