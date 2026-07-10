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uniós pénzek uniós források Európai Unió

Jóváhagyták az EU pénzügyminiszterei a magyar helyreállítási tervet

2026. július 10. 17:06

Az eddig Magyarország számára elérhetetlen 10 milliárd eurónyi uniós helyreállítási forrás elérhetővé válik.

2026. július 10. 17:06
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Az uniós pénzügyminiszterek tanácsa is jóváhagyta a magyar helyreállítási tervet

10 milliárd eurónyi uniós helyreállítási forrás szabadulhat fel

– közölte pénteken a Közlekedési és Beruházási Minisztérium.

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A fennmaradó 6,4 milliárd euró a pénteki döntésből már egyenesen következik, a következő lépés ezeknek a befagyasztott kohéziós forrásoknak a felszabadítása lesz – tette hozzá a szaktárca.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke május végén jelentette be, hogy 16,4 milliárd euró uniós forrás válhat hozzáférhetővé Magyarország számára a vállalt reformok és beruházások végrehajtását követően.

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Nyitókép: JONATHAN RAA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

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Összesen 22 komment

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Sorrend:
salátás
2026. július 10. 19:53
rottyos-ducsesalátás 2026. július 10. 19:30 Ezert kibasztuk Szarbant, problem solved --------- nem, te idióta, a problem az az, hogy a hazai ipart nyomokban sem viszik előre ezek a leosztott pénzek azoknál csapódik le a haszon, akiktől megvesszük jó drágán a mindenféle szart( nyugati cégek, helló!) támogatva az ő iparukat, elsorvasztva a sajátunkat bár nem nézem ki belőled, hogy érted miről beszélek
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rottyos-ducse
2026. július 10. 19:36
2024 januarjaban, a dagadek, nemzeti konzultacio utan kozvetlenul, azzal ellentetesen, NEM VETOZTA meg az ukran csatlakozasi targyalasok elinditasat akkor a Mandi meg a tobbi moslek istenitette, amiert 10 mrd euro (igeretevel) megvettek kilora most meg itt vergodnek, business as usual Aaa siiiiit
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0
1
rottyos-ducse
2026. július 10. 19:30
Nem lennek most Szarban
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0
0
Stingary76
2026. július 10. 19:03
"10 milliárd eurónyi uniós helyreállítási forrás szabadulhat fel – közölte pénteken a Közlekedési és Beruházási Minisztérium." "Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke május végén jelentette be, hogy 16,4 milliárd euró uniós forrás válhat hozzáférhetővé " Hat, het.. tudjuk. Majd ha itt lesz a pénz, illetve majd ha látjuk, hogy ezért mit adott a zseni kormány cserébe, majd akkor nyilatkozzanak, merr eleddig ez egy nagy büdös NULLA!
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