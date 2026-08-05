Hét év elteltével sem a testvallássá lett futás ellen írom a frissítést, hanem a menekülő közszereplőkért. Süketnek-vaknak tettetés; felhajtott gallér, szembe húzott kalap; kamutelefon bólogatással, loremipsum-szöveggel; viharos, nonstop sietés, médiaközelben turbó; „most nem jó, majd a végén” típusú koptatópanel; és a leggagyibb kettő: fogműtét és gégediéta. Csak beszélni ne kelljen.

Huszonöt éve az alakuló Heti Válaszban kezdtem publicisztikákkal pepecselni, ma, új korszakhatáron a 2019-es cikk új verziójával zárnám, amely tőlem az első volt a Mandiner hasábjain. Időszerűsége holmi térfélcsere dacára vitathatatlan. Khm, sőt…