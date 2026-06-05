Újabb tüntetés lesz vasárnap Budapesten, a jogállamiság melletti kiállásra buzdítanak

Jelentős tömeg mozdult meg Budapesten a migrációs paktum ellen (GALÉRIA)
A szervezők a „hazánk nem eladó” és „Magyarország a magyaroké” jelszavakkal buzdítottak mindenkit a kiállásra.
A Sándor Palota előtt várják vasárnap 16 órától azokat, akik tiltakoznak, amiért Magyar Péter mindenáron el akarja távolítani a közjogi méltóságokat a pozíciójukból.
A több ezer fős pénteki, migrációs paktum elleni budapesti tiltakozás után újabb demonstráció lesz a fővárosban. Vasárnap 16 órától a Sándor Palota előtt szerveznek szimpátiatüntetést azok mellett a közjogi méltóságok mellett, akiket Magyar Péter és a kormány mindenáron el akar mozdítani a pozíciójukból.
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A szervezők a „hazánk nem eladó” és „Magyarország a magyaroké” jelszavakkal buzdítottak mindenkit a kiállásra.
A kormányfő már a választások napján felszólította azokat a közjogi méltóságokat a lemondásra, akiket az Országgyűlés csak Alaptörvény-módosítással és jogállamisági szempontból aggályos módon tudna kétharmados többségét kihasználva eltávolítani. Közéjük tartozik
A szervezők felidézik, Magyar Péter felszólította Magyarország állami intézményvezetőit, hogy legkésőbb május 31-ig mondjanak le, különben eltávolítja őket a hivatalukból annak ellenére is, hogy mindegyiküket a magyar országgyűlés választotta meg, legitim módon. Kiemelik:
Fejezzük ki együtt a szolidaritásunkat az állami intézményvezetők mellett. Emlékeztessük Magyarországot, hogy kétharmados többség birtokában még a Fidesz-KDNP, se lépett meg hasonlót – kivéve Baka András eltávolítását, ami akkor komoly csorbát jelentett a magyar demokrácián. Ne forduljon még egyszer elő ilyen! Ne féljünk, tegyünk ellene!
A tüntetés szervezőivel – Kurucz Dániel, a Köztér főszerkesztője, Renge Zsolt, a fővárosi Fidesz alelnöke és Szabó László frakcióvezető – korábban a Mandiner készített interjút, amelyben kiemelték,
Ki kell mondanunk, hogy eddig és ne tovább!
A megmozdulás szlogenje, hogy „Ne féljetek!”, mert az emberek nem mernek eljönni egy ilyen szimpátiatüntetésre, nem merik hozzáadni az arcukat, sokan félnek. A szervezők elmondták, rengeteg támogató megkeresést kapnak, de sokan nem mernek elmenni a Sándor-palota elé. Nekik azt üzenik, hogy
ez nem Sulyok Tamásról vagy Varga Zs. Andrásról szól, hanem az intézményeikről, melyeket tisztelni demokratikus alap. Tehát ha nem tudjuk magyarként a magyar állam intézményeinek vezetőit tisztelni, akkor mindez kiüresedhet, és teljesen mindegy lesz, hogy Magyar Péter miniszterelnök kit tesz meg köztársasági elnöknek Sulyok Tamás helyett. Akár alkotmánymódosítással is, a másik oldal sem fogja tisztelni az adott személyt.
A szervezőkkel készült teljes beszélgetés ITT olvasható.
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Néhány fiatal közéleti szereplő már a választás éjszakáján eldöntötte, felemeli a szavát a közjogi méltóságok fenyegetése ellen. Kurucz Dániel, a Köztér főszerkesztője, Renge Zsolt, a fővárosi Fidesz alelnöke és Szabó László frakcióvezető június 7-ére szimpátiatüntetést szervez, amire azokat várják, akinek fontos a magyar jogállamiság sorsa.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert