Épp most, teljes csendben vezeti ki a Tisza a százezreket védő kamatstopot

Elemző: A kamatstop magyar családok százezreit óvta meg a pénzügyi összeomlástól
„Ha nincs kamatstop, Magyarországon is megjelentek volna a tömeges kilakoltatások” – fogalmazott Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.
Magyar Péter ugyan ma két órán keresztül beszélt a sajtótájékoztatón, ezt az apróságot viszont „elfelejtette” közölni az emberekkel.
Csaknem öt év után, 2026. szeptember 30-ával megszűnik a jelzáloghitelek kamatstopja – derült ki a kormány hírverés nélkül társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetéből.
A Portfolio ennek kapcsán azt írta, hogy a döntés összesen 216 ezer, vagyis minden negyedik lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitel-szerződés törlesztőrészletét fogja érinteni,
esetükben 2022 óta nem hagyta érvényesülni a piaci kamatváltozásokat az intézkedés.
A lap megjegyzi, hogy a döntésről nem esett szó a mai kormányszóvivói sajtótájékoztatón, csak a babaváróhitelek gyermekvállalási határidejének 2026. november 1-jéig történő meghosszabbításáról.
A Portfolio felhívta arra is a figyelmet, hogy az MNB legutóbbi Pénzügyi stabilitási jelentésének a becslése szerint
a sérülékeny adósok száma 19 ezer fő,
akikhez 164 milliárd forintnyi kamatstop által érintett jelzáloghitelállomány (a teljes jelzáloghitel-állomány 2,1 százaléka), valamint 110 milliárd forint egyéb hitel is tartozik. A lap kiemelte, hogy ha nem lenne a kamatstop, akkor 5,7 százalék helyett nagy átlagban valahol 8-9 százalék körül lenne még mindig az érintett jelzáloghitelek kamata.
A Portfolio arra is rámutatott, hogy egy tipikus, 5 éves hátralévő futamidejű jelzáloghitel esetében mintegy 10 százalékkal ugorhat meg a törlesztőrészlet, ami az esetek többségében havi néhány ezer forintot jelenthet.
Sebestyén Géza korábban a kamatstop kapcsán kiemelte: a döntés mintegy 300 ezer jelzáloghiteles háztartást érintett, és a becslések szerint 300 milliárd forint meg nem fizetett többletkamatot hagyott az adósoknál.
Az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője szerint a kamatstop egy „pénzügyi tűzfal”, amely megakadályozta, hogy a gyors kamatemelések azonnal és brutálisan átterhelődjenek a lakosságra.
Ha nincs kamatstop, Magyarországon is megjelentek volna a tömeges kilakoltatások”
– fogalmazott. Ahogy Sebestyén Géza összegzi: a kamatstop nem csupán gazdasági intézkedés volt, hanem „százezrek otthonát védte meg”.
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„Ha nincs kamatstop, Magyarországon is megjelentek volna a tömeges kilakoltatások” – fogalmazott Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.
Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP