Vitézy Dávid bejelentette: lecserélik a HÉV-flottát, 42 új szerelvény érkezik

A Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv keretében lecserélik az ötvenéves HÉV-kocsikat, még az idén kiírják azokat a közbeszerzéseket, amelyek révén megújíthatják a teljes HÉV-járműflottát a H5-ös szentendrei, a H6-os ráckevei és a H7-es csepeli vonalon – írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook-bejegyzésében.

Ismertette, a hazahozott uniós forrásokból 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak. Az ehhez szükséges közbeszerzést még az idén kiírják, az első szerelvények pedig 2030-tól forgalomba állhatnak. Akadálymentes, klimatizált, korszerű járművekkel újítják meg a flottát, amelyek kényelmesebb, gyorsabb és megbízhatóbb közlekedést biztosítanak az utasok számára – tette hozzá.