„A szó, amit most mindenki keres: hazaárulók” – Kocsis kíméletlen gyomrost vitt be a titkosszolgálati botrányba keveredett tiszás újságírónak

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
A Fidesz frakcióvezetője szerint ezt a szót bátran és nyugodtan mondhatja ezentúl bárki, az is, aki eddig túlzásnak, indokolatlannak gondolta.
„A szó, amit most mindenki keres: hazaárulók. Ezt a szót bátran és nyugodtan mondhatja ezentúl bárki, az is, aki eddig túlzásnak, indokolatlannak gondolta” – reagált Kocsis Máté Facebook-bejegyzésében azokra a lapunk birtokába került információkra, melyek szerint külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert.
A Fidesz frakcióvezetője nem kertel, Panyi Szabolcsot „hazaáruló tiszásnak” nevezi, amiért az kiadta a magyar külügyminiszter telefonszámát idegen kémeknek, hogy azok lehallgathassák. Kocsis szerint az baloldali újságíró mindezt azért teszi, hogy gyengítse a magyar kormányt, és hatalomba segítse a Tisza Pártot.
És ezek után pofátlanul »független« újságírónak hívatja magát, és így is hivatkozik rá a liberális propagandasajtó.”
Kocsis emlékeztet: Panyi volt a forrása az orosz befolyásolásról szóló fake newsnak, és rámutat, az újságíró „azzal is kérkedik a felvételen, hogy majd ha Tisza-kormány lesz, akkor ő fogja megmondani, hogy ki dolgozhat a külügyminisztériumban, s ki nem”.
„»Szép, új világ« lenne, amikor idegen titkosszolgálatok által beszervezett emberek irányítanák a magyar külpolitikát. Akkor ahogy Magyar Péter fogalmazott, »egy pici szuverenitásról le kellene mondanunk«”
– írta.
