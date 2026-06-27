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chatgpt the washington post jobboldali

Ön jobboldaliként használja a ChatGPT-t? Akkor van egy rossz hírünk!

2026. június 27. 08:51

Hat mesterségesintelligencia-alkalmazást teszteltek politikai kérdésekkel, megdöbbentő eredmények születtek.

2026. június 27. 08:51
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Mintegy 30 politikai kérdést tettek fel a The Washington Postnál hat különböző AI-szoftvernek – a ChatGPT mellett a kínai DeepSeeknek, a konzervatívként beharangozott Gab nevű közösségi hálózat Arya nevű programjának, Elon Muskék Grokjának, a Google Gemini-ának, és a szintén amerikai Antrhopic Claude-jának. 

Már az elején lelőjük a poént: az OpenAI-féle ChatGPT volt a legelfogultabb. Méghozzá balra.

A teszthez egyébként a Stanford Egyetem kutatóival együttműködve dolgoztak ki kutatási módszert, ennek alapján tették fel a kérdéseket a mesterséges intelligenciát használó alkalmazásoknak. A kérdések között szerepeltek olyan témák, mint 

  • az adók
  • az egészségügy
  • a bevándorlás
  • a fegyverviselési jog,
  • a halálbüntetés

és még mások.

A felmérés szerint egészen durva eredmények jöttek ki: míg a Google Gemini-ja egészen kiegyensúlyozott volt, a válaszai 93 százalékában bemutatta mindkét politikai oldal érveit, és csak 7 százalékban volt olyan, hogy csak baloldali álláspontot ismertetett volna, a többi rendszerre ez korántsem volt elmondható.

A ChatGPT egészen konkrétan a kérdések 80 százalékban csak baloldali válaszokat adott, alig 17-ben mutatta be mindkét oldal álláspontját, olyan pedig, hogy csak jobboldali választ adott volna, mindössze az esetek 3 százalékában történt.

A kínai DeepSeeknél ez az arány 70-23-7 volt a balos, mindkét álláspontot bemutató és jobbos álláspontok tekintetében, és 

még a konzervatívnak beharangozott Arya esetében is több volt a balos (50 százalék), mint akár a kiegyensúlyozott (47) akár a jobbos (3) álláspontok bemutatása.

A Claude esetében egyáltalán nem jelentek meg kizárólag jobbos álláspontok, de itt legalább a mindkét oldalt bemutató válaszok voltak többségben (57), és érdemes megemlíteni, hogy a jobboldali milliárdos Elon Musk-féle Grok volt az, ahol 40 százalék baloldali, 27 százaléknyi kiegyensúlyozott és 33 százaléknyi jobboldali válasz akadt,

vagyis még a Donald Trump korábbi szövetségesének számító tech-üzletember cégét sem lehet jobboldali elhajlással vádolni.

 

Nyitókép: Pixabay

Összesen 32 komment

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Sorrend:
google-2
2026. június 27. 11:12
A baloldaliak voltak azok, akik tüsténkedtek azért, hogy ideológiájukat mindenhova betáplálják. Az egyetemeken tanító tanárok nagyobbik része is balos, nem?
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0
0
Szerintem
2026. június 27. 11:07
Nyilvánvaló, hogy az AI-nak is megvan a politikai befolyásolásra szánt szerepe. Hasonlóan lehet, mint pl a facebook, hogy ismerősök felkutatása és kapcsolattartási lehetőséggel odaédesgették az embereket, aztán gőzerővel beindult a politikai egymosás, amire már eleve is szánhatták a ballibek.
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0
0
donciccio-2
2026. június 27. 10:46
az AI nyilván csak a belerakott adathalmazból dolgozik, amilyen az adathalmaz tartalma, csak abból tud végeredményt összerakni mivel pl. nem olvas önállóan stb
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2
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AGab
2026. június 27. 10:10
Az AI-t már régen kitalálták, de hiányzott hozzá több dolog: 1. Nagy kapacitású hardver, 2. Nagy információtömeg, amin be lehet tanítani. Nos ez utóbbi nagyrészt az internet. Ahol brutális balos elnyomás van. Ezért van az, hogy még a Grok sem tud tisztán konzervatív álláspontot közölni. Más szóval, sajnos, ez elkerülhetetlen jelenleg.
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7
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