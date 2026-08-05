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Vitézy Dávid bejelentette: lecserélik a HÉV-flottát, 42 új szerelvény érkezik

2026. augusztus 05. 13:08

A miniszter szerint az ehhez szükséges közbeszerzést még az idén kiírják, az első szerelvények pedig 2030-tól forgalomba állhatnak.

2026. augusztus 05. 13:08
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A Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv keretében lecserélik az ötvenéves HÉV-kocsikat, még az idén kiírják azokat a közbeszerzéseket, amelyek révén megújíthatják a teljes HÉV-járműflottát a H5-ös szentendrei, a H6-os ráckevei és a H7-es csepeli vonalon – írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook-bejegyzésében.

Ismertette, a hazahozott uniós forrásokból 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak. Az ehhez szükséges közbeszerzést még az idén kiírják, az első szerelvények pedig 2030-tól forgalomba állhatnak. Akadálymentes, klimatizált, korszerű járművekkel újítják meg a flottát, amelyek kényelmesebb, gyorsabb és megbízhatóbb közlekedést biztosítanak az utasok számára – tette hozzá.

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Kifejtette, az elmúlt években százezrek költöztek vidékről Budapestre, illetve a fővárosból az agglomerációba, a külső kerületekbe, sok esetben megfelelő közösségi közlekedési kapcsolat nélkül. Ezért nő folyamatosan az autóforgalom, és ezért válik egyre nehezebben élhetővé Budapest belvárosa. Ennek egyetlen valódi ellenszere a minőségi közösségi közlekedés, és az egyik legfontosabb feltétel, hogy a HÉV kényelmében, minőségében és gyorsaságában is valódi alternatívát kínáljon az autóval szemben – írta a miniszter.

(MTI)

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

 

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Összesen 53 komment

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Sorrend:
zsocc44
2026. augusztus 05. 14:13
Összefoglalva a fikazabáló ratyi hazudozását => az eddig már 3x hazahozott € csilliárdokat 5x elköltötte modell vasutazásra. Eddig egyetlen megkötött szerződésről sem számolt be. De a lényeg, hogy az agglomerációba költözött bunkók miatt kibaxott sok az autó a belvárosban… logikus…
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bakafant-28
2026. augusztus 05. 14:11
Hát,szokták mondani,"annyira még nem nagy a baj,hogy ígérni ne tudnánk!"De legyen igaza a miniszternek..Apropó,a gödöllői?Arra már az ígéret is elfogyott?
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VitaLIN
•••
2026. augusztus 05. 14:03 Szerkesztve
Akkor már nem te fogsz abban a "székben" ülni .... remélem tudod? Így egyébként könnyű ígérni, tudva, hogy már nem neked kell majd minderről számot adni. Aztán a feneketlen zsebetekbe mindezért mennyi fog csurranni-cseppenni?
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3
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google-2
2026. augusztus 05. 14:03
Valakiknek - németeknek - jó üzlet lesz.
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1
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