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sulyok tamás sándor palota tüntetés Magyar Péter

Újabb tüntetés lesz vasárnap Budapesten, a jogállamiság melletti kiállásra buzdítanak

2026. június 05. 21:57

A Sándor Palota előtt várják vasárnap 16 órától azokat, akik tiltakoznak, amiért Magyar Péter mindenáron el akarja távolítani a közjogi méltóságokat a pozíciójukból.

2026. június 05. 21:57
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A több ezer fős pénteki, migrációs paktum elleni budapesti tiltakozás után újabb demonstráció lesz a fővárosban. Vasárnap 16 órától a Sándor Palota előtt szerveznek szimpátiatüntetést azok mellett a közjogi méltóságok mellett, akiket Magyar Péter és a kormány mindenáron el akar mozdítani a pozíciójukból. 

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A kormányfő már a választások napján felszólította azokat a közjogi méltóságokat a lemondásra, akiket az Országgyűlés csak Alaptörvény-módosítással és jogállamisági szempontból aggályos módon tudna kétharmados többségét kihasználva eltávolítani. Közéjük tartozik

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  • Sulyok Tamás köztársasági elnök,
  • Varga Zs. András, a Kúria elnöke,
  • Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész,
  • Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke,
  • Koltay András, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke,
  • Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke,
  • Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke
  • és Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonág hatóság elnöke.

A szervezők felidézik, Magyar Péter felszólította Magyarország állami intézményvezetőit, hogy legkésőbb május 31-ig mondjanak le, különben eltávolítja őket a hivatalukból annak ellenére is, hogy mindegyiküket a magyar országgyűlés választotta meg, legitim módon. Kiemelik:

Fejezzük ki együtt a szolidaritásunkat az állami intézményvezetők mellett. Emlékeztessük Magyarországot, hogy kétharmados többség birtokában még a Fidesz-KDNP, se lépett meg hasonlót – kivéve Baka András eltávolítását, ami akkor komoly csorbát jelentett a magyar demokrácián. Ne forduljon még egyszer elő ilyen! Ne féljünk, tegyünk ellene!

A tüntetés szervezőivel – Kurucz Dániel, a Köztér főszerkesztője, Renge Zsolt, a fővárosi Fidesz alelnöke és Szabó László frakcióvezető – korábban a Mandiner készített interjút, amelyben kiemelték,

Ki kell mondanunk, hogy eddig és ne tovább!

A megmozdulás szlogenje, hogy „Ne féljetek!”, mert az emberek nem mernek eljönni egy ilyen szimpátiatüntetésre, nem merik hozzáadni az arcukat, sokan félnek. A szervezők elmondták, rengeteg támogató megkeresést kapnak, de sokan nem mernek elmenni a Sándor-palota elé. Nekik azt üzenik, hogy 

ez nem Sulyok Tamásról vagy Varga Zs. Andrásról szól, hanem az intézményeikről, melyeket tisztelni demokratikus alap. Tehát ha nem tudjuk magyarként a magyar állam intézményeinek vezetőit tisztelni, akkor mindez kiüresedhet, és teljesen mindegy lesz, hogy Magyar Péter miniszterelnök kit tesz meg köztársasági elnöknek Sulyok Tamás helyett. Akár alkotmánymódosítással is, a másik oldal sem fogja tisztelni az adott személyt.

A szervezőkkel készült teljes beszélgetés ITT olvasható.

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Ezt ne hagyja ki!

Néhány fiatal közéleti szereplő már a választás éjszakáján eldöntötte, felemeli a szavát a közjogi méltóságok fenyegetése ellen. Kurucz Dániel, a Köztér főszerkesztője, Renge Zsolt, a fővárosi Fidesz alelnöke és Szabó László frakcióvezető június 7-ére szimpátiatüntetést szervez, amire azokat várják, akinek fontos a magyar jogállamiság sorsa.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 1 komment

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Sándor
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2026. június 05. 22:03 Szerkesztve
Több éve mentelmi jog mögött lapitó sunyi foltos gatyás ávósivadék áruló az általad választott cinkostársaiddal takarodjatok!!
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