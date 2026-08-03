Magyar Péter: Szükség esetén azonnal indíthatók a használaton kívüli erőművek

Hangsúlyozta: a politikai elitnek, az országgyűlési képviselőknek és a pártoknak igyekezniük kell, hogy legalább olyan jól vizsgázzanak ebben a helyzetben, ahogyan a magyarok teszik.

Szükség esetén azonnal indíthatók a mostanában használaton kívüli erőművek

– folytatta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte: a régi, mostanában használaton kívüli erőművek, így a litéri erőmű és a mátrai erőmű 2-es és 3-as blokkjának felkészítése, ellátása tüzelőanyaggal, üzemanyaggal megtörtént, ezek szükség esetén azonnal indíthatók.