Történelem Ter Stegen-módra: egyszerre „ünnepelhet” bajnoki címet és kiesést a peches német sztárkapus

Esélye sem volt a Real Madridnak – az El Clásicón lett bajnok a Barcelona
Az első félidőben Marcus Rashford és Ferran Torres is betalált.
Valószínűleg a világ legbalszerencsésebb portása... Marc-André ter Stegen a Barcelona csapatával aranyérmes lett, miközben kölcsöncsapatával, a Gironával viszont vasárnap elbúcsúzott a spanyol élvonaltól.
Rendhagyó kétes bravúrt hajtott végre a mögöttünk hagyott fuballidényben Marc-André ter Stegen. Az FC Barcelona német válogatott kapusa, aki január óta a Girona együttesénél szerepelt kölcsönben, a hétvégén az első játékos lett a spanyol focitörténelemben, aki egyszerre bajnoki címet és kiesést is elkönyvelhetett ugyanabban az idényben...
Az utóbbi időben több súlyos sérüléssel bajlódó, 2024 szeptembere és 2025 decembere között például több mint egy évet kihagyó 34 éves portás tavaly nyáron elveszítette a Barcelona csapatkapitányi karszalagját, idén januárban pedig a katalánok kölcsönadták a Gironának, hogy újra felépíthesse magát. Ez azonban egyáltalán nem jött össze:
a Barcával BL-győztes, hétszeres bajnok és hatszoros kupagyőztes Ter Stegen egy újabb sérülés miatt mindössze két mérkőzésen tudott pályára lépni új csapatában, így a világbajnoki szereplése is ugrik – pont akkor, amikor végre kiléphetett volna Manuel Neuer árnyékából.
Ráadásul a Girona a hétvégén csak 1–1-es döntetlenre volt képes az Elche együttesével, ez pedig azt jelentette, hogy a 2024-ben még LaLiga-bronzérmes, Bajnokok Ligája-szereplő katalánok a 16. helyen elbúcsúztak a spanyol élvonaltól. Ez Ter Stegen szempontjából azért különösen érdekes, mert anyaegyesülete, a Barcelona viszont megnyerte a bajnokságot – a bajnoki címet éppen a legutóbbi El Clásicón biztosította be –, így aztán a német kapus ugyanúgy megkapja az aranyérmet, miközben másik csapatával viszont alászállt a másodosztályba.
Másképpen: egyszerre „ünnepelhet” bajnoki címet és kiesést, ilyesmi pedig korábban még sosem fordult elő Spanyolországban.
A német kapus tehát biztosan nem lesz ott a válogatottal a nyári világbajnokságon, sorsa pedig ezen túlmenően is bizonytalan. Noha az aktuális szerződése 2028-ig érvényes a Barcával, és állítólag maradna is a katalánoknál, az első számú kapusposztot jó ideje elveszítette Joan Garciával szemben, a Mundo Deportivo szerint pedig az eladása is nehéz lenne a magas fizetése, a megszaporodó sérülései és az életkora miatt – így egy gyors megoldás jelenleg igen valószínűtlennek tűnik.
Nyitókép: Josep LAGO / AFP