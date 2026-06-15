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tisza párt tulajdon magyarország kérdés lakhatási válság ingatlan

Fordulat jön: a Tisza Párt által felvázolt bérlakásmodell alapjaiban alakítaná át a lakáspiacot

2026. június 15. 12:04

A kérdés az, hogy a fiatalok saját lakáshoz jutását segítené, vagy inkább a nagybefektetők ingatlanállományát növelné.

2026. június 15. 12:04
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Rimóczi Norbert

A hazai baloldal több évtizede vívja csatáját a magyarok azon szándékával szemben, hogy saját tulajdonú ingatlanhoz jussanak, ezt a harcot a Tisza Pártban való feloldódása sem szakította meg. A múlt héten Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a tervről, amelynek segítségével a magyar állampolgárok helyett nemzetközi magántőkealapokat juttatnának ingatlantulajdonhoz Magyarországon. De ne szaladjunk ennyire előre, nézzük, miről is szól a „lakhatási válság”. 

A lakhatási válság témája a nemzetközi baloldal kedvelt narratívája, felszámolására pedig számos tervet és ötletet dolgoztak ki az utóbbi években. A valódi problémák ott kezdődnek, hogy a nyugati „megoldások” inkább súlyosbították a helyzetet, nem pedig megoldották. Magyarország – és a posztszovjet országok – esetében ráadásul nem is létezik a nyugat-európai és amerikai típusú válság, hiszen például hazánkban 90 százalék körül van a saját ingatlanban lakók aránya. Mégis éppen most készülnek megágyazni annak a rendszernek, amelyben nemzetközi tőkealapok tulajdonában lenne az ingatlankészlet jó része, a magyarok pedig életük végéig fizethetnék a bérleti díjat a külföldi „befektetőknek”. 

A bérlakásrendszer gondolata első hallásra akár még vonzó is lehetne: aki nem tud vagy nem akar lakást vásárolni, az kiszámítható feltételek mellett bérelhessen otthont. A lakáspolitikai vitákban azonban gyakran háttérbe szorul egy alapvető kérdés: milyen társadalmat építünk, ha a tulajdon­szerzés helyett a tartós bérlői létet kezdjük kívánatos iránynak tekinteni? 

A vita ugyanis valójában nem pusztán arról szól, hogy valaki saját lakásban vagy albérletben éljen. Sokkal inkább arról, hogy a lakhatás a társadalmi felemelkedés eszköze maradjon, vagy fokozatosan egyszerű szolgáltatássá váljon, amelyért egy életen át fizetni kell, anélkül hogy az ember valaha tulajdont szerezne. 

Mi adja a stabilitást? 

Az európai jogrendek egyik legfontosabb alapja a magántulajdon védelme. A római jog hagyományától kezdve a tulajdonhoz való jog nem csupán gazdasági kérdés, hanem a szabadság és az önállóság egyik alapvető feltétele. A polgári társadalmak felemelkedése szorosan összefonódott azzal, hogy az emberek tulajdont szerezhettek, azt szabadon használhatták, gyarapíthatták, és gyermekeikre hagyhatták. 

Az ingatlan ebben a rendszerben különleges szerepet töltött be. Nem egyszerű fogyasztási cikk volt, hanem vagyontárgy, amely generációkon átívelő biztonságot jelentett. A saját otthon nem csupán lakóhelyet adott, hanem pénzügyi stabilitást, kiszámíthatóságot és egy olyan vagyoni alapot, amelyre a családok hosszú távú terveket építhettek. 

Éppen ezért érdemes óvatosan kezelni azt a gondolatot, hogy a magas tulajdonosi arány valamiféle társadalmi problémát jelentene. Magyarországon európai összevetésben is kiemelkedően magas a saját tulajdonú lakásban élők aránya. Sok elemzés ezt a lakáspiaci nehézségek egyik okaként mutatja be, mintha a tulajdonosi szemlélet akadályozná a modernizációt vagy a mobilitást. A magas tulajdonosi arány valójában a magyar társadalom egyik legfontosabb stabilitási tartaléka. A családok vagyonának döntő része ingatlanban testesül meg. A saját lakás számos esetben az egyetlen jelentős vagyonelem, amit a szülők gyermekeikre hagyhatnak. Egy olyan országban, ahol a történelmi viharok többször lenullázták a felhalmozott megtakarításokat, az ingatlan különösen fontos szerepet tölt be a generációk közötti vagyonátadásban. 

A lakhatási problémák megoldása ezért nem a tulajdonszerzés lehetőségének csökkentése, hanem annak kiszélesítése kellene legyen. 

A valódi kérdés nem az, hogy miként tudunk több embert hosszabb időre bérlakásokban tartani, hanem az, hogy miként tudjuk a fiatalabb generációk számára is elérhetővé tenni a saját tulajdont. 

Itt tapintható ki a különbség a korábbi kormányzat és a jelenlegi elképzelései között. 

PÓSFAI Gábor; MAGYAR Péter; VITÉZY Dávid
Magyar Péter és Vitézy Dávid külföldi multicégek bevonásával kezdene bérlakásépítési programba
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Bérlésből életforma 

A bérlakás természetesen legitim és szükséges lakhatási mód. Egyetemistaévekben, pályakezdőként, munkahelyváltás idején vagy bizonyos élethelyzetekben kifejezetten előnyös lehet. A probléma ott kezdődik, amikor az átmeneti megoldásból társadalmi cél lesz. 

