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hollandiában liberális kormánypárt kormánypárt jobboldali

Összeomlott a liberális kormánypártok támogatottsága Hollandiában

2026. augusztus 02. 16:07

Nagyon jönnek fel a bevándorlásellenes-euroszekptikus alakulatok a Németalföldön.

2026. augusztus 02. 16:07
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Csupán 47 mandátumot szereznének a liberális kormánykoalícó pártjai (D66, VVD, CDA), míg a jobboldali-bevándorlásellenes alakulatok (PVV, FvD, Ja21) 54 mandátumot a 150 fős parlamentben, ha most lennének a választások. A hárompárti kisebbségi liberális kormánypártoknak jelenleg 66 helye van a törvényhozásban. 

A választásokat egyébként a Progresszív nevezetű baloldali-zöldpárti alakulat nyerné, de ők is csak 24 mandátumot szereznének a törvényhozásban – derült ki a Peil.nl legújabb kutatásából. A stabil többség létrehozásához 76 főre van szükség a parlamentben. 

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Így áll a pártok támogatottsága Hollandiában

A 2025-ös parlamenti választás óta a legnagyobb nyereséget a jobboldali FvD és a Ja21 érte el, míg a legnagyobb vesztes a liberális D66 és a jobboldali PVV volt.

Nyitókép: Rob Jetten, Hollandia liberális kormányfője/South China Morning Post

 

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Összesen 9 komment

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Sorrend:
Gubbio
2026. augusztus 02. 18:36
Megint? Majd újra kiegyenesednek a választásokra!
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1
0
Megtalálta
2026. augusztus 02. 18:24
A Zöld-progresszívek a legerősebbek? Akkor kapjanak a pofájukba még párezer négert. Ceutában most van bőven.
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1
0
states-2
2026. augusztus 02. 17:19
Felkészül a rákosista pszichopata nálunk, még nem volt előrehozott választás Magyarországon, de ennek az ávós elmebetegnek sikerülni fog előrehozni.
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2
0
templar62
2026. augusztus 02. 17:04
Hajrá AfD ( nemetország : alternativa für Deutschland ).
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0
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