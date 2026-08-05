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sulyok tamás fidesz közlemény köztársasági elnök

„Kár a gőzért, a poszton nincs üresedés” – reagált a Fidesz a Tisza államfőválasztási kezdeményezésére

2026. augusztus 05. 16:02

Az ellenzéki párt szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársaságielnök-választás, ezért felesleges azt megtartani.

2026. augusztus 05. 16:02
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A Fidesz álláspontja szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársaságielnök-választás, ezért felesleges azt megtartani. A legnagyobb ellenzéki párt ezt arra reagálva közölte szerdán az MTI-vel, hogy a Tisza-frakció kezdeményezésére a parlament jövő kedden választhatja meg az új köztársasági elnököt.

A Fidesz kommunikációs igazgatója, Havasi Bertalan közleményében azt írta:

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„Kár a gőzért, a poszton nincs üresedés.”

Hozzátette: az utolsó, legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Sulyok Tamásnak hívják.

„Akárkit címkéz is föl most ezzel a titulussal a tiszás önkény, a demokratikus jogállam helyreállítása után egy tollvonással megszüntethető lesz a törvénytelen és alkotmányellenes kinevezés” – közölte.

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(MTI) 

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

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Összesen 21 komment

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rottyos-ducse
2026. augusztus 05. 16:47
kit erdekel a bukott fidesz velemenye ? nem azert kerdeztek ....
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0
0
pguszti-2
2026. augusztus 05. 16:46
Gondolom az illegitim köztársasági elnök által aláírt törvények is illegitimek lesznek.
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0
1
Ízisz
2026. augusztus 05. 16:45
🧡🇭🇺 "A hanganyagból világosan kiderül, hogy a beszervezett vagy zsarolt szereplők célirányosan kapják az utasításokat a lejáratásra. Amikor a beszélgetés során szembesítik az érintettet a hazugságaival, az illető elismeri a nyomást, és utal arra, hogy a szálak a Tisza rendezvényszervezőihez, valamint olyan figurákhoz vezetnek, mint Tóth T., akinek a pénzszámolós fotói is bejárják a nyilvánosságot, és aki szoros kapcsolatot ápol a Tisza vezetőivel. Miközben az ország súlyos gazdasági és energiaválsággal néz szembe, a kormány és emberei idejüket és energiájukat a folyamatos sárdobálásra, a koncepciós karaktergyilkosságokra és a besúgóhálózatok mozgatására pazarolják. Végül is könnyebb hülyeségeket kitalálni és posztolni, mint szembenézni a valós problémákkal és hatékony válságkezelést felmutatni. Pócs J. leleplezése azonban végleg lerántja a leplet erről a cinikus és manipulatív technikáról." https:// internetfigyelo.com/akkort-hogy-van-ez-peti-pocs-janos-leplezte-le-a-tisza-partot/
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bekéret
•••
2026. augusztus 05. 16:43 Szerkesztve
Könnyebb lenne a helyzet, ha Sulyok gerincesebb lett volna és nem írta volna alá a saját kirúgását, hanem karhatalommal távolította volna el az önkény. Az egyértelmű helyzetet teremtett volna évekkel későbbre is, amikor eljön a lehetőség de az érzelmek már meg fognak kopni.
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