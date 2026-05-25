támogatás állami támogatás versenysport politika

A versenysport állami támogatása kapcsán a cél a jövőben egy transzparens működés kialakítása

2026. május 25. 16:41

Ennek szellemében fogunk dolgozni.

null
Pósfai Gábor
Facebook

„A magyar sporttal és annak irányításával, finanszírozásával kapcsolatban felröppent hírek nyomán több dolgot szeretnék leszögezni.

Az átadás-átvétel kezdete óta arra törekszünk, hogy a közeljövőben esedékes, állami kötelezettséggel járó projektek és sportesemények szervezése a megfelelő ütemben haladjon tovább, még akkor is, ha ezekkel kapcsolatban rengeteg kérdés felmerül. Múlt héten közösen tekintettük át a sportállamtitkárság munkatársaival, hogy melyek azok az ügyek, melyek akár hónapok óta (tehát nem feltétlen csak az új kormány megalakulása óta) döntésre, ellenjegyzésre várnak és közösen találunk és találtunk mindezekre rövid távú megoldást.

A sportegyesületek támogatásával, lehetőségeivel kapcsolatban a korábbiakhoz képest semmilyen kormányzati változtatás mindezidáig nem történt, így az egyesületek jövőbeni lehetőségeire sem lehet(ett) hatással semmi ilyen jellegű határozat.

Ugyanazt tudom mondani, mint korábban. A versenysport állami támogatása kapcsán a cél a jövőben egy transzparens működés kialakítása, ahol tiszta elvek és célok mentén és megfelelő kontroll mellett történik az állami források elosztása. 

A sportszövetségek irányításában, vezető testületeiben pedig a szakmaiságnak kell teret nyerni a politikával szemben. Ahogy már korábban néhányan megfogalmazták: a politika ahol kell szabályozzon, ahol kell finanszírozzon, ahol kell beruházásokat eszközöljön, de ne szóljon bele a szövetségek napi ügyeibe, a sportszakma pedig ne azzal töltse ideje nagy részét, hogy egy »aktuálisan magasan lévő politikus« kegyeit keresse vagy akár szövetségi tisztségviselőnek annak reményében megtegye, hogy majd »ő úgyis tud pénzt szerezni«. 

Meggyőződésem, hogy ha több transzparenciát és kevesebb politikát viszünk a versenysportba, akkor a nap végén egy sokkal egészségesebb, versenyképesebb és jobb rendszert fogunk közösen kiépíteni. Ennek szellemében fogunk dolgozni.”

Nyitókép: Facebook

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
elcapo-3
2026. május 25. 17:37
blablablabla....a vége az lesz , hogy megszüntetik majd a TAO támogatásokat a sportban!
Agricola
2026. május 25. 17:32
Pósfai: "Ugyanazt tudom mondani, mint korábban. A versenysport állami támogatása kapcsán a cél a jövőben egy transzparens működés kialakítása, ahol tiszta elvek és célok mentén és megfelelő kontroll mellett történik az állami források elosztása. " Nesze semmi fogd meg jól! Kijelenti, hogy ami van az nem tranaszparens, ami lesz, az lesz a transzparens. Herman Göring birodalmi marsallnak tulajdonított kijelentés szerint: „ Wer bei mir Jude ist, bestimme ich! – Az, hogy ki a zsidó, én döntöm el!”
westend
2026. május 25. 17:27
propagandaduma, egy jóllakott óvodástól. Vicc ez a bagázs.
pollip
2026. május 25. 17:17
Csak a versenysportról beszélt! Ez fontos, de van más is!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!