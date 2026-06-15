Fordulat jön: a Tisza Párt által felvázolt bérlakásmodell alapjaiban alakítaná át a lakáspiacot

Az európai jogrendek egyik legfontosabb alapja a magántulajdon védelme. A római jog hagyományától kezdve a tulajdonhoz való jog nem csupán gazdasági kérdés, hanem a szabadság és az önállóság egyik alapvető feltétele. A polgári társadalmak felemelkedése szorosan összefonódott azzal, hogy az emberek tulajdont szerezhettek, azt szabadon használhatták, gyarapíthatták, és gyermekeikre hagyhatták.

Az ingatlan ebben a rendszerben különleges szerepet töltött be. Nem egyszerű fogyasztási cikk volt, hanem vagyontárgy, amely generációkon átívelő biztonságot jelentett. A saját otthon nem csupán lakóhelyet adott, hanem pénzügyi stabilitást, kiszámíthatóságot és egy olyan vagyoni alapot, amelyre a családok hosszú távú terveket építhettek.

Éppen ezért érdemes óvatosan kezelni azt a gondolatot, hogy a magas tulajdonosi arány valamiféle társadalmi problémát jelentene. Magyarországon európai összevetésben is kiemelkedően magas a saját tulajdonú lakásban élők aránya. Sok elemzés ezt a lakáspiaci nehézségek egyik okaként mutatja be, mintha a tulajdonosi szemlélet akadályozná a modernizációt vagy a mobilitást. A magas tulajdonosi arány valójában a magyar társadalom egyik legfontosabb stabilitási tartaléka. A családok vagyonának döntő része ingatlanban testesül meg. A saját lakás számos esetben az egyetlen jelentős vagyonelem, amit a szülők gyermekeikre hagyhatnak. Egy olyan országban, ahol a történelmi viharok többször lenullázták a felhalmozott megtakarításokat, az ingatlan különösen fontos szerepet tölt be a generációk közötti vagyonátadásban.