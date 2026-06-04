A Nyugat-Balkán egyre nehezebben viseli, hogy míg Ukrajna gyorsítósávot kapott az EU-ban, nekik továbbra is részmegoldásokat ajánlanak

A Politico által megszerzett francia–német vitaanyag szerint az Európai Unió új megközelítést alkalmazna a bővítés során, hogy a tagjelölt országok ne veszítsék el a hitüket a csatlakozási folyamatban. A dokumentumot egy Nyugat-Balkánnal foglalkozó csúcstalálkozó előtt terjesztették körbe az uniós diplomaták között, és alapvetően arra keres választ, miként lehetne kezelni a növekvő elégedetlenséget azokban az országokban, amelyek hosszú ideje várnak az uniós tagságra.

Miközben Brüsszel teljes erővel tolja Ukrajna uniós integrációját, a Nyugat-Balkán országainak csak újabb köztes kedvezményeket kínálnak

Forrás: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

A javaslat lényege, hogy a teljes jogú csatlakozás helyett vagy azt megelőzően a tagjelöltek fokozatosan hozzáférést kapnának bizonyos uniós jogosultságokhoz. A dokumentum szerint ezzel „egy strukturáltabb fokozatos integráción keresztül ténylegesen közelebb” kerülnének az Európai Unióhoz, ami további ösztönzést jelenthetne a szükséges reformok végrehajtására.