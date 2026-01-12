Vakarják a fejüket az Üllői úton a Fradi-csatár spanyolországi mesterhármasa után

sajtóhírek szerint a hazai rivális Puskás Akadémia válogatott támadójáért, Lukács Dánielért már ajánlatot is tettek a zöld-fehérek, de a Debrecenben, illetve Győrött futballozó Bárány Donát és Vitális Milán játékjogát is szívesen megszereznék a fővárosiak.

A Transfermarkt szerint Örményországból Nardin Mulahusejnovic, Belgiumból Oumar Diouf, Szlovéniából Franko Kovacevic tartozik a kiszemelt csatárok közé. Utóbbi állítólag az újpestiek radarján is megtalálható.

A nagy keresés közben komoly fejvakarást okozhat a Fradinál, hogy a spanyol Zaragozának nyárig kölcsönadott csatár ontja a gólokat.

A Székesfehérvárról igazolt Kenan Kodro a hétvégén idegenben szerzett mesterhármast (VIDEÓ) a spanyol másodvonal listavezetőjének, a Racing Santandernek az otthonában! Ezzel 3–2-re nyert idegenben a szebb napokat látott csapat, amelyben Kodro 15 bajnoki mérkőzésen már 6 gólnál jár a szezonban. A gárda ezzel a sikerrel az utolsó előtti helyről lépett egyet a bennmaradás felé.

A közösségi oldalakon a zöld-fehér szurkolók a triplája ellenére lemondóan beszéltek a támadóról, aki a Fradiban nem tudott maradandót alkotni – bár olyan is akadt, aki adna még egy esélyt a bosnyák csatárnak.