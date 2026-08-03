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Magyar Péter: Szükség esetén azonnal indíthatók a használaton kívüli erőművek

2026. augusztus 03. 12:50

A miniszterelnök szerint a jelenlegi válsághelyzetben a pártpolitikai csatározásokat fel kell váltania a nemzeti összefogásnak.

2026. augusztus 03. 12:50
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Egy válsághelyzetben a pártpolitikai csatározásokat fel kell váltania a nemzeti összefogásnak – mondta Magyar Péter miniszterelnök hétfőn Budapesten.

A kormányfő erről a Sándor-palotában beszélt, miután a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló házelnök meghívására egyeztetésen vett részt a parlamenti pártok frakcióvezetőinek részvételével.

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A Forsthoffer Ágnessel közösen tartott sajtótájékoztatón kiemelte: jelenleg a nemzeti összefogás mellett egymás meghallgatására és a szakmai információkon alapuló kommunikációra van szükség. Aki ilyen helyzetben dezinformációkat terjeszt, zavart kelt, akadályozza a védekezést, pánikot kelt, az nem azt teszi, amiért a választók megválasztották – jelentette ki.

Hangsúlyozta: a politikai elitnek, az országgyűlési képviselőknek és a pártoknak igyekezniük kell, hogy legalább olyan jól vizsgázzanak ebben a helyzetben, ahogyan a magyarok teszik.

Szükség esetén azonnal indíthatók a mostanában használaton kívüli erőművek

– folytatta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte: a régi, mostanában használaton kívüli erőművek, így a litéri erőmű és a mátrai erőmű 2-es és 3-as blokkjának felkészítése, ellátása tüzelőanyaggal, üzemanyaggal megtörtént, ezek szükség esetén azonnal indíthatók.

A miniszterelnök emellett úgy látja, hogy sok cég most fogja igazán beindítani az önkéntes fogyasztáscsökkentését. Sok száz cégről van szó, Magyar Péter reményei szerint akár az 500 megawattot is elérheti az önkéntes fogyasztáscsökkentés mértéke. A kormánynak folyamatosan, óráról órára figyelnie kell az energiaegyensúlyt, és ha úgy tűnik, hogy az ipari fogyasztók önkéntes fogyasztáscsökkentése nem elegendő, akkor „be kell azonnal avatkoznunk, és kötelező csökkentést kell előírnunk”, vagy kezdeményezniük kell bizonyos fogyasztók leállítását – mondta a kormányfő.

(MTI) 

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

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Összesen 278 komment

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pollip
2026. augusztus 03. 15:55
Tegnapelőtt meg Fortshoffer hívta össze a mai megbeszélést, ma MP azt mondta, ő hívta össze! Ki hazudik?
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0
0
Bastyaelvtars
•••
2026. augusztus 03. 15:47 Szerkesztve
A klimavaltozas eddig libernyák picsogás volt, mocskok. Most a pofátoba kapjátok a 40 fokot. 16 évig elmaradt a védekezés merthogy a zöld politikus az kívülről zöld libsi geci belülről vörös komcsi mint a dinnye. Ezt tolta felcsúti geci.. Most meg mínusz 137 centi a Duna vizszintje. Se duzzasztók, se viztarozók nem épültek ami vizmegtartast segitheti. Itt áll az ország letolt gatyával. Paks nem termel áramot amire a fél ország áramellátását építette ez a tetves orban rezsim.. És ti, retkes geciláda orbanfelszopo mocskok a tisza 3 hónapja regnáló kormányát hibaztatjatok több évtized fejlesztési elmaradasaert...
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1
1
lemez
2026. augusztus 03. 15:46
Úgyhogy ma zárattad be a terror házát elmebeteg.
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2
0
madárinfluencer
2026. augusztus 03. 15:43
"Szükség esetén azonnal indíthatók a használaton kívüli erőművek" Ez még nem a szükség esete???????
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0
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