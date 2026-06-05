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Edi Rama uniós csatlakozás Albánia Európai Unió

„Isten, a szex és az EU” – Albánia miniszterelnöke nem várt kontextusban hozta össze a három fogalmat (VIDEÓ)

2026. június 05. 22:27

A kérdező riporter sem számított ilyen válaszra.

2026. június 05. 22:27
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„Három dolog van, amit lehetetlen megjósolni: Isten, a szex és az EU” – válaszolta Edi Rama albán miniszterelnök arra az újságírói kérdésre, hogy mikor csatlakozhat hazája az Európai Unióhoz. Rama a velős választ követően gyorsan faképnél is hagyta az őt faggató Nexta csatorna stábját.

A szocialista kormányfő 2025-ben aratta immár negyedik győzelmét Albániában. Rama egyik legfontosabb célkitűzése, hogy

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országa az évtized végéig az Európai Unió tagjává váljon, miközben külföldi tőkét próbál bevonzani a kontinens egyik legkevésbé tehetős államába.

Mindeközben egy nagyszabású turisztikai beruházás miatt egyre nő a feszültség az országban. A viták középpontjában egy olyan fejlesztés áll, amelyben Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje is szerepet játszik.

A környezetvédők által „flamingós forradalomként” emlegetett tiltakozások egy egykori katonai létesítménynek helyet adó szigetet és egy különleges madárélőhelyet érintenek. A tervek szerint a térségben exkluzív üdülőkomplexumok és luxusszállodák épülnének. Bár a beruházók nyilvánosan a párbeszéd fontosságát hangsúlyozzák, a helyszínen megjelent biztonsági őrök, szögesdrótkerítések és munkagépek azt sugallják, hogy a projekt megvalósítását nem kívánják lassítani a tiltakozások miatt.

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Fotó: Elvis BARUKCIC / AFP

 

Összesen 3 komment

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angeleye
2026. június 05. 23:34
Edit Rama a legjobb dolog ami az albánokkal történt. Nála csak rosszabb forgatókönyvek vannak.
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Toma78
2026. június 05. 23:32
Az öreg strigo .. kapsz majd Petikétől te is konszenzuálisan hátulról szárazon uniót azt lesz neked Allah akbar. Utána sétáltathatsz majd rózsaszín szakállal latexben galambot pórázon...👋🖕🤡🖕
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templar62
2026. június 05. 22:37
Nekik se legyen jobb . Be kell rángatni őket is . ( én nemmel szavaztam a belépésre .).
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