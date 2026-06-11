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Tisza Párt jelzáloghitel Magyarország Magyar Péter

Épp most, teljes csendben vezeti ki a Tisza a százezreket védő kamatstopot

2026. június 11. 17:58

Magyar Péter ugyan ma két órán keresztül beszélt a sajtótájékoztatón, ezt az apróságot viszont „elfelejtette” közölni az emberekkel.

2026. június 11. 17:58
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Csaknem öt év után, 2026. szeptember 30-ával megszűnik a jelzáloghitelek kamatstopja – derült ki a kormány hírverés nélkül társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetéből.

A Portfolio ennek kapcsán azt írta, hogy a döntés összesen 216 ezer, vagyis minden negyedik lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitel-szerződés törlesztőrészletét fogja érinteni,

esetükben 2022 óta nem hagyta érvényesülni a piaci kamatváltozásokat az intézkedés.

A lap megjegyzi, hogy a döntésről nem esett szó a mai kormányszóvivói sajtótájékoztatón, csak a babaváróhitelek gyermekvállalási határidejének 2026. november 1-jéig történő meghosszabbításáról.

A Portfolio felhívta arra is a figyelmet, hogy az MNB legutóbbi Pénzügyi stabilitási jelentésének a becslése szerint

a sérülékeny adósok száma 19 ezer fő,

akikhez 164 milliárd forintnyi kamatstop által érintett jelzáloghitelállomány (a teljes jelzáloghitel-állomány 2,1 százaléka), valamint 110 milliárd forint egyéb hitel is tartozik. A lap kiemelte, hogy ha nem lenne a kamatstop, akkor 5,7 százalék helyett nagy átlagban valahol 8-9 százalék körül lenne még mindig az érintett jelzáloghitelek kamata.

A Portfolio arra is rámutatott, hogy egy tipikus, 5 éves hátralévő futamidejű jelzáloghitel esetében mintegy 10 százalékkal ugorhat meg a törlesztőrészlet, ami az esetek többségében havi néhány ezer forintot jelenthet.

A kamatstop jelentősége

Sebestyén Géza korábban a kamatstop kapcsán kiemelte: a döntés mintegy 300 ezer jelzáloghiteles háztartást érintett, és a becslések szerint 300 milliárd forint meg nem fizetett többletkamatot hagyott az adósoknál.

Az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője szerint a kamatstop egy „pénzügyi tűzfal”, amely megakadályozta, hogy a gyors kamatemelések azonnal és brutálisan átterhelődjenek a lakosságra.

Ha nincs kamatstop, Magyarországon is megjelentek volna a tömeges kilakoltatások”

– fogalmazott. Ahogy Sebestyén Géza összegzi: a kamatstop nem csupán gazdasági intézkedés volt, hanem „százezrek otthonát védte meg”.

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Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP

Összesen 25 komment

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Sorrend:
Hotten Totta
2026. június 11. 18:47
TiSSa
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0
0
Ízisz
2026. június 11. 18:38
🧡🇭🇺 Kellett a pedofiltiszára szavazni!!!👏 Ennyi...
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2
0
nuevas-reglas
2026. június 11. 18:28
Az Orbanista hiperinflacio az Orban bune, nem az uj kormanye. Azaz nem hajlando fizetni ezt a mokat, megertem habar nem mindenkinek fog jol esni. Viszont csokkenti a deficitet
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0
5
nempolitizalok-0
2026. június 11. 18:28
figyelő4322 2026. június 11. 18:24 Ha hallgat is a magasabb kamatokról Pol Pöt kormánya, ezt a saját szavazói is meg fogják érezni. Az mondjuk igaz, hogy a Tiszára szavazott a legtöbb gazdag magyar polgár, és nekik nem annyira számít. " De számít, mert egyrészt nem annyira gazdagok, másrészt vannak gyerekek unokák. Igazán ezzel a fiatalok jártak rosszul, most legalább felfogják, mekkora baromság volt Orbánékat mocskolni. Nekik nehéz lesz ez a 4 év, főleg ha még a gazdaságot is elkúrják, ami libsiknél sajnos rendesen benne van a zsákban.
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