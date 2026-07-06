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pénzügyminiszter kármán andrás gyermekvédelmi kedvezmény

Megszólalt a pénzügyminiszter: ezért nem kap minden család iskolakezdési támogatást

2026. július 06. 20:38

A jogosultak legnagyobb körét azok teszik ki, akiknek jár a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, ezt egyébként külön kell igényelni.

2026. július 06. 20:38
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Az iskolakezdési támogatás nem jóléti, hanem szociális támogatás, ugyanis míg előbbi általában mindenkinek jár, addig a szociális támogatás azokat segíti, akiknek erre valóban szükségük van – mondta a Facebook-oldalára feltöltött videóban Kármán András pénzügyminiszter.

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A pénzügyminiszter egy példát is mondott: egy olyan családban, ahol mindkét szülő az átlag felett keres és egy gyerekük van, ott nem okoz gondot az iskolakezdés. 

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Akik viszont hátrányos helyzetben vannak, azoknak igenis jelentős támogatás a 100 ezer forintos hozzájárulás. Kármán András ismertette: a jogosultak legnagyobb körét azok a gyermekek teszik ki, akiknek jár a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. 

Azaz azok, akiknek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 64 125 forintot. 

Ezt a kedvezményt viszont igényelni kell, a lakóhely szerint illetékes település önkormányzat jegyzőjénél, míg a fővárosban a kerületi polgármesteri hivatalban lehet benyújtani. 

A tárcavezető felhívta a figyelmet, hogy aki még nem igényelte meg a gyermekvédelmi kedvezményt, azok minél hamarabb tegyék meg ezt és így az iskolakezdési támogatáshoz is hozzá tudnak jutni. 

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

 

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Összesen 25 komment

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Sorrend:
hoci74
2026. július 06. 22:01
A szó amire gondoltok: Mézesmadzag
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sagirdilsiz-2
2026. július 06. 21:56
Akiknek az egy főre jutója nem éri el a 64125 forintot, és gyermeket/gyermekeket nevelnek, nyilván ott függnek a mindenfée hírportálokon és lesik/isszák a szavát a pü.miniszternek, ez hülye. Holnap nagyobb sor fog állni az ügyintézésre, mint a Lenin mauzóleumnál.
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Ekrü123
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2026. július 06. 21:54 Szerkesztve
Látszik, hogy balliberális kormány van. A Tiszások meg jobb ha hozzászoknak, innentől kezdve lesznek elsőrangú gyermekek meg másodrangú gyermekek. Utóbbiba a becsületesen dolgozó és adózó szülők gyermekei tartoznak majd. Na, nekik nem fog semmi járni. Érdekes. Orbán Viktor alatt minden gyermek egyforma elbírálás alá tartozott. De persze a tiszaros alapítványokra, no meg táblacserékre csak repkednek a milliárdok...😡😡😡
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NewWorldOrder
2026. július 06. 21:52
A vége úgyis az lesz, hogy mindeki fizeti a saját iskoláját. Ezek még reménykednek abban, hogy brüsszelbõl majd csurran-cseppen valami, de amikor kijön a nullás szaldó, majd azt fogják mondani, hogy Orbán szétlopta az országot, ezért nincs pénz az iskolásoknak. De arra azért volt egy milliárdocska, hogy a kis fostos MiniSzerElnökecske beletömje saját alapítványába.
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