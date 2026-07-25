Medve támadt rá Földes András újságíróra Tusnádfürdőn, a telefonját vágta az állathoz

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Kis futással akarta Földes befejezni a napot.
Rendkívül feszült pillanatokat élt át Földes András újságíró, akire futás közben támadt rá egy medve Tusnádfürdőn, a Bálványosi Nyári Szabadegyetem helyszínén. A riporternek végül az ösztönei és a kezében lévő mobiltelefonja mentették meg az életét, amellyel sikerült megfutamítania a közvetlen közelről támadó vadállatot.
Földes András a közösségi oldalán számolt be a nem mindennapi esetről. Mint írta, a fesztiválon fideszes prominensekkel, köztük Semjén Zsolttal, Orbán Balázzsal és Bóka Jánossal készített interjúkat, majd a munkanap végén, fáradtságát levezetendő indult el futni a település melletti meredek hegyoldalba. Miután eszébe jutott, hogy korábban már láttak medvét a környéken, a gerinc közelében úgy döntött, visszafordul. Lefelé vágtatva egy, a felső utcákkal párhuzamos, de rendkívül sűrű és átláthatatlan bozóttal szegélyezett ösvényt választott, alig száz méterre a lakott területtől.
A sűrű növényzetben hirtelen súlyos neszt hallott, majd megpillantotta a vele párhuzamosan nekilóduló hatalmas barna testet.
A medve felhorkant és rátámadt az újságíróra, aki hirtelen irányt váltva tett felé néhány lépést és üvölteni kezdett. A vadállat ettől megtorpant, de néhány lépés után ismét kipattant a bozótból az útra, és egyre gyorsabban közeledett a futó felé. Földes újra megfordult, kiabált, és amikor a medve félig felemelkedett – a feje ekkor már az újságíró fejmagasságában volt –, látta, hogy az állat kitátja a száját a harapáshoz. Ebben a tizedmásodpercben a kezében lévő, futóalkalmazást futtató telefonját teljes erőből a medve felé hajította, miközben teli tüdőből ordított, amitől a vad végül visszahőkölt.
Az újságíró a kiabálós-előrelépős taktikát még néhányszor kénytelen volt megismételni, amíg el nem érte az aszfaltozott utcák kezdetét,
ahol egy komondor kutya ugatása jelezte a biztonságot.
Földes egy kora esti teraszos buliba futott be, ahol a helyi fiatalok eleinte hitetlenkedve, majd segítőkészen reagáltak a sáros, csapzott idegen beszámolójára. Hat helyi fiatal botokkal felszerelkezve, kiabálva kísérte vissza az újságírót a medvetámadás helyszínére, ahol az ösvény sarában épségben megtalálták az elhajított telefont.
A helyiek felhívták a figyelmet arra, hogy a medvék kifejezetten kedvelik az ilyen sűrű, lakott területek melletti bozótosokat, és gyakran ott bújnak meg a nyílt erdők helyett. A sikeres menekülést és a telefon megkerülését követően Földes András a teraszon a helyiekkel közösen egy pohár pálinkával ünnepelte meg a túlélését.
Nyitókép: Földes András Facebook-oldala