Ft
Ft
24°C
10°C
Ft
Ft
24°C
10°C
06. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
eltörlés gulyás gergely fidesz kamatstop

Gulyás Gergely a kamatstop megszüntetéséről: A kormány ne hozzon olyan intézkedéseket, amelyek a magyar családokat terhelik

2026. június 12. 15:33

Gulyás Gergely a kamatstop eltörlése kapcsán felszólította a kormányt: ne engedjen az európai uniós felszólításnak.

2026. június 12. 15:33
null

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, a kormány szeptember 30-ával megszünteti a kamatstopot, noha ez az információ a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón nem hangzott el.

A Portfolio kiemelte: az MNB legutóbbi pénzügyi stabilitási jelentésének becslése szerint a sérülékeny adósok száma 19 ezer fő, akikhez 164 milliárd forintnyi kamatstop által érintett jelzáloghitel-állomány, valamint 110 milliárd forint egyéb hitel is tartozik.

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy az Orbán-kormány által 2022-ben bevezetett intézkedés az elmúlt négy évben 216 ezer magyar családot óvott meg a pénzügyi terhektől, miközben az érintettek összesen 500 milliárd forintot takarítottak meg a törlesztőrészleteken.

A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy állami védelem hiányában a kamatsokkok idején családok százezrei veszítették el otthonukat

– figyelmeztetett a Magyar Nemzet.

Magyarországon ezzel szemben a kamatstop a válságkezelés központi elemévé vált, előtérbe helyezve az emberek biztonságát a puszta pénzügyi mutatókkal szemben.

Gulyás felszólította a kabinetet, hogy tartsa be korábbi vállalását:

Ne engedjen a kormány az európai uniós felszólításnak, ami a kamatstop eltörlésére vonatkozik, és ne hozzon olyan intézkedéseket, ami jelentős terhet jelent családok tíz- és százezreire.” 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Balogh Zoltán / MTI

***

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevas-reglas
2026. június 12. 15:55
En meg azt hittem, hogy a kamatstop ara is a csaladokat terhelte...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!