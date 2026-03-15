Ez kezd kínossá válni: több emberre számítottak Magyar Péterék (VIDEÓ)

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
Az elemző szerint világosak az erőviszonyok és az ezzel kapcsolatos megfontolások a Tisza elnökének cselekedeteiben.
Kong az ürességtől a Deák tér.
A Tisza nagyobb tömegre számított, de a kihelyezett hangszóróknál már senki sincsen… – írta Deák Dániel a 21.Század Intézet elemzője legújabb bejegyzésében, amihez egy videót is csatolt.
A felvételen jól látható, hogy Magyar Péterék Nemzeti Menetére kihelyezett hangszórók előtt a Deák Ferenc térnél már gyakorlatilag senki sincs.
Az elemző az Andrássy út helyzetéről is posztolt, ahonnan ugyanaz elmondható. „Pedig Magyar Péter egymillió embert várt: az Andrássy úton nincs senki, hiába akarta ezt is megtölteni!” – írta Deák Dániel.
