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Hont András index vélemény

Akkor hát, legyen tánc!

2026. július 16. 11:52

Az óellenzék pontosan arra ment rá, hogy folyamatosan rendkívüli helyzetre hivatkozott, viszont a legszokványosabban cselekedett.

2026. július 16. 11:52
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Hont András
Hont András
Index

„Nem teljesen világos, hogy miért ne vezethetné bármelyik frakciót olyan képviselő, aki a pillanatnyi szabályozás alapján többé nem kerülhet a parlamentbe, és az sem világos, hogy ez miért célszerű, mivel 2026 áprilisa óta tudjuk, a politikai személyiségek építésének és a parlamenti munkának semmi jelentősége nincs. A bejelentés ugyanakkor nem a személyes karriertervek vagy a parlamenti munkamegosztás szempontjából árulkodó. Az ugyanis, hogy a következő választáson kinek van joga indulni, a Fideszen is múlik. Lehetőségei korlátozottabbak, mint a kétharmados kormánytöbbségé, de nem egyenlőek a nullával. A sztrájktól a passzív rezisztenciáig széles az arzenál, amelyből a hatalmon kívüliek válogathatnak, és ha mégis olyan feltételek állnak elő, amelyek az ellenzék számára elfogadhatatlanok, akkor nem kell elindulni a választáson.

Amennyiben egy szisztéma eleve a vereséget vagy a gúzsba kötött kormányzást kínálja az egyik félnek, akkor az minimum megfontolja, hogy részt vegyen-e benne. Azaz, ha az ellenfelem satut eszkábál számomra, akkor nem rakom bele a fejem – hogy a testrész megnevezését illetően kellően visszafogott legyek és kevéssé miniszterelnök-kompatibilis.

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Egymást követő pszeudorendszerváltások

Az óellenzék pontosan arra ment rá, hogy folyamatosan rendkívüli helyzetre hivatkozott, viszont a legszokványosabban cselekedett. Azt állította, diktatúra van (ugyan), hogy torz és igazságtalan a választási rendszer (az), és a hatalmi párt óriási erőfölénnyel rendelkezik (abszolút), végül mindig meggyőzte magát, hogy a megoldás: indulni kell a választáson. A parlamentben végtére is meleg van és elég jól fizetnek a hőbörgésért is. Addig folytatták ezt, amíg a közönségnek elege lett belőlük: el is tűnt a baloldal és a helytelenül liberálisnak nevezett, progresszív, városi érzésvilág politikai reprezentációja és érdekképviselete, még ha a végtelenül megalkuvó véleményvezéreik igyekeznek ehhez jó képet is vágni.

A kölcsönös leszámolásra berendezkedett, két tömbre osztott politikai rendszerben az nyer, aki kivárja a pillanatot, vagy a pillanat találja meg őt.

Az a pillanat, amint az elégedetlenkedők kordában tartására kiagyalt eszköz befuccsol. Azt tudtam, hogy ez az idő el fog érkezni, amit benéztem, hogy az állam ereje, amelyet a Fidesz gátlástalanul használt, 2026-ban nem lesz elég a megszerveződő ellenerőhöz képest.”

Nyitókép: Hont András/ Facebook

 

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Összesen 9 komment

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Sorrend:
fernandvix
2026. július 16. 12:49
chiron 2026. július 16. 12:36 • Szerkesztve Melyik hal meg előbb? A remény vagy te?
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20260412
2026. július 16. 12:44
"Hiányzott ez már 2010-ben is, amikor a fideszes (és részben jobbikos) zöm a kisebbségbe szorult baloldalra mint nemzetidegen árulók gyülekezetére tekintett, amelynek nem járnak államalkotó jogok." Bandííííí! Nem volt igazuk? Ezek ugyanazok. Nemzet és országvesztő társaság. Nem a gazdaság, a demokrácia, a korrupció, a minden is miatt akarta a nyugat eltakarítani Orbán Viktort, hanem azért mert akadályozta a föderalizmust (gyakorlatilag Európa vesztét). 2022-ben csak azért nem vesztett, mert még nem nem álltak készen. Makizaj nem volt elég beteg. De aztán megtalálták a megfelelő embert, bütyököt. Milyen találó maga név is. Nem, nem a Tüskevár kissé bumfordi és szerethető figurájára gondolok, hanem arra amelyik az embert minden lépésénél kínozza. Persze erre is van megoldás. Műtétnek hívják.
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1
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chiron
•••
2026. július 16. 12:36 Szerkesztve
Nem kell 4 év, hogy az utolsó Tiszásnak is leessen, hogy imádott nejlonmessiás zsebdiktátora politikai téren pont olyan haszontalan és gyerekes, mint a babaszar. és hogy Tiszásnak lenni ugyan nem bűn, csak szégyen, ám ez a szégyen fokozható. Ez történik most. Tégláról téglára benyelve, amit a messiásuk produkál.
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Hangillat
2026. július 16. 12:33
Az Alkotmányban nem szereplő és mint egyetlen ma létező államformában nem szerepe 'Diktatúra', 'Diktátpr', ezért az ellenzéknek állandóan követelnie kell az alkotmányos, de az Alkotmányban nem szereplő megnevezés miatt az Alkotmányos illegális Diktatúra, címzetes Diktátor kiegészítést. Alkotmányos illegális Diktatúra nem lehet anomália a valóságban.
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