Semjén Zsolt: A KDNP-nek saját arcokat kell felépítenie, saját programmal

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A KDNP önállóbb politikai arculatot építene, saját programokra és új szereplőkre helyezve a hangsúlyt – erről beszélt Semjén Zsolt Tusnádfürdőn.
Semjén Zsolt pártelnök szerint a KDNP jövője szempontjából fontos, hogy a párt saját politikai karakterét erősítse, ennek részeként pedig új arcokat építsen fel és önálló programokat dolgozzon ki.
„Jobb szélre csúsztunk, ahol nincs több szavazó és ezáltal a jobbközép kiüresedett. Új helyzet van, nem csak a politikai vereség miatt, hanem mert nem tudjuk, hogy a Tisza-kormány milyen választási rendszert fog csinálni. Arányos választási rendszer esetén a jobbközép pártoknak önállóan is el kell tudnia indulnia a választáson” – mondta.
Hangsúlyozta, a KDNP továbbra is a Fidesz stratégiai szövetségese marad, ugyanakkor szükségesnek tartja, hogy a kereszténydemokrata párt önálló arculattal és jól azonosítható politikai üzenetekkel jelenjen meg a közéletben. „Szembenéztünk azzal, hogy mi okozta a vereséget, ebből következik, hogy a KDNP-nek saját arcokat kell felépíteni, saját programokkal” – fogalmazott. Vélekedése szerint a Fidesz egy széles gyűjtőpárt, a KDNP világnézeti párt.
Sok tere van a KDNP-nek, hogy önállóságát megmutassa, keresztényszociális alapon – tette hozzá a korábbi miniszterelnök-helyettes.
Nyitókép forrása: Facebook