Fordulat jön: a Tisza Párt által felvázolt bérlakásmodell alapjaiban alakítaná át a lakáspiacot

A bérlakás hívei gyakran hangsúlyozzák, hogy nem mindenki akar tulajdonos lenni. Ez kétségtelenül igaz. Ugyanakkor a lakáspolitikát nem azokhoz kell igazítani, akik önként választják a bérlést, hanem azokhoz a tömegekhez, amelyek szeretnének saját otthont, de egyre nehezebben jutnak hozzá.
A tartós bérlői lét ugyanis alapvetően más gazdasági helyzetet teremt, mint a tulajdonosi. Aki húsz vagy harminc éven keresztül törleszt egy lakáshitelt, a futamidő végén jelentős vagyonelemre tesz szert. Aki ugyanezt az időszakot bérlőként tölti el, ugyanúgy lakhatásra költi a pénzét, de a végén a tulajdonjog a magántőkealapnál marad, nem pedig az unokáké lesz. Ez a különbség meghatározza a társadalom vagyoni szerkezetét. A tulajdonosok vagyont építenek. A bérlők lakhatást vásárolnak. A kettő nem ugyanaz.
A bérlakásközpontú modellek támogatói gyakran Nyugat-Európára hivatkoznak. Érdemes azonban azt is megvizsgálni, milyen problémák jelentek meg ezekben az országokban az utóbbi évtizedekben. Berlinben, Amszterdamban, Párizsban vagy Koppenhágában ma már sok fiatal elképzelhetetlennek találja a saját lakás megszerzését. Ők azok, akik a statisztikákban a már említett „nem akar saját lakást” kategóriában jelennek meg, de az a részlet kimarad, hogy azért tettek le erről az igényről, mert nincs reális esélyük megvalósítani.