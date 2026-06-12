Gulyás Gergely a kamatstop megszüntetéséről: A kormány ne hozzon olyan intézkedéseket, amelyek a magyar családokat terhelik

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, a kormány szeptember 30-ával megszünteti a kamatstopot, noha ez az információ a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón nem hangzott el.

A Portfolio kiemelte: az MNB legutóbbi pénzügyi stabilitási jelentésének becslése szerint a sérülékeny adósok száma 19 ezer fő, akikhez 164 milliárd forintnyi kamatstop által érintett jelzáloghitel-állomány, valamint 110 milliárd forint egyéb hitel is tartozik.