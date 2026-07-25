Medve támadt rá Földes András újságíróra Tusnádfürdőn, a telefonját vágta az állathoz

Rendkívül feszült pillanatokat élt át Földes András újságíró, akire futás közben támadt rá egy medve Tusnádfürdőn, a Bálványosi Nyári Szabadegyetem helyszínén. A riporternek végül az ösztönei és a kezében lévő mobiltelefonja mentették meg az életét, amellyel sikerült megfutamítania a közvetlen közelről támadó vadállatot.

Földes András a közösségi oldalán számolt be a nem mindennapi esetről. Mint írta, a fesztiválon fideszes prominensekkel, köztük Semjén Zsolttal, Orbán Balázzsal és Bóka Jánossal készített interjúkat, majd a munkanap végén, fáradtságát levezetendő indult el futni a település melletti meredek hegyoldalba. Miután eszébe jutott, hogy korábban már láttak medvét a környéken, a gerinc közelében úgy döntött, visszafordul. Lefelé vágtatva egy, a felső utcákkal párhuzamos, de rendkívül sűrű és átláthatatlan bozóttal szegélyezett ösvényt választott, alig száz méterre a lakott területtől.