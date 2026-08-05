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vitézy dávid hőség máv

Lassítja a vonatokat a MÁV a hőség miatt, festékkel is védi a síneket

2026. augusztus 05. 14:00

Sebességkorlátozásokat vezetett be a MÁV az extrém meleg miatt, miközben hővédő festékkel és speciális burkolatokkal is igyekszik csökkenteni a hőség okozta károkat.

2026. augusztus 05. 14:00
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Lassítja a vonatokat a MÁV és festéssel is védi a síneket a hőségtől – írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook-bejegyzésében.

Kiemelte, az extrém hőség a vasúti pályára is komoly terhelést jelent, szélsőséges esetben akár síntöréshez is vezethet.

A szakemberek szerint a tűző napnak kitett sínszál hőmérséklete akár 20 fokkal is meghaladhatja a levegő hőmérsékletét – írta, hozzátéve, hogy a MÁV 45 Celsius-fokos sínhőmérséklet felett fokozott pályafelügyeletet rendel el, emellett kiemelt figyelmet fordít a járművek műszaki állapotára.

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Részletezte, szombattól a vasúttársaság 282 vágánykilométeren vezetett be sebességkorlátozást, 73 kilométeren folyamatosan, további 209 kilométeren pedig csak a legmelegebb órákban.

Hozzátette, dolgoznak a tartós megoldásokon. Biztató eredményt hozott a hővédő fehér festék alkalmazása a pécsi vasútvonalon, ahol a mérések szerint ez a megoldás 3–7 Celsius-fokkal csökkentette a sínek hőmérsékletét.

Emellett a sorompók berendezéseit védő szekrényeket speciális burkolattal látják el, hogy mérsékeljék a napsugárzás okozta felmelegedést.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

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Összesen 21 komment

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Sorrend:
nemmondom-3
2026. augusztus 05. 16:43
Fura ötletei vannak a miniszter úrnak. Kicsit vissza kellene fogni magát, mert a naponta bejelentett újításai sokkolják talán még a pénzügyet is, egy ügyet próbáljon meg népszerűvé tenni a lakosság előtt és azt vigye végbe. Aztán jöhet a következő elképzelés.
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1
0
elegemvan
2026. augusztus 05. 16:15
Mondjuk, amíg nem volt meleg akkor is lassúak voltak a vonatok. Mi változott? Nem 15 perc késés egy 10 perces szakaszon, hanem 50? Az tényleg gáz.
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0
0
tikkadt-szocske
2026. augusztus 05. 15:54
Tiszar Pöti megírta, Alföldi megrendezte, Nagy Ervin eljátsza, jön, jön , jön ; A táguló ( Sindarab )
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3
0
ThunderDan
2026. augusztus 05. 15:53
A Zorbán és a Lázár miatt van! Tényleg, KLÍMAÜGYBEN most miért van KUSS? Miért nem rohangál hőmérővel Poloska? Miért nem örjöng a telex-444-hvg-stb. napi tizennyolc megosztással?
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5
0
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