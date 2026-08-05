„Kár a gőzért, a poszton nincs üresedés” – reagált a Fidesz a Tisza államfőválasztási kezdeményezésére

A vízlépcsős hazugság megint futótűzként terjed

Mint a megszólított patkányok egyike (amúgy közismert Fidesz-bérenc), bátorkodom reagálni az elmúlt napokban csőstül érkező, jobbnál jobb érvekre, hogy miért is kell mindenáron duzzasztani a Dunát. Mert hogy kell, az nem kérdés, csak hogy miért kell, arra keresnek évtizedről-évtizedre újabb magyarázatot. Eleddig kevés sikerrel.