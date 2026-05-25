Ft
Ft
30°C
17°C
Ft
Ft
30°C
17°C
05. 25.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 25.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
rétvári bence alaptörvény orbán

Ez nem tartott sokáig: máris logikai bukfencet találtak a lex Orbánban

2026. május 25. 14:46

Rétvári Bence szerint a miniszterelnöki hivatali idő nyolc évben történő korlátozását célzó javaslat több ponton is következetlenségeket tartalmaz.

2026. május 25. 14:46
null

A KDNP frakcióvezetője bírálta a lex Orbán néven elhíresült tiszás alaptörvény-módosítási javaslatot – írja a Magyar Nemzet. Rétvári Bence szerint a miniszterelnöki hivatali idő nyolc évben történő korlátozását célzó javaslat több ponton is következetlenségeket tartalmaz. „Egy óriási logikai bukfenc van a lex Orbánban” – mutatott rá a Facebook-oldalán közzétett videójában Rétvári Bence. 

A KDNP frakcióvezetője részletesen kifejtette, hogy az ominózus javaslat hol tartalmaz ellentmondásokat. „Az, ugye, a javaslat hivatalos indokolása, hogy azért korlátozzák nyolc évben a miniszterelnökök hivatali idejét, hogy ezzel demokratikusabbá tegyék a viszonyokat” – emlékeztetett. Rétvári szerint ugyanakkor 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

a szabályozás csak a rendszerváltás utáni miniszterelnökökre vonatkozik

 – mondta.

„Nyilvánvalóan életkori okokból ők már nem annyira esélyesek arra, hogy miniszterelnökök legyenek, de ha belegondolunk az egésznek az elvi síkjába, hogy a kommunista diktatúrában vezető pozíciót betöltőknek nem korlátozza ez az alkotmánymódosítás a jövőbeni köztisztségét, potenciális miniszterelnökségét, csak a demokratikusan megválasztottaknak – hát ez egy óriási logikai bukfenc a javaslatban” – fejtette ki. 

A lex Orbán visszásságát keményen bírálta többek között Lázár János, de a korábbi alkotmánybíró, Pokol Béla is szétszedte a javaslatot. Mi több, baloldali jogászok is bírálták a tervezetet. „Ez a szövegezés sz*r” – fogalmazott Lattmann Tamás nemzetközi jogász. 

A Patrióták Európáért európai parlamenti frakciója közleményben ítélte el a Tisza Párt alkotmánymódosítási javaslatát, amely visszamenőlegesen korlátozná a miniszterelnöki ciklusok számát. Rámutattak: a kezdeményezés sérti a jogállamiság és a demokratikus verseny alapelveit, mivel egy konkrét politikus közéletből való kiszorítását célozza.

A Tűzfalcsoport arról írt, hogy a lex Orbán miatt brüsszeli források szerint kötelezettségszegési eljárás indulhat Magyarország ellen. 

Az Országgyűlés kedden és szerdán folytatja a munkáját, a napirenden pedig szerepel többek között a hírhedtté vált alaptörvény-módosítás is. 

Nyitókép: Ficsor Márton/Mandiner

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Alo973
2026. május 25. 15:11
Fölösleges jogi csürés - csavarás Amint Orbán Viktor partja nyer , 100 % befolyása lesz mindenre. Függetlenül attól, hogy miniszterelnök vagy sem.
Válasz erre
0
0
Ergit
2026. május 25. 15:06
Tehát a Feri 100 évesen is lehet miniszterelnök és még 104 évesen is... VICCES!!!! :D DE ORBÁN VIKTOR SOHA TÖBBET!!! Poloskás annyira fűti a gyűlölte, hogy a ténykedésében semmi logika nincs és nem is volt 2024. áprilisa óta.
Válasz erre
5
0
Nagyhuba1
•••
2026. május 25. 14:57 Szerkesztve
Nagy szarba van ez az ország ha most a Lex Orbán a legfontosabb ,úgy látszik fogalmuk sincs mit és hogyan kell csinálni.Nemsokára MP elutazik Brüsszelbe megtudni az utasításokat.
Válasz erre
5
0
retek312
2026. május 25. 14:56
Kellemes vergődést! fidesz < 15%
Válasz erre
0
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!