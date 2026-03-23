03. 23.
hétfő
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

tisza szijjártó péter the washington post panyi szabolcs titkosszolgálat orbán eu

Merénylet a szabadság ellen: egy titkosszolgálatokhoz bekötött tiszás ügynök-újságíró Szijjártó Péterre támadt

2026. március 23. 12:43

Megérkezett az eddigi talán legundorítóbb összeesküvés az Orbán-kormány ellen.

null
Horváth K. József
Mandiner

Durva botránnyal indul a hét. Kikerült egy hangfelvétel, amelyen Panyi Szabolcs, saját bevallása szerint oknyomozó újságíró (rossz nyelvek szerint inkább egy titkosszolgálatokhoz bekötött valaki) arról beszélget, hogy neki milyen kapcsolatai vannak más országok titkosszolgálataival. Illetve hogy milyen kapcsolata van a Tisza külügyminiszter-jelöltjével, Orbán Anitával, és milyen telefonszámokat adott át ő valamilyen titkosszolgálatnak.

A konfliktus mélyén az állhat, hogy van egy olyan brüsszeli politika, amely erőltet egy utat, szerintünk ez egy alapvetően elhibázott út. Egy kudarcos, rossz, Európának ártó út. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek
Tovább a cikkhezchevron

Magyarország pedig alternatív politikát kínál. Nagyok a tétek: háború vagy béke? mi történik az EU-val, belesodródik a konfliktusba vagy kívül marad rajta? Önálló szereplővé válik vagy az ukránok kiszolgálójaként egyre reménytelenebb helyzetbe manőverezi magát a már eddig is masszívan leszerepelt brüsszeli vezetés?

A Mandinerhez eljutott, lapunk által nyilvánosságra hozott titokzatos emailből olyan durvaságok derülnek ki, mint hogy a külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal. Illetve, hogy Panyi megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelni a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit. 

Hihetetlen, de a felvételen az hallható, hogy Magyar Péter választási győzelme esetén Panyi Szabolcsnak hozzáférése lenne egy Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, valamint javaslatot tehetne arra, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban, és ki nem. A párbeszédből az is egyértelmű, hogy a meg nem nevezett külföldi állami szerv megfigyelte Szijjártó Péter telefonbeszélgetéseit, tudott arról, hogy a magyar külügyminisztert ki hívja, valamint ő kit hív.

Ahogy Panyi fogalmaz, „ez úgy működik, hogy figyelnek egy számot, és nekik az van meg, hogy az a szám kivel beszélt, és azt látják, hogy ki hívja azt a számot vagy az a szám kit hív.”

Azt írja a Brussels Signal, hogy 

a liberális lengyel kormány állhat az Orbán Viktor miniszterelnök elleni „önmerényletről” szóló álhír mögött.

A lap felidézi, hogy nemrég egy meglehetősen furcsa cikk jelent meg a Washington Postban arról, hogy egy meg nem nevezett ország hírszerzése felfedezett egy tervet, miszerint a magyar miniszterelnök az orosz titkosszolgálattal összejátszva megrendezne egy merényletkísérletet saját maga ellen...

A The Washington Post az amerikai demokratákhoz közel álló lap, amely a háború, és nem a béke oldalán áll. Ezért a békepárti Orbán Viktor ellen még ilyen aljas álhír terjesztésére is képes. 

A brüsszeli lapnak ugyanakkor egy magas rangú lengyel tisztviselő elmondta: nincs kétsége afelől, hogy az egész történet mögött valójában a lengyel hírszerzés áll.  Szerinte nem létezik semmilyen, az amerikai lap által említett dokumentum, legjobb esetben is „éppen az előállításán dolgoznak” a lengyel szervek.
Az újság felidézi, hogy a The Washington Postban megjelent cikk szerzője, Catherine Belton semmilyen ellenőrizhető forrást nem említ, csak annyit állít, hogy a Post „áttekintette” a szóban forgó jelentést. Belton korábban (nem mellesleg) együtt dolgozott azzal az Anne Applebaummal, aki Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter felesége. 

Applebaum 2010 óta folyamatosan támadja a magyar kormányt, leginkább a jogállam „hiányát” emlegetve. 2018-ban pártállamként jellemezte hazánkat. 2021-ben autokratának nevezte Orbánt; 2025-ben azt írta, hogy a magyar miniszterelnök hazánkat „korrupt, stagnáló és elszegényedett országgá” tette; 

legutóbb pedig Oroszország EU-n belüli szóvivőjének nevezte Magyarországot. 

Férje, Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter az elmúlt hónapokban több alkalommal is élesen bírálta Orbán Viktort és a magyar kormány külpolitikáját. Egy diplomáciai üzengetés során ironikusan azt vetette fel, hogy 

a magyar miniszterelnöknek „Lenin-rendet” kellene kapnia, amiért politikájával az orosz érdekeket szolgálja és gyengíti az európai egységet.

Sikorski felvetette azt is, hogy a Magyarországnak szánt uniós forrásokat közvetlenül Ukrajna támogatására kellene fordítani, amennyiben a magyar kormány továbbra is akadályozza a közös döntéshozatalt. 

Sikorski kritikáinak középpontjában rendszerint az áll, hogy Magyarország „különutas" politikája veszélyezteti a NATO és az EU biztonságát az orosz-ukrán háború kontextusában.

A hírre Orbán Viktor kormányfő a közösségi oldalán reagált. 

„Egy kormánytag lehallgatása súlyos támadás Magyarország ellen. Utasítottam az igazságügyi minisztert, hogy a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos információkat haladéktalanul vizsgálja ki.”

Károlyi Csaba irodalomkritikus szerint „Minden támadás a szisztematikus gondolkodás ellen a szabadság elleni támadás.”

Kell még valamit mondanom, Ildikó?

***

(Fotó: Panyi Szabolcs Facebook oldala)

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Tovább a cikkhezchevron

londonbaby
2026. március 23. 12:47
ez valami retardált vagy vízfejű ? normális képe nincs is róla..ez olyan igazi beteg agyroggyant mint az a kis hülye aktivista picsa.. annak se kerek az agya .. de ezen a majmon látni is !! vagy narkós
