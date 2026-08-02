Összeomlott a liberális kormánypártok támogatottsága Hollandiában

Csupán 47 mandátumot szereznének a liberális kormánykoalícó pártjai (D66, VVD, CDA), míg a jobboldali-bevándorlásellenes alakulatok (PVV, FvD, Ja21) 54 mandátumot a 150 fős parlamentben, ha most lennének a választások. A hárompárti kisebbségi liberális kormánypártoknak jelenleg 66 helye van a törvényhozásban.

A választásokat egyébként a Progresszív nevezetű baloldali-zöldpárti alakulat nyerné, de ők is csak 24 mandátumot szereznének a törvényhozásban – derült ki a Peil.nl legújabb kutatásából. A stabil többség létrehozásához 76 főre van szükség a parlamentben.