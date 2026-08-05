Lassítja a vonatokat a MÁV a hőség miatt, festékkel is védi a síneket

Lassítja a vonatokat a MÁV és festéssel is védi a síneket a hőségtől – írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook-bejegyzésében.

Kiemelte, az extrém hőség a vasúti pályára is komoly terhelést jelent, szélsőséges esetben akár síntöréshez is vezethet.

A szakemberek szerint a tűző napnak kitett sínszál hőmérséklete akár 20 fokkal is meghaladhatja a levegő hőmérsékletét – írta, hozzátéve, hogy a MÁV 45 Celsius-fokos sínhőmérséklet felett fokozott pályafelügyeletet rendel el, emellett kiemelt figyelmet fordít a járművek műszaki állapotára.