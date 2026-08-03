Ceuta: Marokkó tolja le magáról a felelősséget, szerintük álhírek okozták a bevándorlói rohamot

A több tízezer bevándorló hirtelen beözönlését Ceutába elsősorban a közösségi médiában terjedő álhírek, az embercsempész-hálózatok tevékenysége, valamint egy spanyol bírósági döntés félreértelmezése idézte elő – közölte a marokkói belügyminisztérium első hivatalos reagálásában.

A marokkói hatóságok közlése szerint mintegy 40 ezer ember próbált bejutni a spanyol fennhatóság alatt álló észak-afrikai Ceutába, további 1135 személyt pedig megakadályoztak abban, hogy elérje a másik spanyol észak-afrikai exklávét, Melillát.