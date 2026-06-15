Nincs megállás, ez a Magyarflix – de valamit elfelejtett közölni a miniszterelnök!

Szóval a valóban soha nem látott kormányzati és miniszterelnöki egész pályás kommunikációs letámadásban az emberek pénztárcáját valóban érintő döntésről nem sikerült részletes tájékoztatást adni. Ráadásul a kamatstop eltörlése még nem a kormány által nagyon rossz állapotban lévő költségvetés helyzetének a rendezését szolgálja: a kamatstop megszűnéséből eredő összegek bizony mind a bankokhoz folynak be. Azokhoz a bankokhoz, amelyek az elmúlt években sem száraz kenyéren és vízen éltek. Még talán elhamarkodott lenne bankárkormánynak nevezni a Magyar-féle kabinetet, de komoly kérdések merülnek fel sokakban amiatt, hogy ezt a döntést az éj leple alatt, suttyomban kellett közzétenni.

Ha a kabinet szinte egy fél kormányinfót szánt a diplomataútlevelekre, akkor vajon miért nem jutott egyetlen mondat sem a kamatstop tervezett megszüntetésére?

A mindennapi megélhetést befolyásoló döntésnek az elpalástolását szolgálhatja a miniszterelnök egyelőre csak kudarcokat hozó hadjárata Sulyok Tamás államfő ellen. Bár már fél hónap eltelt Magyar Péter ultimátumának a lejártát követően, a köztársasági elnök még a helyén van. A kormányfő abban bízott, hogy nyomásgyakorlással el lehet tántorítani egy legitimen megválasztott közjogi szereplőt. Mára kiderült, hogy Magyarnak konkrét terve sem volt arra, mi történik, ha Sulyok nem mond le. Ha lett volna terve, akkor már rég elfogadta volna az Országgyűlés azt az alaptörvény-módosítást, amellyel legális módon leváltják a köztársasági elnököt. De ez a mai napig nem történt meg. És akkor a nem létező vitnyédi menekülttábor körüli habverésről még egy szót sem ejtettünk.