Nincs megállás, ez a Magyarflix – de valamit elfelejtett közölni a miniszterelnök!

Gulyás Gergely a kamatstop megszüntetéséről: A kormány ne hozzon olyan intézkedéseket, amelyek a magyar családokat terhelik
Gulyás Gergely a kamatstop eltörlése kapcsán felszólította a kormányt: ne engedjen az európai uniós felszólításnak.
Miközben a kormány és Magyar Péter folyamatos kommunikációs offenzívát folytat, egy sokakat érintő döntés szinte észrevétlenül jelent meg: megszűnhet a kamatstop. A kabinet látványos politikai csatákkal tereli el a figyelmet a családok pénztárcáját érintő intézkedésekről és a valódi kormányzásról.
Egy perc megállás sincs az „abszolút filmszínházban”, ezerrel pörög a Magyarflix! Több mint két hónappal az április 12-ei parlamenti választás után az egyszerű ember azt látja, mintha a választási kampány tovább folytatódna. Sőt, Magyar Péter még nagyobb sebességre kapcsolt. A választási eredmény egyébként finoman szólva sem indokolja a kampány folytatását. Az emberek világos döntést hoztak: négy évig kétharmados többsége lesz az Országgyűlésben a Tiszának. Jogos az elvárása a győzteseknek és a veszteseknek is, hogy kampány helyett szakszerű kormányzást kapjunk. De mi is a valóság?
Az új kormány és a Tisza Párt alapállása, hogy az ország romokban van, sőt Tarr Zoltán szájából olyan is elhangzott, hogy az elmúlt 16 év még a Tatárjárásnál is rosszabb volt. Szóval ez a kormányzati narratíva. Most ennek a valóságtartalmával nem kívánok foglalkozni (egyébként nulla van neki), mert ha a kormányzat azt mondja, hogy romokban van az ország, akkor minden cselekvést ebből fog levezetni. 2010-ben az Orbán Viktor vezetésével hivatalba lépett kabinet egy nagyon súlyos gazdasági és társadalmi krízisben vette át a kormányrudat. Későbbi cselekedeteit pedig értelemszerűen ennek rendelte alá.
Akkor nézzük is, hogy a frissen hivatalba lépett kormány milyen lépéseket tett egy általuk súlyos válságban vélt országban. A kabinet többek között döntött
Önöknek nem hiányzik valami? Ha valóban olyan súlyos a helyzet, ahogyan azt a kabinet és a mögötte álló emberek lefestik, akkor nem kellett volna fajsúlyos gazdasági lépéseket bejelenteni? Ne aggódjanak, az is megtörtént, épp csak meglehetősen unortodox módon.
Magyar Péternek a múlt a héten körülbelül 10 órányi nyilvános megszólalása volt, a többórás parlamenti megszólalások mellett két óra hosszú kormányszóvivői sajtótájékoztatóra is sor került múlt csütörtökön. Magyar ebben a 10 órában mindenről is beszélt, nagy részében természetesen a korábbi kormányt bűnözőzte és szidalmazta. Az azonban roppant különös, hogy a Tisza-kormány azon tevéről, hogy ősztől megszűnik a kamatstop, véletlenül egyetlen egy árva mondatot sem volt képes mondani. A javaslatot múlt csütörtök éjjel tették ki a pénzügyminisztérium honlapjára, miközben aznap volt a kormányzati sajtótájékoztató.
A döntés következtében egy 10 millió forintos hitel havi törlesztője 15-20 ezer forinttal nőhet, 25 millió forintos hitel esetén pedig körülbelül 50 ezer forinttal.
Na, pont erről elfelejtett beszámolni a miniszterelnök és a kormány.
