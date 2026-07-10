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pénzügyminiszter forrás Kármán András

Kármán András: Fontos nap a mai Magyarország és az új magyar kormány számára

2026. július 10. 11:17

A pénzügyminiszter úgy fogalmazott Brüsszelben, a négy évig befagyasztva tartott 10 milliárd euró elérhető, hazahozható lesz Magyarország számára.

2026. július 10. 11:17
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Fontos nap Magyarország és az új magyar kormány számára a mai, hiszen a tagországok pénzügyminiszterei elfogadják Magyarország módosított Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervét (RRF), és ezzel az előző kormány jogállamisági és korrupciós problémái miatt csaknem négy évig befagyasztva tartott 10 milliárd euró elérhető, hazahozható lesz Magyarország számára – mondta Kármán András pénzügyminiszter Brüsszelben pénteken. Fontos részlet, hogy augusztus végéig teljesíteni is kell a vállalásokat.

Az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsának (ECOFIN) ülését megelőzően magyar újságíróknak nyilatkozva Kármán András hangsúlyozta: „a választások előtt megígértük, hogy első dolgunk lesz ezt a pénzt felszabadítani”.

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Ez nagyon fontos eredmény, amit a mai nap remélhetőleg meg tudunk ünnepelni”

– fogalmazott Kármán András.

Kiemelte: a magyar kormány olyan fontos programokat finanszírozhat a felszabadított pénzből, amelyek összhangban vannak a gazdaságpolitikai elképzelésekkel. Ilyen a zöld vagy digitális átállás, a vasúti infrastruktúra fejlesztése, a lakhatás támogatása vagy a kis- és közepes vállalkozások támogatása – húzta alá.

Az RRF-ben minden tagállam konkrét beruházásokat és reformokat vállalt, ezért fontos kiemelni, hogy az Európai Bizottság csak akkor fizet, amikor ezek a vállalások teljesültek. Ennek a határideje idén augusztus 31.

Ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar gazdaság versenyképesebb legyen és a gazdasági növekedés minél hamarabb újrainduljon – hangsúlyozta.

„Meggyőződésem, hogy nemcsak hazahozzuk ezt a pénzt, hanem a magyar társadalom és a magyar gazdaság számára hasznos és értelmes feladatokra fogjuk tudni felhasználni” – fogalmazott.

A költségvetési hiányra vonatkozó kérdésre válaszolva a miniszter hangsúlyozta: nagyon nehéz örökséget kaptak az előző kormánytól. Ha nem lett volna kormányváltás, akkor 8,3 százalék költségvetési hiánnyal kellene számolni az idei évben.

Kármán András szerencsének nevezte, hogy az európai uniós pénzek hazahozatala miatt az ország már ennél sokkal kisebb hiánynál tart. További hiánycsökkentést jelent például az egyetemeket fenntartó közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) visszavétele – hívta fel a figyelmet.

„Jobban állunk már, de még nem végeztünk” – fogalmazott Kármán András, majd arról tájékoztatott, hogy a kormány augusztus végéig fogja beterjeszteni a felülvizsgált idei költségvetést, ez tartalmazza majd a részletes intézkedéseket.

Fontos kiemelni: a 10,4 milliárd eurós keretből 10 milliárd eurónyi beruházást tervez a magyar kormány, amelyből 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, 3,5 milliárd euró pedig kedvezményes hitel az EU-tól.

(Mandiner/MTI)

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

 

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Összesen 68 komment

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Sorrend:
citromosParizer
2026. július 10. 14:06
röfi, ez eddig is így volt. hazahozható volt. akkor szólj, ha majd nem feltételes módban lesz
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kobi40
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2026. július 10. 14:00 Szerkesztve
Visszakapjuk az eu-s pénzünket. Cserébe lejárt szarventilátort vehetünk érte Webertől. Über Mensch lovag már fegyvert is kapott Erdogantól? Ki lesz a fegyverhordozója??
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BAJA
2026. július 10. 13:55
indul a román stílusú bukta
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manyika-1
2026. július 10. 13:53
Azt mondták 3 hét és hazahozzuk a nekünk járó uniós pénzt ! legalább 3szor hallottam, hogy elhozták ! Akkor minek a hatalmas hitel ? Itt mindenki hülye ? itt mindenki!!!
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