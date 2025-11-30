Elemző: A kamatstop magyar családok százezreit óvta meg a pénzügyi összeomlástól

A szakértő kiemeli: bár az intézkedés torzíthatja a monetáris transzmissziót és csökkentheti a bankok kamatbevételeit, ezek a hatások eltörpülnek amellett, amit megelőzött. „Ha nincs kamatstop, Magyarországon is megjelentek volna a tömeges kilakoltatások” – fogalmazott.

A mindennapi élet szintjén mindez azt jelentette, hogy a háztartások törlesztőrészletei a válság legsötétebb hónapjaiban sem ugrottak meg drámai módon. Sok család – észrevétlenül ugyan, de – elkerülte a fizetésképtelenséget.

Ahogy Sebestyén Géza összegzi: a kamatstop nem csupán gazdasági intézkedés volt, hanem „százezrek otthonát védte meg”.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: Pixabay