Egy ellenzéki pártnak természetesen semmilyen jogi lehetősége nincs uniós forrásokat blokkolni. Azt Von der Leyen és társai tudják megtenni, és meg is tették az elmúlt években. És azért, hogy ez bekövetkezzen, nem a Fidesz lobbizott, hanem a Momentum. A Kollár Kinga-féle kinti delegáció pedig átvette ezt a stafétát.

A Fidesz ezzel szemben a választás után előterjesztést nyújtott be a 7. cikkelyes eljárás lezárása érdekében az EP jogi bizottságában. Ennek elfogadását akkor a Tisza brüsszeli néppárti frakciója akadályozta meg.

Ha Magyar Péter attól tart, hogy Von der Leyenék előtt gondot okoz majd neki az ellenzéki képviselőket következő választásokról kizáró alkotmánymódosítás, azért ne minket okoljon, hanem a saját kormánytöbbségét, amelyet ennek megszavazására utasította.