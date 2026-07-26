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von der leyen Magyar Péter uniós források

Újabb abszurd epizód a filmszínházból

2026. július 26. 16:54

Az új kormányfő azt állítja, hogy a Fidesz blokkolni akarja az uniós források hazahozatalát.

2026. július 26. 16:54
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Dömötör Csaba
Dömötör Csaba
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„Újabb abszurd epizód a filmszínházból. 

Az új kormányfő azt állítja, hogy a Fidesz blokkolni akarja az uniós források hazahozatalát. Azon forrásokét, amelyeket már vagy hatszor hazahozott különféle videókban. 

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A tények a következők:

Egy ellenzéki pártnak természetesen semmilyen jogi lehetősége nincs uniós forrásokat blokkolni. Azt Von der Leyen és társai tudják megtenni, és meg is tették az elmúlt években. És azért, hogy ez bekövetkezzen, nem a Fidesz lobbizott, hanem a Momentum. A Kollár Kinga-féle kinti delegáció pedig átvette ezt a stafétát. 

A Fidesz ezzel szemben a választás után előterjesztést nyújtott be a 7. cikkelyes eljárás lezárása érdekében az EP jogi bizottságában. Ennek elfogadását akkor a Tisza brüsszeli néppárti frakciója akadályozta meg. 

Ha Magyar Péter attól tart, hogy Von der Leyenék előtt gondot okoz majd neki az ellenzéki képviselőket következő választásokról kizáró alkotmánymódosítás, azért ne minket okoljon, hanem a saját kormánytöbbségét, amelyet ennek megszavazására utasította. 

Egyébként semmi jele annak, hogy a Bizottság akár csak egy pisszenésre is felemelné a szavát a jogállamot valóban korlátozó lépés ellen. Azért van ez így, mert a Tisza kormány az imázsvideók paravánja mögött szépen teljesíti az elvárásokat. 

Nincsenek már vétók, mehetnek a magyar adófizetői pénzek a haborús kasszába, elkezdődtek a gyorsított csatlakozási tárgyalások, és szépen belesimultak a migrációs paktumba is. Szeptembertől nincs kamattámogatás, és már nincs védett árazás a benzinkutakon sem. Felkészülnek a személyi jövedelemadó-kulcsok. 

Áradnak tehát a teljesített politikai-gazdasági feltételek. A következmények itt vannak, a felelősség pedig egyes-egyedül a Tiszánál.”

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Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

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Összesen 8 komment

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Sorrend:
Toma78
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2026. július 26. 18:25 Szerkesztve
Hát ez zsenialis kobold! Mit blokkolnak állítólag te már 2x haza hoztad...🖕🤡🖕 Nyomorult hazudós féreg fogy az idő tik tak... A szektások mar tudják, hogy milyen alkut kötöttél? Azt is tudják, hogy az ide "talán hozozt"pénz fele nem is támogatás hanem hitel? Azt is tudják már, hogy egy bűdős buznyák se marad itthon belőle? Cserébe kapnak Kapitany elvtárstól szélturbinát az ablak alá na meg okos villanyórát előkészítve a rezsitámogatás kivezetését?!🖕🤡🖕
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1
0
demalgon
2026. július 26. 18:23
A GONOSZ szocioapata csicska diktátor mindig hazudik!Gyűlöletet kelt, miközben kiröhögi az agyhalott faszfelszopóit, akik itt öklendeznek...
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1
0
nemhiszemel-2
•••
2026. július 26. 18:09 Szerkesztve
Eddig csak kémtollakról, meg internetblokkolókról mesélt ez az idióta. Most már unióspénz blokkolókat is látni vél. Talán Pócs János szemüvegét véli annak. Don Quijote a szélmalmot nézte óriásnak, Peti már korunk embere.
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1
0
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 26. 17:35
Sehallselát Dömötör buta volt, mint hat ökör, mert ez a Sehallselát kerülte az iskolát. Azt gondolta, hogy a pék a pékhálót szövi rég, és kemencét fűt a pók, ottan sülnek a cipók. Azt hitte, hogy szűcs az ács, zabszalmát sző a takács, sziklát aszal a szakács, libát patkol a kovács. Míg más olvasott meg írt, ő csak ordítani bírt, megette a könyvlapot, s utána tintát ivott. Csak azt mondom: Dömötör buta volt, mint hat ökör, mert ez a Sehallselát kerülte az iskolát.
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0
1
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