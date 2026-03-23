A lap felidézi, hogy nemrég egy meglehetősen furcsa cikk jelent meg a Washington Postban arról, hogy egy meg nem nevezett ország hírszerzése felfedezett egy tervet, miszerint a magyar miniszterelnök az orosz titkosszolgálattal összejátszva megrendezne egy merényletkísérletet saját maga ellen...

A The Washington Post az amerikai demokratákhoz közel álló lap, amely a háború, és nem a béke oldalán áll. Ezért a békepárti Orbán Viktor ellen még ilyen aljas álhír terjesztésére is képes.

A brüsszeli lapnak ugyanakkor egy magas rangú lengyel tisztviselő elmondta: nincs kétsége afelől, hogy az egész történet mögött valójában a lengyel hírszerzés áll. Szerinte nem létezik semmilyen, az amerikai lap által említett dokumentum, legjobb esetben is „éppen az előállításán dolgoznak” a lengyel szervek.

Az újság felidézi, hogy a The Washington Postban megjelent cikk szerzője, Catherine Belton semmilyen ellenőrizhető forrást nem említ, csak annyit állít, hogy a Post „áttekintette” a szóban forgó jelentést. Belton korábban (nem mellesleg) együtt dolgozott azzal az Anne Applebaummal, aki Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter felesége.

Applebaum 2010 óta folyamatosan támadja a magyar kormányt, leginkább a jogállam „hiányát” emlegetve. 2018-ban pártállamként jellemezte hazánkat. 2021-ben autokratának nevezte Orbánt; 2025-ben azt írta, hogy a magyar miniszterelnök hazánkat „korrupt, stagnáló és elszegényedett országgá” tette;

legutóbb pedig Oroszország EU-n belüli szóvivőjének nevezte Magyarországot.