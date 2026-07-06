Megszólalt a pénzügyminiszter: ezért nem kap minden család iskolakezdési támogatást

Augusztus végéig kiutalják az iskolakezdési támogatás első részletét
A támogatás összege gyermekenként összesen 100 ezer forint.
A jogosultak legnagyobb körét azok teszik ki, akiknek jár a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, ezt egyébként külön kell igényelni.
Az iskolakezdési támogatás nem jóléti, hanem szociális támogatás, ugyanis míg előbbi általában mindenkinek jár, addig a szociális támogatás azokat segíti, akiknek erre valóban szükségük van – mondta a Facebook-oldalára feltöltött videóban Kármán András pénzügyminiszter.
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A támogatás összege gyermekenként összesen 100 ezer forint.
A pénzügyminiszter egy példát is mondott: egy olyan családban, ahol mindkét szülő az átlag felett keres és egy gyerekük van, ott nem okoz gondot az iskolakezdés.
Akik viszont hátrányos helyzetben vannak, azoknak igenis jelentős támogatás a 100 ezer forintos hozzájárulás. Kármán András ismertette: a jogosultak legnagyobb körét azok a gyermekek teszik ki, akiknek jár a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény.
Azaz azok, akiknek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 64 125 forintot.
Ezt a kedvezményt viszont igényelni kell, a lakóhely szerint illetékes település önkormányzat jegyzőjénél, míg a fővárosban a kerületi polgármesteri hivatalban lehet benyújtani.
A tárcavezető felhívta a figyelmet, hogy aki még nem igényelte meg a gyermekvédelmi kedvezményt, azok minél hamarabb tegyék meg ezt és így az iskolakezdési támogatáshoz is hozzá tudnak jutni.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt