Semjén Zsolt: A KDNP-nek saját arcokat kell felépítenie, saját programmal

Semjén Zsolt pártelnök szerint a KDNP jövője szempontjából fontos, hogy a párt saját politikai karakterét erősítse, ennek részeként pedig új arcokat építsen fel és önálló programokat dolgozzon ki.

„Jobb szélre csúsztunk, ahol nincs több szavazó és ezáltal a jobbközép kiüresedett. Új helyzet van, nem csak a politikai vereség miatt, hanem mert nem tudjuk, hogy a Tisza-kormány milyen választási rendszert fog csinálni. Arányos választási rendszer esetén a jobbközép pártoknak önállóan is el kell tudnia indulnia a választáson” – mondta.