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Tisza Párt haladék Magyar Péter Budapest Karácsony Gergely

Fellélegezhet Karácsony Gergely: haladékot kapott Budapest, de figyelmeztette őt a Tisza Párt

2026. június 12. 17:18

Budapest október 15-ig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, de egyértelművé tették, a jogszabályban előírt kötelezettséget teljesíteni kell.

2026. június 12. 17:18
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A főváros október 15-ig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére – jelentette be Magyar Éva kormányszóvivő.

Budapestnek a jövő héten 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kellene befizetnie

– mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének a rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta: a jogszabályban előírt kötelezettséget teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban nyolc önkormányzat kapott haladékot, ebből öt már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását.

Magyar Éva a Tisza Párt képviselői által benyújtott, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, és általában az óriásplakátok használatának korlátozásáról szóló törvényjavaslat kapcsán kiemelte: a kormány teljes mértékben egyetért azzal, hogy a nyugodt társadalmi viszonyok helyreállítása érdekében gátat kell szabni a politikai reklámoknak.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Mónus Márton

 

 

Összesen 8 komment

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zakar zoltán béla
2026. június 12. 18:48
koopie bouly
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0
0
Oldalkosár
2026. június 12. 18:32
Na mi a kurva anyátok van, tiszarok???! A hatalom Budapestet fenyegeti azáltal, hogy a vonatkozó (orbáni) törvény betartását várja el a főváros vezetésétől, ezáltal tönkre akarja tenni a várost (KIVÉREZTETÉS!). Ez fölháborító, tiszarok!! Ha már x évig az volt, a kormányváltás után is legyen az!! Következetesség, elvtársak! Gelgelynek pedig lassan leesik, hogy a közös ellenség legyőzése fölötti vidulás közepette őt is leírták. Vagy egy előrehozott vagy a soron következő normál menetrend szerinti önkori választásokon távolítják el.
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0
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londonbaby
2026. június 12. 18:02
na mi van buzikám ??? hiába szaroztad össze a nyelved meg vagy szopatva te tetves tolvaj !!!
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1
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hátakkor
2026. június 12. 17:38
Okt15-re mibű lesz??
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2
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