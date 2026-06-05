Újabb tüntetés lesz vasárnap Budapesten, a jogállamiság melletti kiállásra buzdítanak

A tüntetés szervezőivel – Kurucz Dániel, a Köztér főszerkesztője, Renge Zsolt, a fővárosi Fidesz alelnöke és Szabó László frakcióvezető – korábban a Mandiner készített interjút, amelyben kiemelték,

Ki kell mondanunk, hogy eddig és ne tovább!

A megmozdulás szlogenje, hogy „Ne féljetek!”, mert az emberek nem mernek eljönni egy ilyen szimpátiatüntetésre, nem merik hozzáadni az arcukat, sokan félnek. A szervezők elmondták, rengeteg támogató megkeresést kapnak, de sokan nem mernek elmenni a Sándor-palota elé. Nekik azt üzenik, hogy