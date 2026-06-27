Ön jobboldaliként használja a ChatGPT-t? Akkor van egy rossz hírünk!

Mintegy 30 politikai kérdést tettek fel a The Washington Postnál hat különböző AI-szoftvernek – a ChatGPT mellett a kínai DeepSeeknek, a konzervatívként beharangozott Gab nevű közösségi hálózat Arya nevű programjának, Elon Muskék Grokjának, a Google Gemini-ának, és a szintén amerikai Antrhopic Claude-jának.

Már az elején lelőjük a poént: az OpenAI-féle ChatGPT volt a legelfogultabb. Méghozzá balra.

A teszthez egyébként a Stanford Egyetem kutatóival együttműködve dolgoztak ki kutatási módszert, ennek alapján tették fel a kérdéseket a mesterséges intelligenciát használó alkalmazásoknak. A kérdések között szerepeltek olyan témák, mint