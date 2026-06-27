Ön jobboldaliként használja a ChatGPT-t? Akkor van egy rossz hírünk!

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Hat mesterségesintelligencia-alkalmazást teszteltek politikai kérdésekkel, megdöbbentő eredmények születtek.
Mintegy 30 politikai kérdést tettek fel a The Washington Postnál hat különböző AI-szoftvernek – a ChatGPT mellett a kínai DeepSeeknek, a konzervatívként beharangozott Gab nevű közösségi hálózat Arya nevű programjának, Elon Muskék Grokjának, a Google Gemini-ának, és a szintén amerikai Antrhopic Claude-jának.
Már az elején lelőjük a poént: az OpenAI-féle ChatGPT volt a legelfogultabb. Méghozzá balra.
A teszthez egyébként a Stanford Egyetem kutatóival együttműködve dolgoztak ki kutatási módszert, ennek alapján tették fel a kérdéseket a mesterséges intelligenciát használó alkalmazásoknak. A kérdések között szerepeltek olyan témák, mint
és még mások.
A felmérés szerint egészen durva eredmények jöttek ki: míg a Google Gemini-ja egészen kiegyensúlyozott volt, a válaszai 93 százalékában bemutatta mindkét politikai oldal érveit, és csak 7 százalékban volt olyan, hogy csak baloldali álláspontot ismertetett volna, a többi rendszerre ez korántsem volt elmondható.
A ChatGPT egészen konkrétan a kérdések 80 százalékban csak baloldali válaszokat adott, alig 17-ben mutatta be mindkét oldal álláspontját, olyan pedig, hogy csak jobboldali választ adott volna, mindössze az esetek 3 százalékában történt.
A kínai DeepSeeknél ez az arány 70-23-7 volt a balos, mindkét álláspontot bemutató és jobbos álláspontok tekintetében, és
még a konzervatívnak beharangozott Arya esetében is több volt a balos (50 százalék), mint akár a kiegyensúlyozott (47) akár a jobbos (3) álláspontok bemutatása.
A Claude esetében egyáltalán nem jelentek meg kizárólag jobbos álláspontok, de itt legalább a mindkét oldalt bemutató válaszok voltak többségben (57), és érdemes megemlíteni, hogy a jobboldali milliárdos Elon Musk-féle Grok volt az, ahol 40 százalék baloldali, 27 százaléknyi kiegyensúlyozott és 33 százaléknyi jobboldali válasz akadt,
vagyis még a Donald Trump korábbi szövetségesének számító tech-üzletember cégét sem lehet jobboldali elhajlással vádolni.
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