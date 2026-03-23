„A szó, amit most mindenki keres: hazaárulók” – Kocsis kíméletlen gyomrost vitt be a titkosszolgálati botrányba keveredett tiszás újságírónak

„A szó, amit most mindenki keres: hazaárulók. Ezt a szót bátran és nyugodtan mondhatja ezentúl bárki, az is, aki eddig túlzásnak, indokolatlannak gondolta” – reagált Kocsis Máté Facebook-bejegyzésében azokra a lapunk birtokába került információkra, melyek szerint külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert.

A Fidesz frakcióvezetője nem kertel, Panyi Szabolcsot „hazaáruló tiszásnak” nevezi, amiért az kiadta a magyar külügyminiszter telefonszámát idegen kémeknek, hogy azok lehallgathassák. Kocsis szerint az baloldali újságíró mindezt azért teszi, hogy gyengítse a magyar kormányt, és hatalomba segítse a Tisza Pártot.