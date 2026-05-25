Támadás Kijev ellen: Putyin több száz drón és rakéta kíséretében vetette be ismét az új csodafegyverét

Az ukrajnai háború egyik legnagyobb légitámadását hajtotta végre Oroszország: a több száz drón és rakéta mellett ismét bevetette az Oresnyik nevű hiperszonikus ballisztikus rakétát is. A fegyver alkalmazása komoly nemzetközi visszhangot váltott ki, mivel a rendszer nukleáris robbanófejek hordozására is alkalmas – írja a Világgazdaság.

Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország az éjszaka folyamán 600 drónt és 90 rakétát indított Ukrajna ellen. A támadás elsődleges célpontja Kijev és térsége volt. Bár a légvédelem a legtöbb támadóeszközt megsemmisítette, több rakéta célba talált. Az ukrán hatóságok szerint legalább négy ember meghalt, 87-en pedig megsérültek, köztük három gyermek.