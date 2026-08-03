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spanyolország marokkó határ közösségi média

Ceuta: Marokkó tolja le magáról a felelősséget, szerintük álhírek okozták a bevándorlói rohamot

2026. augusztus 03. 06:36

Spanyol sajtóértesülések szerint azonban több bevándorló azt állította, hogy a marokkói biztonsági erők nem akadályozták meg, sőt esetenként bátorították is a határ átlépését.

2026. augusztus 03. 06:36
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A több tízezer bevándorló hirtelen beözönlését Ceutába elsősorban a közösségi médiában terjedő álhírek, az embercsempész-hálózatok tevékenysége, valamint egy spanyol bírósági döntés félreértelmezése idézte elő – közölte a marokkói belügyminisztérium első hivatalos reagálásában.

A marokkói hatóságok közlése szerint mintegy 40 ezer ember próbált bejutni a spanyol fennhatóság alatt álló észak-afrikai Ceutába, további 1135 személyt pedig megakadályoztak abban, hogy elérje a másik spanyol észak-afrikai exklávét, Melillát.

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A marokkói közlemény szerint a történtekben tizenegyen vesztették életüket, többségük vízbe fulladt. A spanyol hatóságok ezzel szemben legalább 72 halálos áldozatról számoltak be.

A belügyminisztérium szóvivője szerint a közösségi médiában terjedő valótlan információk azt a benyomást keltették, hogy a határ átjárható, miközben az embercsempész-hálózatok is ösztönözték az átkelési kísérleteket. Rabat szerint sokan félreértelmezték azt a spanyol bírósági ítéletet is, amely korlátozza a tengeren elfogott bevándorlók azonnali visszaküldését.

A marokkói kormány visszautasította azokat a feltételezéseket, amelyek szerint tudatosan előidézte vagy eltűrte volna a tömeges határátlépést, hogy nyomást gyakoroljon Spanyolországra.

A közlemény hangsúlyozta: Marokkó továbbra is megbízható partner az illegális bevándorlás elleni fellépésben, viszont a migráció kezelésében nagyobb nemzetközi teherviselést sürget.

Spanyol sajtóértesülések szerint ugyanakkor több bevándorló azt állította, hogy a marokkói biztonsági erők nem akadályozták meg, sőt esetenként bátorították is a határ átlépését. Számos elemző úgy véli, hogy a rendkívül szigorúan őrzött ceutai határon ilyen nagyságrendű tömeges átkelés a marokkói hatóságok legalább ideiglenes passzivitása nélkül aligha lett volna lehetséges.

Madrid adatai szerint 50-60 ezer ember jutott be rövid idő alatt Ceutába, de a többségük azóta visszatért Marokkóba. A spanyol hatóságok közlése szerint a sérültek közül több mint ezren részesültek egészségügyi ellátásban.

(MTI)

Fotó: Lucía DIAZ / AFP

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Összesen 8 komment

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Krupp Skya
2026. augusztus 03. 09:00
Kerítés van elkell bontani hagy jöjjenek nem azért szavaztuk vissza ide az ÁVH-t hogy hogy továbbra se jöjjenek amindránsok Magyarország 10 millió migránst is el tud tartani most már hogy Orbán nem lopik azőta A BENZIN ÁRA IS is lement 1000 ALÁ.
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bunko-jobbos
2026. augusztus 03. 08:21
1. Anyátok tolja le a bugyiját, bazdmeg. Olvastuk nemrég, hogy a Manditól 60 embert kirúgtak és csak 48 maradt. Még vagy 40-et ki kéne rúgni meg a főszerkesztőt, hogy ilyen irodalomból felmentetteket alkalmaz. A vagány frissen érettségizett gyerek, aki aztán mindent is tud a világról, bedobja ezeket a laza szlengeket. Phej. 2. Elképesztő, hogy a "nagy" Európa nem tudja megvédeni magát és MÁSIK országoktól várja, hogy megvédjék őket. És ezt nyíltan ki is mondják. A pofám leszakad. A reconcquista során bárddal bebaszták a beözönlők fejét, ti meg könyörögtök másoknak, hogy védjenek meg titeket. Szégyen. 3. A cenzúránál úgy látszik, már csak az ellenőrizetlen hírek a szarabbak.
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0
1
stormy
2026. augusztus 03. 08:10
"szerintük álhírek okozták a bevándorlói rohamot" amit irzael terjesztett.
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0
0
auditorium
2026. augusztus 03. 07:19
STILISZTIKA, olvassuk a cimben : M. "tolja le magáról a felelősséget" - -helyesebben inkább ELHÁRITJA a felelősséget. Ui. letolni gyatyát szoktunk, nem a felelősséget.
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