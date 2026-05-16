Borbély a levegőben, Schön már a meze nélkül – így ünnepelték a győriek a bajnoki címet (GALÉRIA)

Meleg volt a pite: tűzijáték, mentő, gól, hatalmas szerelés a végén – Kisvárdán lett bajnok az ETO!
A Győr ötödször vagy a Ferencváros harminchetedszer? – ez volt a kérdés.
Látványos képek az ETO kisvárdai fiesztájáról.
Mint arról beszámoltunk, a listavezető ETO FC idegenben lépett pályára a labdarúgó Fizz Liga 33., utolsó fordulójában, és kínkeserves győzelmével megszerezte története ötödik bajnoki címét. A 37. elsőségére hajtó, címvédő Fradi hiába bízott a Kisvárda csapatában és hozta a kötelezőt a Zalaegerszeg ellen hazai pályán, ezúttal be kellett érnie az ezüstéremmel.
A győri szurkolók a lefújás után berohantak a pályára és hatalmas ünneplést csaptak a kedvencekkel.
Nézze meg galériánkat a győriek ünnepléséről!