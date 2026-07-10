Jóváhagyták az EU pénzügyminiszterei a magyar helyreállítási tervet

Kármán András: Fontos nap a mai Magyarország és az új magyar kormány számára
A pénzügyminiszter úgy fogalmazott Brüsszelben, a négy évig befagyasztva tartott 10 milliárd euró elérhető, hazahozható lesz Magyarország számára.
Az eddig Magyarország számára elérhetetlen 10 milliárd eurónyi uniós helyreállítási forrás elérhetővé válik.
Az uniós pénzügyminiszterek tanácsa is jóváhagyta a magyar helyreállítási tervet,
10 milliárd eurónyi uniós helyreállítási forrás szabadulhat fel
– közölte pénteken a Közlekedési és Beruházási Minisztérium.
A fennmaradó 6,4 milliárd euró a pénteki döntésből már egyenesen következik, a következő lépés ezeknek a befagyasztott kohéziós forrásoknak a felszabadítása lesz – tette hozzá a szaktárca.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke május végén jelentette be, hogy 16,4 milliárd euró uniós forrás válhat hozzáférhetővé Magyarország számára a vállalt reformok és beruházások végrehajtását követően.
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A pénzügyminiszter úgy fogalmazott Brüsszelben, a négy évig befagyasztva tartott 10 milliárd euró elérhető, hazahozható lesz Magyarország számára.
Nyitókép: JONATHAN RAA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP