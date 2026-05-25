Ez nem tartott sokáig: máris logikai bukfencet találtak a lex Orbánban

A KDNP frakcióvezetője bírálta a lex Orbán néven elhíresült tiszás alaptörvény-módosítási javaslatot – írja a Magyar Nemzet. Rétvári Bence szerint a miniszterelnöki hivatali idő nyolc évben történő korlátozását célzó javaslat több ponton is következetlenségeket tartalmaz. „Egy óriási logikai bukfenc van a lex Orbánban” – mutatott rá a Facebook-oldalán közzétett videójában Rétvári Bence.

A KDNP frakcióvezetője részletesen kifejtette, hogy az ominózus javaslat hol tartalmaz ellentmondásokat. „Az, ugye, a javaslat hivatalos indokolása, hogy azért korlátozzák nyolc évben a miniszterelnökök hivatali idejét, hogy ezzel demokratikusabbá tegyék a viszonyokat” – emlékeztetett. Rétvári szerint ugyanakkor