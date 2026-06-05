„Isten, a szex és az EU” – Albánia miniszterelnöke nem várt kontextusban hozta össze a három fogalmat (VIDEÓ)

„Három dolog van, amit lehetetlen megjósolni: Isten, a szex és az EU” – válaszolta Edi Rama albán miniszterelnök arra az újságírói kérdésre, hogy mikor csatlakozhat hazája az Európai Unióhoz. Rama a velős választ követően gyorsan faképnél is hagyta az őt faggató Nexta csatorna stábját.

A szocialista kormányfő 2025-ben aratta immár negyedik győzelmét Albániában. Rama egyik legfontosabb célkitűzése, hogy