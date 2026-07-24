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Semjén Zsolt: A KDNP-nek saját arcokat kell felépítenie, saját programmal

2026. július 24. 15:57

A KDNP önállóbb politikai arculatot építene, saját programokra és új szereplőkre helyezve a hangsúlyt – erről beszélt Semjén Zsolt Tusnádfürdőn.

2026. július 24. 15:57
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Semjén Zsolt pártelnök szerint a KDNP jövője szempontjából fontos, hogy a párt saját politikai karakterét erősítse, ennek részeként pedig új arcokat építsen fel és önálló programokat dolgozzon ki.

„Jobb szélre csúsztunk, ahol nincs több szavazó és ezáltal a jobbközép kiüresedett. Új helyzet van, nem csak a politikai vereség miatt, hanem mert nem tudjuk, hogy a Tisza-kormány milyen választási rendszert fog csinálni. Arányos választási rendszer esetén a jobbközép pártoknak önállóan is el kell tudnia indulnia a választáson” – mondta.

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Hangsúlyozta, a KDNP továbbra is a Fidesz stratégiai szövetségese marad, ugyanakkor szükségesnek tartja, hogy a kereszténydemokrata párt önálló arculattal és jól azonosítható politikai üzenetekkel jelenjen meg a közéletben. „Szembenéztünk azzal, hogy mi okozta a vereséget, ebből következik, hogy a KDNP-nek saját arcokat kell felépíteni, saját programokkal” – fogalmazott. Vélekedése szerint a Fidesz egy széles gyűjtőpárt, a KDNP világnézeti párt.

Sok tere van a KDNP-nek, hogy önállóságát megmutassa, keresztényszociális alapon – tette hozzá a korábbi miniszterelnök-helyettes.

Nyitókép forrása: Facebook

 

 

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Összesen 29 komment

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trokadero
2026. július 24. 18:31
Semjén óriási tévedésben van . Külön a Fidesztől ,kb Thürmer pártjának eredményét tudná produkálni . Nélküle a Fidesznek van esélye visszatérni , velük nehezebben menne.
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Monte Carlo
2026. július 24. 18:13
NÉLKÜLED, ZSOLT. TE MOST MÁR MENJ A FENÉBE
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Beszartak-a-fideszesek
2026. július 24. 18:10
elcapo-3 2026. július 24. 16:24 Van benne logika! Ha van valami, ami a fajtád nem jellemzi, az a logika.
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Beszartak-a-fideszesek
•••
2026. július 24. 18:06 Szerkesztve
Ejnye, már a szavazóbázissal nem rendelkező kullancspárt is szabadulna a koalícióból. Semjén Zsolti bácsi naiv módon elhiszi, hogy a szétrohadó Fidesz nélkül képesek elérni az 5 százalékos küszöböt. Hol vannak már azok a régi szép idők, amikor a gyerekbaszó áhítattal nézett fel prédikáló gazdájára az Országgyűlés padsoraiban.
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0
4
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