„Isten, a szex és az EU” – Albánia miniszterelnöke nem várt kontextusban hozta össze a három fogalmat (VIDEÓ)

A Nyugat-Balkán egyre nehezebben viseli, hogy míg Ukrajna gyorsítósávot kapott az EU-ban, nekik továbbra is részmegoldásokat ajánlanak
Párizs és Berlin fokozatos integrációval tartaná fenn a bővítési folyamat hitelességét.
A kérdező riporter sem számított ilyen válaszra.
„Három dolog van, amit lehetetlen megjósolni: Isten, a szex és az EU” – válaszolta Edi Rama albán miniszterelnök arra az újságírói kérdésre, hogy mikor csatlakozhat hazája az Európai Unióhoz. Rama a velős választ követően gyorsan faképnél is hagyta az őt faggató Nexta csatorna stábját.
A szocialista kormányfő 2025-ben aratta immár negyedik győzelmét Albániában. Rama egyik legfontosabb célkitűzése, hogy
országa az évtized végéig az Európai Unió tagjává váljon, miközben külföldi tőkét próbál bevonzani a kontinens egyik legkevésbé tehetős államába.
Mindeközben egy nagyszabású turisztikai beruházás miatt egyre nő a feszültség az országban. A viták középpontjában egy olyan fejlesztés áll, amelyben Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje is szerepet játszik.
A környezetvédők által „flamingós forradalomként” emlegetett tiltakozások egy egykori katonai létesítménynek helyet adó szigetet és egy különleges madárélőhelyet érintenek. A tervek szerint a térségben exkluzív üdülőkomplexumok és luxusszállodák épülnének. Bár a beruházók nyilvánosan a párbeszéd fontosságát hangsúlyozzák, a helyszínen megjelent biztonsági őrök, szögesdrótkerítések és munkagépek azt sugallják, hogy a projekt megvalósítását nem kívánják lassítani a tiltakozások miatt.
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Párizs és Berlin fokozatos integrációval tartaná fenn a bővítési folyamat hitelességét.
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Fotó: Elvis BARUKCIC / AFP