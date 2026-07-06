Megszólalt a pénzügyminiszter: ezért nem kap minden család iskolakezdési támogatást

Akik viszont hátrányos helyzetben vannak, azoknak igenis jelentős támogatás a 100 ezer forintos hozzájárulás. Kármán András ismertette: a jogosultak legnagyobb körét azok a gyermekek teszik ki, akiknek jár a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény.

Azaz azok, akiknek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 64 125 forintot.

Ezt a kedvezményt viszont igényelni kell, a lakóhely szerint illetékes település önkormányzat jegyzőjénél, míg a fővárosban a kerületi polgármesteri hivatalban lehet benyújtani.