„Kár a gőzért, a poszton nincs üresedés” – reagált a Fidesz a Tisza államfőválasztási kezdeményezésére

A Tisza Párt kezdeményezte az új köztársasági elnök jövő keddi megválasztását
Az Országgyűlés augusztus 11-én dönthet az új, vitatott legitimációjú államfőről, a Tisza Párt azonban egyelőre nem nevezte meg jelöltjét.
Az ellenzéki párt szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársaságielnök-választás, ezért felesleges azt megtartani.
A Fidesz álláspontja szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársaságielnök-választás, ezért felesleges azt megtartani. A legnagyobb ellenzéki párt ezt arra reagálva közölte szerdán az MTI-vel, hogy a Tisza-frakció kezdeményezésére a parlament jövő kedden választhatja meg az új köztársasági elnököt.
A Fidesz kommunikációs igazgatója, Havasi Bertalan közleményében azt írta:
„Kár a gőzért, a poszton nincs üresedés.”
Hozzátette: az utolsó, legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Sulyok Tamásnak hívják.
„Akárkit címkéz is föl most ezzel a titulussal a tiszás önkény, a demokratikus jogállam helyreállítása után egy tollvonással megszüntethető lesz a törvénytelen és alkotmányellenes kinevezés” – közölte.
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Az Országgyűlés augusztus 11-én dönthet az új, vitatott legitimációjú államfőről, a Tisza Párt azonban egyelőre nem nevezte meg jelöltjét.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert