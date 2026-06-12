Gulyás Gergely a kamatstop megszüntetéséről: A kormány ne hozzon olyan intézkedéseket, amelyek a magyar családokat terhelik

Politikai tisztogatásba fogott a kormány: sorcsere a rendőrségnél és katonaságnál
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Gulyás Gergely a kamatstop eltörlése kapcsán felszólította a kormányt: ne engedjen az európai uniós felszólításnak.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, a kormány szeptember 30-ával megszünteti a kamatstopot, noha ez az információ a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón nem hangzott el.
A Portfolio kiemelte: az MNB legutóbbi pénzügyi stabilitási jelentésének becslése szerint a sérülékeny adósok száma 19 ezer fő, akikhez 164 milliárd forintnyi kamatstop által érintett jelzáloghitel-állomány, valamint 110 milliárd forint egyéb hitel is tartozik.
Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy az Orbán-kormány által 2022-ben bevezetett intézkedés az elmúlt négy évben 216 ezer magyar családot óvott meg a pénzügyi terhektől, miközben az érintettek összesen 500 milliárd forintot takarítottak meg a törlesztőrészleteken.
A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy állami védelem hiányában a kamatsokkok idején családok százezrei veszítették el otthonukat
– figyelmeztetett a Magyar Nemzet.
Magyarországon ezzel szemben a kamatstop a válságkezelés központi elemévé vált, előtérbe helyezve az emberek biztonságát a puszta pénzügyi mutatókkal szemben.
Gulyás felszólította a kabinetet, hogy tartsa be korábbi vállalását:
Ne engedjen a kormány az európai uniós felszólításnak, ami a kamatstop eltörlésére vonatkozik, és ne hozzon olyan intézkedéseket, ami jelentős terhet jelent családok tíz- és százezreire.”
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Nyitókép: Balogh Zoltán / MTI
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