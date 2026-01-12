Ft
Kenan Kodro Fradi átigazolás

Vakarják a fejüket az Üllői úton a Fradi-csatár spanyolországi mesterhármasa után

2026. január 12. 14:37

Feladta a leckét a szakmai stábnak a triplázó bosnyák labdarúgó. Nagy kérdés, hogy visszatér-e az Népligetbe a Fradi korábbi támadója – a szurkolók már elmondták a véleményüket.

2026. január 12. 14:37
Miközben a Ferencváros labdarúgócsapata rendkívül aktív a téli átigazolási piacon, és egymás után értékesítheti támadóit, addig kölcsönadott csatára, Kenan Kodro remek formájával üzent a Robbie Keane vezette szakmai stábnak. Mint ismert, Varga Barnabás már be is mutatkozott a görög AEK Athén együttesében, Alekszandar Pesics iránt Törökországból mutatkozik érdeklődés, az előkészítésekben jeleskedő Tóth Alex pedig a hírek szerint Rómába tart. A Népligetben Fradi-minőség kerestetik.

Fradi
Gőzerővel dolgoznak a Fradi vezetői, hogy megfelelően pótolják a téli távozókat
Fotó: fradi.hu

sajtóhírek szerint a hazai rivális Puskás Akadémia válogatott támadójáért, Lukács Dánielért már ajánlatot is tettek a zöld-fehérek, de a Debrecenben, illetve Győrött futballozó Bárány Donát és Vitális Milán játékjogát is szívesen megszereznék a fővárosiak.

A Transfermarkt szerint Örményországból Nardin Mulahusejnovic, Belgiumból Oumar Diouf, Szlovéniából Franko Kovacevic tartozik a kiszemelt csatárok közé. Utóbbi állítólag az újpestiek radarján is megtalálható.

A nagy keresés közben komoly fejvakarást okozhat a Fradinál, hogy a spanyol Zaragozának nyárig kölcsönadott csatár ontja a gólokat.

A Székesfehérvárról igazolt Kenan Kodro a hétvégén idegenben szerzett mesterhármast (VIDEÓ) a spanyol másodvonal listavezetőjének, a Racing Santandernek az otthonában! Ezzel 3–2-re nyert idegenben a szebb napokat látott csapat, amelyben Kodro 15 bajnoki mérkőzésen már 6 gólnál jár a szezonban. A gárda ezzel a sikerrel az utolsó előtti helyről lépett egyet a bennmaradás felé.

A közösségi oldalakon a zöld-fehér szurkolók a triplája ellenére lemondóan beszéltek a támadóról, aki a Fradiban nem tudott maradandót alkotni – bár olyan is akadt, aki adna még egy esélyt a bosnyák csatárnak.

„Kodro valamiért csak a Fradiban nem rugdosta a gólokat.”

„Volt egy jó napja, lőtt 3 gólt. Előtte a 14 meccsen a 3 viszont elég szerény egy csatártól szerintem...”

„Akkor most kell eladni, hátha kell nekik. Itt úgyse csinálna semmit.”

Vissza kell hozni, egy próbát megérne... Hátha Keane tudna vele valamit kezdeni.”

„Kodro véleményem szerint mai napig segítene a Fradin.”

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

 

zakar zoltán béla
2026. január 12. 17:31
"FRADI"
Válasz erre
0
0
Reszelő Aladár
2026. január 12. 16:53
Pesicset pont nem kellene eladni. Illetve el lehet, de akkor az érte kapott pénzből egy minimum hasonló kalibert kell venni, sőt mivel Varga Barnát is pótolni kell, 1-2 nagyon jó formában lévő játékosra lesz szükség. Ráadásul Varga és Tóth helyére magyar játékosok kellenek, így azt itthonról kell megoldani. Sallai még aligha akarhat hazatérni és Szoboszlai megszerzése sem lenne túl könnyű. Bár kétségtelenül sokat lendítene a játékon és a jegyeladásokon is.
Válasz erre
0
0
ördöngös pepecselés
2026. január 12. 16:32
tele van a hócipőm ezekkel a szar cikkekkel ha valaki rúgott 6 gólt a spanyol másodosztályban akkor az pont semmit nem ér egy komolyabbacska csapatban
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!