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tusnádfürdő semjén zsolt földes andrás újságíró telefon medve futás

Medve támadt rá Földes András újságíróra Tusnádfürdőn, a telefonját vágta az állathoz

2026. július 25. 11:57

Kis futással akarta Földes befejezni a napot.

2026. július 25. 11:57
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Rendkívül feszült pillanatokat élt át Földes András újságíró, akire futás közben támadt rá egy medve Tusnádfürdőn, a Bálványosi Nyári Szabadegyetem helyszínén. A riporternek végül az ösztönei és a kezében lévő mobiltelefonja mentették meg az életét, amellyel sikerült megfutamítania a közvetlen közelről támadó vadállatot.

Földes András a közösségi oldalán számolt be a nem mindennapi esetről. Mint írta, a fesztiválon fideszes prominensekkel, köztük Semjén Zsolttal, Orbán Balázzsal és Bóka Jánossal készített interjúkat, majd a munkanap végén, fáradtságát levezetendő indult el futni a település melletti meredek hegyoldalba. Miután eszébe jutott, hogy korábban már láttak medvét a környéken, a gerinc közelében úgy döntött, visszafordul. Lefelé vágtatva egy, a felső utcákkal párhuzamos, de rendkívül sűrű és átláthatatlan bozóttal szegélyezett ösvényt választott, alig száz méterre a lakott területtől.

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A sűrű növényzetben hirtelen súlyos neszt hallott, majd megpillantotta a vele párhuzamosan nekilóduló hatalmas barna testet. 

A medve felhorkant és rátámadt az újságíróra, aki hirtelen irányt váltva tett felé néhány lépést és üvölteni kezdett. A vadállat ettől megtorpant, de néhány lépés után ismét kipattant a bozótból az útra, és egyre gyorsabban közeledett a futó felé. Földes újra megfordult, kiabált, és amikor a medve félig felemelkedett – a feje ekkor már az újságíró fejmagasságában volt –, látta, hogy az állat kitátja a száját a harapáshoz. Ebben a tizedmásodpercben a kezében lévő, futóalkalmazást futtató telefonját teljes erőből a medve felé hajította, miközben teli tüdőből ordított, amitől a vad végül visszahőkölt.

Az újságíró a kiabálós-előrelépős taktikát még néhányszor kénytelen volt megismételni, amíg el nem érte az aszfaltozott utcák kezdetét, 

ahol egy komondor kutya ugatása jelezte a biztonságot. 

Földes egy kora esti teraszos buliba futott be, ahol a helyi fiatalok eleinte hitetlenkedve, majd segítőkészen reagáltak a sáros, csapzott idegen beszámolójára. Hat helyi fiatal botokkal felszerelkezve, kiabálva kísérte vissza az újságírót a medvetámadás helyszínére, ahol az ösvény sarában épségben megtalálták az elhajított telefont.

A helyiek felhívták a figyelmet arra, hogy a medvék kifejezetten kedvelik az ilyen sűrű, lakott területek melletti bozótosokat, és gyakran ott bújnak meg a nyílt erdők helyett. A sikeres menekülést és a telefon megkerülését követően Földes András a teraszon a helyiekkel közösen egy pohár pálinkával ünnepelte meg a túlélését.

Nyitókép: Földes András Facebook-oldala

 

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Összesen 37 komment

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nyafika
2026. július 25. 14:03
Valami hülye sztorival kompenzálni kell Orbán beszédét, igaz? Kisstílű zugfirkász. Te legyél a sajtótéma, ne a Főnök...
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nyafika
2026. július 25. 14:01
A nyolcvanas években szörnyethalt volna, ha a közelben nincs eldobható telefonfülke...
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ezegyjonev
2026. július 25. 13:58
"Ismert erdei körökben az az általános nézet, hogy Micimackó, mint minden medve, szereti a mézet" - ezek szerint az is általános nézet a medvéknél, hogy a lipsihús állateledelnek se jó.
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nyafika
2026. július 25. 13:54
Tudjátok ez olyan, amikor a nyúlszájú patkány talált egy 11 évest, aztán berakta egy szállodai szobába...
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