Szóval a valóban soha nem látott kormányzati és miniszterelnöki egész pályás kommunikációs letámadásban az emberek pénztárcáját valóban érintő döntésről nem sikerült részletes tájékoztatást adni. Ráadásul a kamatstop eltörlése még nem a kormány által nagyon rossz állapotban lévő költségvetés helyzetének a rendezését szolgálja: a kamatstop megszűnéséből eredő összegek bizony mind a bankokhoz folynak be. Azokhoz a bankokhoz, amelyek az elmúlt években sem száraz kenyéren és vízen éltek. Még talán elhamarkodott lenne bankárkormánynak nevezni a Magyar-féle kabinetet, de komoly kérdések merülnek fel sokakban amiatt, hogy ezt a döntést az éj leple alatt, suttyomban kellett közzétenni.
Ha a kabinet szinte egy fél kormányinfót szánt a diplomataútlevelekre, akkor vajon miért nem jutott egyetlen mondat sem a kamatstop tervezett megszüntetésére?
A mindennapi megélhetést befolyásoló döntésnek az elpalástolását szolgálhatja a miniszterelnök egyelőre csak kudarcokat hozó hadjárata Sulyok Tamás államfő ellen. Bár már fél hónap eltelt Magyar Péter ultimátumának a lejártát követően, a köztársasági elnök még a helyén van. A kormányfő abban bízott, hogy nyomásgyakorlással el lehet tántorítani egy legitimen megválasztott közjogi szereplőt. Mára kiderült, hogy Magyarnak konkrét terve sem volt arra, mi történik, ha Sulyok nem mond le. Ha lett volna terve, akkor már rég elfogadta volna az Országgyűlés azt az alaptörvény-módosítást, amellyel legális módon leváltják a köztársasági elnököt. De ez a mai napig nem történt meg. És akkor a nem létező vitnyédi menekülttábor körüli habverésről még egy szót sem ejtettünk.
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Gulyás Gergely a kamatstop eltörlése kapcsán felszólította a kormányt: ne engedjen az európai uniós felszólításnak.
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Bár nyílvesszők záporoztak volna körülöttünk, nem pedig az egymilliós fizetések, például Tarr Zoltáné! Francesca Rivafinoli írása.
Abszolút filmszínház, véget nem érő Magyarflix. Persze, mondhatják sokan, miért is folytatna érdemi kormányzást a Tisza, ha az eddigi előadás tetszik a közönségnek? Ha most lennének a választások, akkor Magyar ismét kétharmados többséget szerezne az Országgyűlésben. Miért is kéne érdemi kérdésekkel foglalkozni, ha a Magyarflix ilyen jól megy?
Az Y-generációtól lefelé még a túlnyomó többség emlékszik arra, amikor Gyurcsány Ferenc 2004 nyarán egy ügyes puccsot követően beült a miniszterelnöki székbe. Az MSZP kormányfője az akkori legmodernebb technikai eszközökkel és a média túlnyomó többségének támogatásával (milyen ismerős is ez) egy olyan képet rajzolt fel magáról, amely lényegesen vonzóbb volt, mint a konkrét programokkal és elképzelésekkel rendelkező ellenzéki Fidesz és MDF.
Gyurcsány egy életérzést közvetített a sajátjai felé, miközben nagyon sikeresen pozicionálta magát az ellenzék ellenzéke szerepébe.
A gyurcsányi műsor is nagyon sokak tetszését elnyerte. A többséget akkor nem foglalkoztatta a megugró államadósság, a devizahitelek teljesen világos kockázata, a lassuló gazdaság és a mesés választási ígéretek pénzügyi alaptalansága.
Mintha 2006 nyarán járnánk, épp csak 20 évvel öregebbek lettünk. A Gyurcsányflix után a Magyarflixet nézzük. 20 évvel ezelőtt csak csírájában létezett a közösségi média, de ahogyan akkor, úgy most is könnyen el lehet kápráztatni a nagyérdeműt a valóság teljes elferdítésével. Gyurcsány azt hitte, a meséje és látványpéksége örökké fog tartani. Magyar azt hiszi, az általa rendezett, forgatott és eljátszott film egy végtelen történet lesz, amely képes lesz híveinek a többségét a végtelenségig szórakoztatni. Pedig előbb vagy utóbb minden film véget ér. Végül csak az üres, fekete vászon marad. Fájdalmas lesz.
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Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI