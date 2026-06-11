Épp most, teljes csendben vezeti ki a Tisza a százezreket védő kamatstopot

A lap megjegyzi, hogy a döntésről nem esett szó a mai kormányszóvivói sajtótájékoztatón, csak a babaváróhitelek gyermekvállalási határidejének 2026. november 1-jéig történő meghosszabbításáról.

A Portfolio felhívta arra is a figyelmet, hogy az MNB legutóbbi Pénzügyi stabilitási jelentésének a becslése szerint