A bérlakás hívei gyakran hangsúlyozzák, hogy nem mindenki akar tulajdonos lenni. Ez kétségtelenül igaz. Ugyanakkor a lakáspolitikát nem azokhoz kell igazítani, akik önként választják a bérlést, hanem azokhoz a tömegekhez, amelyek szeretnének saját otthont, de egyre nehezebben jutnak hozzá. 

A tartós bérlői lét ugyanis alapvetően más gazdasági helyzetet teremt, mint a tulajdonosi. Aki húsz vagy harminc éven keresztül törleszt egy lakáshitelt, a futamidő végén jelentős vagyon­elemre tesz szert. Aki ugyanezt az időszakot bérlőként tölti el, ugyanúgy lakhatásra költi a pénzét, de a végén a tulajdonjog a magántőkealapnál marad, nem pedig az unokáké lesz. Ez a különbség meghatározza a társadalom vagyoni szerkezetét. A tulajdonosok vagyont építenek. A bérlők lakhatást vásárolnak. A kettő nem ugyanaz. 

A bérlakásközpontú modellek támogatói gyakran Nyugat-Európára hivatkoznak. Érdemes azonban azt is megvizsgálni, milyen problémák jelentek meg ezekben az országokban az utóbbi évtizedekben. Berlinben, Amszterdamban, Párizsban vagy Koppenhágában ma már sok fiatal elképzelhetetlennek találja a saját lakás megszerzését. Ők azok, akik a statisztikákban a már említett „nem akar saját lakást” kategóriában jelennek meg, de az a részlet kimarad, hogy azért tettek le erről az igényről, mert nincs reális esélyük megvalósítani. 

PANYI Miklós
Erős kontraszt rajzolódik ki a Fidesz és a Tisza otthonteremtési programja között, a jobboldal saját tulajdonhoz juttatta a magyarokat, a Tisza pedig multicégektől béreltetne
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Amerikai tulajdonkoncentráció 

Még fontosabb egy másik folyamat, amelyről jóval kevesebb szó esik. A bérlakásszektor erősítése gyakran együtt jár az ingatlantulajdon koncentrációjával. Az úgynevezett intézményi lakhatás mögött ugyanis nemritkán nagybefektetői, nyugdíj- és ingatlanalapok vagy multinacionális pénzügyi szereplők állnak. Éppen ezen szereplők bevonásáról beszélt Vitézy Dávid miniszter is. 

Az Egyesült Államokban az elmúlt másfél évtized egyik legfontosabb lakhatási folyamata az volt, hogy a nagy tőkealapok tömegesen vásároltak fel lakóingatlanokat. A 2008-as válság után százezrével kerültek családi házak intézményi befektetők tulajdonába. A folyamat eredményeként sok helyen már nem családok versenyeznek egymással a lakásokért, hanem több milliárd dolláros tőkeerejű vállalatok. 

A következmény nyilvánvaló. A tulajdon egyre kevesebb kézben összpontosul, miközben egyre többen maradnak bérlők. 

Az ingatlan értéknövekedése nem a helyi közösségeknél vagy a családoknál csapódik le, hanem a befektetőknél. 

A kérdés tehát nem az, hogy szükség van-e bérlakásokra, hanem az, hogy a bérlemény a tulajdonszerzéshez vezető út egyik állomása lesz-e, vagy maga válik végcéllá. Ez a különbség pedig korántsem technikai részlet. A tulajdonosi és a bérlői társadalom eltérő logika szerint működik. Az egyik a tulajdon széles körű elosztására épül, a másik szükségszerűen a tulajdon koncentrá­ciójának irányába mutat. Az egyik generációkon átívelő vagyonépítést tesz lehetővé, a másik folyamatos függőségi viszonyt hoz létre a tulajdonos és a bérlő között. 

A lakhatási válságra adott válaszok esetében ezért érdemes különbséget tenni a tünetkezelés és a hosszú távú stratégia között. Rövid távon a bérlakások enyhíthetik a piaci feszültségeket. Hosszú távon azonban egy ország jövőjét nem az határozza meg, hogy hány ember bérel lakást, hanem az, hogy hány embernek van reális esélye tulajdont szerezni. 

A lakáspolitika végső kérdése így valójában egyszerű. Olyan társadalmat akarunk építeni, amelyben minél több családnak van saját tulajdona, vagy olyat, amelyben az ingatlan vagyon egyre nagyobb része intézményi szereplők kezében összpontosul, miközben a többség élete végéig bérlő marad? A válasz nem csupán gazdaság­politikai döntés. Arról szól, milyen társadalomszervezési modellt tartunk kívánatosnak a 21. századi Magyarország számára.

Nyitókép: Eddig a saját lakásra, mostantól a bérlésre startolhatnak a fiatalok
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

 

Összesen 11 komment

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Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2026. június 15. 12:38
Semmi sem lesz belőle. Egyetlen ingatlanbefektető sem olyan ostoba, hogy 80%-ot finanszírozzon, aztán az állam mondja meg a lakbért. 🤣🤣🤣🤣
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Sándor
2026. június 15. 12:38
Közben megy a Luxizás, ... fél milliárdért 3 nő mellett hazudozik, hergel, uszít, a bűntársai mentelmi joga mögött lapitó áruló ávósivadék rovar...🤮
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1
0
astracf
2026. június 15. 12:38
A legjobb a saját, ezt senki nem vitatja. Sokaknak viszont jelenleg esélye sincs sajátra, nekik viszont sokkal jobb egy állami bérlakás, mint egy magánember által kiadott, ahol a tulaj kénye-kedvének vannak kiszolgáltatva, a lakbért meg úgy emeli ahogy akarja.
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states-2
2026. június 15. 12:37
Bankok, multik kormánya, élén egy pszichopata drogossal.
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