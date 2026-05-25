Ugyanazt tudom mondani, mint korábban. A versenysport állami támogatása kapcsán a cél a jövőben egy transzparens működés kialakítása, ahol tiszta elvek és célok mentén és megfelelő kontroll mellett történik az állami források elosztása.

A sportszövetségek irányításában, vezető testületeiben pedig a szakmaiságnak kell teret nyerni a politikával szemben. Ahogy már korábban néhányan megfogalmazták: a politika ahol kell szabályozzon, ahol kell finanszírozzon, ahol kell beruházásokat eszközöljön, de ne szóljon bele a szövetségek napi ügyeibe, a sportszakma pedig ne azzal töltse ideje nagy részét, hogy egy »aktuálisan magasan lévő politikus« kegyeit keresse vagy akár szövetségi tisztségviselőnek annak reményében megtegye, hogy majd »ő úgyis tud pénzt szerezni«.

Meggyőződésem, hogy ha több transzparenciát és kevesebb politikát viszünk a versenysportba, akkor a nap végén egy sokkal egészségesebb, versenyképesebb és jobb rendszert fogunk közösen kiépíteni. Ennek szellemében fogunk dolgozni.”