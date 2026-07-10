Jóváhagyták az EU pénzügyminiszterei a magyar helyreállítási tervet

A fennmaradó 6,4 milliárd euró a pénteki döntésből már egyenesen következik, a következő lépés ezeknek a befagyasztott kohéziós forrásoknak a felszabadítása lesz – tette hozzá a szaktárca.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke május végén jelentette be, hogy 16,4 milliárd euró uniós forrás válhat hozzáférhetővé Magyarország számára a vállalt reformok és beruházások végrehajtását követően.