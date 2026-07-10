Kármán András: Fontos nap a mai Magyarország és az új magyar kormány számára

Fontos nap Magyarország és az új magyar kormány számára a mai, hiszen a tagországok pénzügyminiszterei elfogadják Magyarország módosított Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervét (RRF), és ezzel az előző kormány jogállamisági és korrupciós problémái miatt csaknem négy évig befagyasztva tartott 10 milliárd euró elérhető, hazahozható lesz Magyarország számára – mondta Kármán András pénzügyminiszter Brüsszelben pénteken. Fontos részlet, hogy augusztus végéig teljesíteni is kell a vállalásokat.

Az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsának (ECOFIN) ülését megelőzően magyar újságíróknak nyilatkozva Kármán András hangsúlyozta: „a választások előtt megígértük, hogy első dolgunk lesz ezt a pénzt felszabadítani”.