Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek

A birtokunkba jutott felvételen Panyi Szabolcs újságíró beszélget bizalmasan egy hölggyel, akinek elmondja, hogy kapcsolatban áll egy európai uniós ország állami szervével, amelynek megadta Szijjártó Péter külügyminiszter és a beszélgetőtárs hölgy telefonszámát is, így a külföldi szolgálatnak lehetősége nyílik megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.

Panyi úgy fogalmaz, hogy

én megadtam nekik (szerk.: az európai uniós ország állami szervének) két számot. Mondták, hogy ők is ezt a két számot látják. (...) Tőled kértem el a számaidat. A te számodat meg a Péterét.”

A beszélgetőtárs rákérdez Panyinál, hogy melyik az az ominózus állam, amellyel kapcsolatban áll és amelynek kiadta a telefonszámokat, de az újságíró csak annyit felel, hogy „azt nem mondhatom el.” Majd megkérte beszélgetőtársát, hogy erről ne beszéljen senkinek.

A párbeszédből az is egyértelmű, hogy a meg nem nevezett külföldi állami szerv megfigyelte Szijjártó Péter telefonbeszélgetéseit, tudott arról, hogy a magyar külügyminisztert ki hívja, ő kit hív. Ahogy Panyi fogalmaz, „ez úgy működik, hogy figyelnek egy számot, és nekik az van meg, hogy az a szám kivel beszélt, és azt látják, hogy ki hívja azt a számot vagy az a szám kit hív.”