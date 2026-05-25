Ft
Ft
30°C
17°C
Ft
Ft
30°C
17°C
05. 25.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 25.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
kiesés bajnoki cím Marc-André ter Stegen LaLiga Girona Barcelona

Történelem Ter Stegen-módra: egyszerre „ünnepelhet” bajnoki címet és kiesést a peches német sztárkapus

2026. május 25. 11:28

Valószínűleg a világ legbalszerencsésebb portása... Marc-André ter Stegen a Barcelona csapatával aranyérmes lett, miközben kölcsöncsapatával, a Gironával viszont vasárnap elbúcsúzott a spanyol élvonaltól.

2026. május 25. 11:28
null

Rendhagyó kétes bravúrt hajtott végre a mögöttünk hagyott fuballidényben Marc-André ter Stegen. Az FC Barcelona német válogatott kapusa, aki január óta a Girona együttesénél szerepelt kölcsönben, a hétvégén az első játékos lett a spanyol focitörténelemben, aki egyszerre bajnoki címet és kiesést is elkönyvelhetett ugyanabban az idényben...

Marc-André ter Stegen Barcelona
Bizonytalan, hogy látjuk-e még valaha a Barcelona kapujában Marc-André ter Stegent (Fotó: Josep LAGO / AFP)

Se Barcelona, se válogatott?

Az utóbbi időben több súlyos sérüléssel bajlódó, 2024 szeptembere és 2025 decembere között például több mint egy évet kihagyó 34 éves portás tavaly nyáron elveszítette a Barcelona csapatkapitányi karszalagját, idén januárban pedig a katalánok kölcsönadták a Gironának, hogy újra felépíthesse magát. Ez azonban egyáltalán nem jött össze: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

a Barcával BL-győztes, hétszeres bajnok és hatszoros kupagyőztes Ter Stegen egy újabb sérülés miatt mindössze két mérkőzésen tudott pályára lépni új csapatában, így a világbajnoki szereplése is ugrik – pont akkor, amikor végre kiléphetett volna Manuel Neuer árnyékából.

Ráadásul a Girona a hétvégén csak 1–1-es döntetlenre volt képes az Elche együttesével, ez pedig azt jelentette, hogy a 2024-ben még LaLiga-bronzérmes, Bajnokok Ligája-szereplő katalánok a 16. helyen elbúcsúztak a spanyol élvonaltól. Ez Ter Stegen szempontjából azért különösen érdekes, mert anyaegyesülete, a Barcelona viszont megnyerte a bajnokságot – a bajnoki címet éppen a legutóbbi El Clásicón biztosította be –, így aztán a német kapus ugyanúgy megkapja az aranyérmet, miközben másik csapatával viszont alászállt a másodosztályba. 

Másképpen: egyszerre „ünnepelhet” bajnoki címet és kiesést, ilyesmi pedig korábban még sosem fordult elő Spanyolországban. 

Ezt is ajánljuk a témában

A német kapus tehát biztosan nem lesz ott a válogatottal a nyári világbajnokságon, sorsa pedig ezen túlmenően is bizonytalan. Noha az aktuális szerződése 2028-ig érvényes a Barcával, és állítólag maradna is a katalánoknál, az első számú kapusposztot jó ideje elveszítette Joan Garciával szemben, a Mundo Deportivo szerint pedig az eladása is nehéz lenne a magas fizetése, a megszaporodó sérülései és az életkora miatt – így egy gyors megoldás jelenleg igen valószínűtlennek tűnik.

Nyitókép: Josep LAGO / AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!