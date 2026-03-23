hazaáruló szijjártó péter kocsis máté panyi szabolcs Soros-hálózat globalista

„A szó, amit most mindenki keres: hazaárulók” – Kocsis kíméletlen gyomrost vitt be a titkosszolgálati botrányba keveredett tiszás újságírónak

2026. március 23. 11:03

A Fidesz frakcióvezetője szerint ezt a szót bátran és nyugodtan mondhatja ezentúl bárki, az is, aki eddig túlzásnak, indokolatlannak gondolta.

„A szó, amit most mindenki keres: hazaárulók. Ezt a szót bátran és nyugodtan mondhatja ezentúl bárki, az is, aki eddig túlzásnak, indokolatlannak gondolta” – reagált Kocsis Máté Facebook-bejegyzésében azokra a lapunk birtokába került információkra, melyek szerint külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert. 

A Fidesz frakcióvezetője nem kertel, Panyi Szabolcsot „hazaáruló tiszásnak” nevezi, amiért az kiadta a magyar külügyminiszter telefonszámát idegen kémeknek, hogy azok lehallgathassák. Kocsis szerint az baloldali újságíró mindezt azért teszi, hogy gyengítse a magyar kormányt, és hatalomba segítse a Tisza Pártot. 

És ezek után pofátlanul »független« újságírónak hívatja magát, és így is hivatkozik rá a liberális propagandasajtó.” 

Kocsis emlékeztet: Panyi volt a forrása az orosz befolyásolásról szóló fake newsnak, és rámutat, az újságíró „azzal is kérkedik a felvételen, hogy majd ha Tisza-kormány lesz, akkor ő fogja megmondani, hogy ki dolgozhat a külügyminisztériumban, s ki nem”.

„»Szép, új világ« lenne, amikor idegen titkosszolgálatok által beszervezett emberek irányítanák a magyar külpolitikát. Akkor ahogy Magyar Péter fogalmazott, »egy pici szuverenitásról le kellene mondanunk«”

– írta.

Fénykép: Panyi Szabolcs Facebook-oldala

 

westend
2026. március 23. 12:49
dabide 2026. március 23. 12:22 "Lebuktak, megint és újra azzal próbálnak mást vádolni" - bizony, olbányanita (a milliárdos wécéről hazudozó lóarcú némber) és persze panyiszabika. De hogy jöttél rá poloskatrollocska? Te lehet hogy majdnem okosnak számítasz a poloskaszekta agyhalottjai közt? Ami - ott - nem túl nehéz feladvány :)
Palinkasji
2026. március 23. 12:44
Szeretném kérni, hogy a bíróság erre vonatkozó jogerős ítéletéhez szükséges lépések is megtörténjenek!
dabide
2026. március 23. 12:22
További szánalmas vergődés a fidesz és a fideszesek részéről. Lebuktak, megint és újra azzal próbálnak mást vádolni amit ők követtek el.
evpus
2026. március 23. 12:09
Börtönben a helye! Ott rohadjon meg!
