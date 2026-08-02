Összeomlott a liberális kormánypártok támogatottsága Hollandiában

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Nagyon jönnek fel a bevándorlásellenes-euroszekptikus alakulatok a Németalföldön.
Csupán 47 mandátumot szereznének a liberális kormánykoalícó pártjai (D66, VVD, CDA), míg a jobboldali-bevándorlásellenes alakulatok (PVV, FvD, Ja21) 54 mandátumot a 150 fős parlamentben, ha most lennének a választások. A hárompárti kisebbségi liberális kormánypártoknak jelenleg 66 helye van a törvényhozásban.
A választásokat egyébként a Progresszív nevezetű baloldali-zöldpárti alakulat nyerné, de ők is csak 24 mandátumot szereznének a törvényhozásban – derült ki a Peil.nl legújabb kutatásából. A stabil többség létrehozásához 76 főre van szükség a parlamentben.
A 2025-ös parlamenti választás óta a legnagyobb nyereséget a jobboldali FvD és a Ja21 érte el, míg a legnagyobb vesztes a liberális D66 és a jobboldali PVV volt.
Nyitókép: Rob Jetten, Hollandia liberális kormányfője/South China Morning Post