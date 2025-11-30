Elemző: A kamatstop magyar családok százezreit óvta meg a pénzügyi összeomlástól

Több százezer magyar fog örülni a hírnek: a kormány bejelentette az intézkedést, amire mindenki várt
A kormány számításai szerint 30 milliárd forint megtakarítás marad majd a családok kasszájában.
„Ha nincs kamatstop, Magyarországon is megjelentek volna a tömeges kilakoltatások” – fogalmazott Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.
A magyar kormány 2021. október 27-i szinten befagyasztotta a referencia-kamatlábat, bevezetve a kamatstopot, amelyet később 2026 közepéig meghosszabbítottak – írja Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője az Infostarton.
Sebestyén hozzátette, hogy
a döntés mintegy 300 ezer jelzáloghiteles háztartást érint, és a becslések szerint 300 milliárd forint meg nem fizetett többletkamatot hagyott az adósoknál.
Az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője szerint a kamatstop egy „pénzügyi tűzfal”, amely megakadályozta, hogy a gyors kamatemelések azonnal és brutálisan átterhelődjenek a lakosságra. Mint mondja, más országok példái jól mutatják, milyen könnyen vezethet kamatsokk tömeges hitelbedőlésekhez, ingatlanpiaci összeomláshoz és végső soron súlyos társadalmi válsághoz.
A szakértő kiemeli: bár az intézkedés torzíthatja a monetáris transzmissziót és csökkentheti a bankok kamatbevételeit, ezek a hatások eltörpülnek amellett, amit megelőzött. „Ha nincs kamatstop, Magyarországon is megjelentek volna a tömeges kilakoltatások” – fogalmazott.
A mindennapi élet szintjén mindez azt jelentette, hogy a háztartások törlesztőrészletei a válság legsötétebb hónapjaiban sem ugrottak meg drámai módon. Sok család – észrevétlenül ugyan, de – elkerülte a fizetésképtelenséget.
Ahogy Sebestyén Géza összegzi: a kamatstop nem csupán gazdasági intézkedés volt, hanem „százezrek otthonát védte meg”.
