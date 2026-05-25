Ez nem tartott sokáig: máris logikai bukfencet találtak a lex Orbánban

Cirkusz van, új kenyér még nincs – máris repedezik a Tisza mítosza?
Magyar Péter 12 napja tartó kormányzása egy szempontból biztosan sikeres. Kovács András írása.
Rétvári Bence szerint a miniszterelnöki hivatali idő nyolc évben történő korlátozását célzó javaslat több ponton is következetlenségeket tartalmaz.
A KDNP frakcióvezetője bírálta a lex Orbán néven elhíresült tiszás alaptörvény-módosítási javaslatot – írja a Magyar Nemzet. Rétvári Bence szerint a miniszterelnöki hivatali idő nyolc évben történő korlátozását célzó javaslat több ponton is következetlenségeket tartalmaz. „Egy óriási logikai bukfenc van a lex Orbánban” – mutatott rá a Facebook-oldalán közzétett videójában Rétvári Bence.
A KDNP frakcióvezetője részletesen kifejtette, hogy az ominózus javaslat hol tartalmaz ellentmondásokat. „Az, ugye, a javaslat hivatalos indokolása, hogy azért korlátozzák nyolc évben a miniszterelnökök hivatali idejét, hogy ezzel demokratikusabbá tegyék a viszonyokat” – emlékeztetett. Rétvári szerint ugyanakkor
a szabályozás csak a rendszerváltás utáni miniszterelnökökre vonatkozik
– mondta.
„Nyilvánvalóan életkori okokból ők már nem annyira esélyesek arra, hogy miniszterelnökök legyenek, de ha belegondolunk az egésznek az elvi síkjába, hogy a kommunista diktatúrában vezető pozíciót betöltőknek nem korlátozza ez az alkotmánymódosítás a jövőbeni köztisztségét, potenciális miniszterelnökségét, csak a demokratikusan megválasztottaknak – hát ez egy óriási logikai bukfenc a javaslatban” – fejtette ki.
A lex Orbán visszásságát keményen bírálta többek között Lázár János, de a korábbi alkotmánybíró, Pokol Béla is szétszedte a javaslatot. Mi több, baloldali jogászok is bírálták a tervezetet. „Ez a szövegezés sz*r” – fogalmazott Lattmann Tamás nemzetközi jogász.
A Patrióták Európáért európai parlamenti frakciója közleményben ítélte el a Tisza Párt alkotmánymódosítási javaslatát, amely visszamenőlegesen korlátozná a miniszterelnöki ciklusok számát. Rámutattak: a kezdeményezés sérti a jogállamiság és a demokratikus verseny alapelveit, mivel egy konkrét politikus közéletből való kiszorítását célozza.
A Tűzfalcsoport arról írt, hogy a lex Orbán miatt brüsszeli források szerint kötelezettségszegési eljárás indulhat Magyarország ellen.
Az Országgyűlés kedden és szerdán folytatja a munkáját, a napirenden pedig szerepel többek között a hírhedtté vált alaptörvény-módosítás is.
Nyitókép: Ficsor Márton/Mandiner