Lassítja a vonatokat a MÁV a hőség miatt, festékkel is védi a síneket

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Sebességkorlátozásokat vezetett be a MÁV az extrém meleg miatt, miközben hővédő festékkel és speciális burkolatokkal is igyekszik csökkenteni a hőség okozta károkat.
Lassítja a vonatokat a MÁV és festéssel is védi a síneket a hőségtől – írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook-bejegyzésében.
Kiemelte, az extrém hőség a vasúti pályára is komoly terhelést jelent, szélsőséges esetben akár síntöréshez is vezethet.
A szakemberek szerint a tűző napnak kitett sínszál hőmérséklete akár 20 fokkal is meghaladhatja a levegő hőmérsékletét – írta, hozzátéve, hogy a MÁV 45 Celsius-fokos sínhőmérséklet felett fokozott pályafelügyeletet rendel el, emellett kiemelt figyelmet fordít a járművek műszaki állapotára.
Részletezte, szombattól a vasúttársaság 282 vágánykilométeren vezetett be sebességkorlátozást, 73 kilométeren folyamatosan, további 209 kilométeren pedig csak a legmelegebb órákban.
Hozzátette, dolgoznak a tartós megoldásokon. Biztató eredményt hozott a hővédő fehér festék alkalmazása a pécsi vasútvonalon, ahol a mérések szerint ez a megoldás 3–7 Celsius-fokkal csökkentette a sínek hőmérsékletét.
Emellett a sorompók berendezéseit védő szekrényeket speciális burkolattal látják el, hogy mérsékeljék a napsugárzás okozta felmelegedést.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert