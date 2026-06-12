Fellélegezhet Karácsony Gergely: haladékot kapott Budapest, de figyelmeztette őt a Tisza Párt

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Budapest október 15-ig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, de egyértelművé tették, a jogszabályban előírt kötelezettséget teljesíteni kell.
A főváros október 15-ig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére – jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő.
Budapestnek a jövő héten 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kellene befizetnie
– mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének a rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta: a jogszabályban előírt kötelezettséget teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban nyolc önkormányzat kapott haladékot, ebből öt már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását.
Magyar Éva a Tisza Párt képviselői által benyújtott, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, és általában az óriásplakátok használatának korlátozásáról szóló törvényjavaslat kapcsán kiemelte: a kormány teljes mértékben egyetért azzal, hogy a nyugodt társadalmi viszonyok helyreállítása érdekében gátat kell szabni a politikai reklámoknak.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Mónus Márton